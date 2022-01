Voor het eerst zwarte vrouw op Amerikaanse munt

Maya Angelou (1928-2014) staat als eerste Afro-Amerikaanse vrouw afgebeeld op een Amerikaanse munt. The US Mint, producent van Amerikaanse munten onder de verantwoording van het Ministerie van Financiën, maakte bekend dat er maandag een ‘quarter’ (kwartje) in roulatie is gegaan met een afbeelding van de zwarte schrijver, dichter en activist. Het kwartje is de eerste van een nieuwe reeks munten en is onderdeel van een vierjarig programma dat de bijdrages en prestaties van Amerikaanse vrouwen viert.

Op de kopzijde van het kwartje is nog steeds George Washington te zien. De muntzijde van het Maya Angelou-kwartje is ontworpen door kunstenaar en illustrator Emily Damstra en vervaardigd door beeldhouwer Craig A. Campbell. Achter het portret van Angelou staat een vogel met gespreide vleugels afgebeeld.

De nieuwe munt, ontworpen door Emily Damstra en Craig A. Campbell. Foto AFP/ The Department of Treasury

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, zegt in een statement: „Elke keer als we onze munt opnieuw ontwerpen, hebben we een kans om iets te zeggen over ons land – wat we waarderen, en hoe we vooruit zijn gegaan als samenleving.”

Naast het inauguratiegedicht ‘On The Pulse of The Morning’ dat Angelou voordroeg tijdens de beëdiging van president Clinton, is haar bekendste werk I Know Why The Caged Bird Sings. De wereldberoemde autobiografische roman gaat grotendeels over haar jeugd in het gesegregeerde Arkansas in de zuidelijke Verenigde Staten en beschrijft onverbloemd racisme.

Afschaffing slavernij

De uitgave van de munt herinnert aan de aankondiging van president Barack Obama in 2016 dat Harriet Tubman, de Afro-Amerikaanse pleitbezorger voor de afschaffing van slavernij, op een bankbiljet van twintig dollar zou verschijnen. Daarmee zou het portret van president Andrew Jackson worden vervangen. Het initiatief werd gelanceerd nadat Obama een brief ontving van een elfjarig meisje waarin ze een lijst met vrouwen voorstelde om af te beelden op de Amerikaanse munteenheid. De Trump-regering stelde de vernieuwing uit, tijdens zijn campagne noemde de president de aanpassing van het biljet ‘pure politieke correctheid’.

De Biden-regering heeft de vernieuwing van het Tubman-biljet weer opgepakt en aangegeven het proces te versnellen. Wegens fraudegevoeligheid en aanpassingen in het ontwerp om het biljet gebruiksvriendelijk te maken voor mensen met een beperking, is de datum waarop het biljet uitkomt nog onbekend.