Een kapotte stofzuiger moet herstelbaar zijn

Stel dat Europa eens een drastische maatregel zou willen treffen om de emissie van broeikasgas terug te dringen. Bijvoorbeeld door twee miljoen auto’s een jaar lang van de weg te halen. Onhaalbaar natuurlijk.

Warna Oosterbaan is socioloog. Vorig jaar verscheen zijn boek Het leven van dingen.

Maar dezelfde besparing is ook te verwezenlijken met een ingreep die veel minder radicaal is, sterker nog, die op veel sympathie zou kunnen rekenen. Als je namelijk alle wasmachines, laptops, stofzuigers en smartphones in de Europese Unie zó goed zou maken dat ze het een jaar langer doen dan tot nu toe, boek je hetzelfde resultaat. En dat ze, als ze toch gehinderd worden door een gebroken snoer, een defecte batterij of een gebroken scherm, dan gerepareerd kunnen worden. Dat zou 4 miljoen ton broeikasgas schelen, want dat komt bij de fabricage en het transport van al die spullen vrij. Hoe langer mensen met hun stofzuigers en smartphones doen, des te minder vaak ze een nieuwe hoeven te kopen en des te geringer de uitstoot. En des te geringer ook de wassende stroom van e-waste, elektronisch afval.

Waarom gebeurt dat dan niet? Daar zijn verschillende oorzaken voor. Maar de voornaamste is toch wel dat de fabrikanten liever zien dat de mensen juist niet zo lang met hun producten doen. Dat doel bereiken ze op allerlei manieren. Doordat ze besparen op de materialen bijvoorbeeld. Wie wel eens een goedkope Kärcher hogedrukreiniger heeft gekocht weet hoe het werkt: na twee jaar houdt hij ermee op. Als je ’m openschroeft zie je hoe dat komt. Vitale onderdelen zijn niet meer van metaal, maar van plastic gemaakt.

Heel effectief is ook het bemoeilijken van reparatie. Openschroeven van je mooie Microsoft Surface laptop om de accu te vervangen lukt niet, want er zijn geen schroefjes meer. Het apparaat is in elkaar geklikt met onzichtbare lipjes en als je ’m uiteindelijk toch hebt opengebroken, blijkt de accu zo goed te zijn vastgelijmd dat loswrikken onmogelijk (en gevaarlijk) is.

Het vervangen van het scherm van je dure iPhone is in principe mogelijk, maar hé, opeens werkt de gezichtsherkenning niet meer – die is door Apple voor straf uitgeschakeld.

En vorige week nog werd in deze krant bericht over een Miele stofzuiger met een kapot aansluitsnoer. Een betrekkelijk gering defect, maar Miele levert geen nieuwe snoeren aan de onderdelenhandel.

Fabrikanten dwingen

Wat is ertegen te doen? Je moet de fabrikanten dwingen hun leven te beteren, want uit zichzelf doen ze het niet. Een front van consumentenorganisaties en reparateurs strijdt al enige tijd voor betere spullen en meer reparatiemogelijkheden, en hun pogingen verdienen alle steun. Ze hebben al een paar successen geboekt. Zo heeft Apple de gezichtsherkenning na alle kritiek toch weer mogelijk gemaakt, en kun je de nieuwe Microsoft laptops na een paar onthullende YouTube-filmpjes in ieder geval openmaken zonder ze meteen te vernielen.

Kritiek werkt dus, maar het zou veel beter zijn als de fabrikanten zélf gingen nadenken. Het belangrijkste wat van ze gevraagd wordt: construeer de spullen zo dat ze te repareren zijn. Geef meer en betere informatie, zodat consumenten en reparateurs weten wat ze kunnen doen als er iets stuk gaat. Hoe moet je je stofzuiger of je printer openmaken? Hoe lopen de draden? Dat zou in de gebruiksaanwijzing moeten staan. Welk onderdeel kan er kapot zijn als de koffiemachine alleen nog halve kopjes zet? Hoe kom je daar achter? Zou ook in de handleiding moeten.

Stel aan iedereen reserveonderdelen ter beschikking, tegen een redelijke prijs. Dus niet alleen aan de dure reparateurs die de fabrikant heeft uitgezocht. Lever ook het bijpassende gereedschap dat nodig is om het apparaat te openen of door te meten. Stel langdurig en op tijd software-updates ter beschikking.

Wat ook een goed idee zou zijn: vermeld op het apparaat hoe lang het bij normaal gebruik meegaat. Rust het apparaat uit met een teller die bijhoudt hoeveel uur het heeft aangestaan. Dan heb je bij een dispuut over een defect tenminste een houvast.

Een cijfer voor repareerbaarheid

Je zou al die eisen ook kunnen samenvatten in een score, een ‘repareerbaarheidsindex’. Zoals Frankrijk heeft gedaan. De Franse indice de réparabilité is een getal, lopend van 1 tot 10, dat aangeeft hoe gemakkelijk de reparatie van smartphones, laptops, televisies, wasmachines en grasmaaiers is. Criteria zijn onder meer de beschikbaarheid van documentatie, de mogelijkheden voor demontage, de snelle beschikbaarheid en de prijs van reserve-onderdelen. Er is een mooi logo ontworpen, met een moersleutel en een vetgedrukt cijfer. Het logo kleurt van dieprood (onder de 1,5) naar donkergroen (boven de 9,5) en de fabrikanten zijn sinds 1 januari 2021 verplicht hun producten ervan te voorzien.

Er is op die index nog wel wat aan te merken, maar het is een mooi begin, en in EU-kringen wordt er nu over nagedacht of zoiets niet in heel Europa moet worden ingevoerd. Dat is een heel goed idee. Misschien alleen al hierom: het zou burgers in staat stellen twee dingen te bereiken die ze blijkens allerlei onderzoek op hoge prijs stellen. Ze kunnen dan zelf een bijdrage leveren aan een beter milieu, én ze lopen minder risico op een stofzuiger die het nog prima doet, maar op zolder stof staat te verzamelen wegens een kapot snoer.