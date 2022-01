Don McLean: ‘Er is zoveel onzin beweerd over ‘American Pie’’

Met een mooie handtekening op de hoes van American Pie was ik al bijzonder tevreden geweest. Maar Don McLean neemt geen halve maatregelen. Met soepele polsbewegingen signeert hij alle acht elpeehoezen die ik voor hem heb uitgestald. Van Tapestry uit 1969 tot Chain Lightning uit 1978, inclusief twee dubbele live-elpees en het album Homeless Brother (1974) dat hij in het voorbijgaan „misschien wel mijn beste” noemt.

Don McLean is duidelijk trots op de schat aan muziek die hij in de eerste tien jaar van zijn goudomrande muziekcarrière maakte. Precies vijftig jaar nadat hij met ‘American Pie’ de internationale hitparades had bestormd en een nummer één in de VS had gescoord, vindt de 76-jarige zanger de tijd rijp om de banden met zijn trouwe publiek aan te halen. Vooral in Europa trof hij altijd volle zalen met mensen die bij de openingswoorden „Starry, starry night…” al meteen wisten dat hij zijn ode aan Vincent van Gogh zou gaan zingen.

De singles ‘American Pie’ en ‘Vincent’ verschenen in de eerste helft van 1972 en haalden geen van beide de Nederlandse toptien. Toch werden het popklassiekers, wegens hun poëtische teksten en de overtuigingskracht die McLean ze meegaf met zijn indringende, sprekende zang. Hij was geen geboren entertainer. Als kind had hij astma en pas op zijn zestiende kreeg hij zijn eerste gitaar. Bij het reproduceren van liedjes die hij op de radio hoorde bleek hij te beschikken over een wonderbaarlijk geheugen voor tekst en melodie.

Van zijn jeugdheld Buddy Holly kende hij alle nummers uit zijn hoofd. Holly’s tragische dood bij een vliegtuigongeluk op 3 februari 1959 liet een diepe indruk achter. Die gebeurtenis, en de krantenwijk die hij als veertienjarige had, vormden het startpunt voor het lied dat hij tien jaar later schreef en dat zijn bekendste zou worden.

In ‘American Pie’ beschrijft Don McLean hoe de gedachte aan die februaridag hem telkens weer koude rillingen bezorgde. Bij elke krant die hij bij zijn abonnees op de stoep gooide dacht hij aan het slechte nieuws dat hij bracht. Heeft hij gehuild om de tragische dood van de nog maar 22-jarige rockpionier? Hij kan het zich niet herinneren. Wel wist hij dat iets van binnen hem diep had geraakt, „the day the music died”.

De flinke lap tekst van ‘American Pie’, acht en een halve minuut in de elpeeversie, werd een kroniek van de jeugd van Amerika die in de jaren zestig haar onschuld verloor. Satan lachte op het graf van de brave Buddy Holly, omdat het pad werd geëffend voor de duivelse muziek van de Rolling Stones. ‘Helter Skelter’ van The Beatles en ‘Eight Miles High’ van The Byrds maken een cameo in de tekst, als corrumperende factoren in een maatschappij die niet meer genoeg had aan moeders appeltaart. „Bye bye Miss American pie!”

Vijftig jaar later laat Donald McLean III, geboren in New Rochelle in de staat New York, zich niet makkelijk meer overhalen tot nadere duiding van zijn lied. „Mensen hebben zoveel onzin beweerd over ‘American Pie’. Voor mij was het een tekst die er zomaar opeens was, eerst in mijn hoofd en daarna op papier. In de sixties had ik een periode meegemaakt waarin ik wel muziek maakte maar nog geen succes had. Ik studeerde bedrijfskunde en muziek deed ik ernaast, niet als hobby maar als een mogelijke ontsnapping. Toen het succes zich aandiende was ik een volledig gevormd artiest. Ik wist wat en hoe ik wilde zingen, hoe ik eruit wilde zien, hoe ik een publiek moest bespelen.”

Zijn debuutalbum Tapestry (1969) flopte, maar had grote gevolgen. De tekst van het titelnummer over het kwetsbare tapijt van draden die de aarde bij elkaar houden inspireerde een groepje mensen tot de oprichting van Greenpeace. Don McLean bleef zijn leven lang betrokken bij ecologische thema’s, als songschrijver en activist.

„Songs kwamen moeizaam. Als ik er vier of vijf per jaar schreef was ik blij. Het American Pie-album kreeg langzaam vorm, maar er miste nog een klapper. Ik wilde een groots lied, een lang nummer over Amerika. Ik kwam uit de folkhoek; Pete Seeger kende ik persoonlijk. Maar ik hield ook van rock-’n-roll. Mijn muziek moest ritme hebben. De erfenis van Buddy Holly zat diep in mij verankerd.” ‘American Pie’ was een fantasie over de maatschappelijke veranderingen die hij om zich heen zag gebeuren, vervolgt hij. „Het is een kritisch lied dat onder meer verwijst naar de oorlog in Vietnam. Op de hoes zie je dat ik mijn duim omhoog steek met de Amerikaanse vlag erop geschilderd. Als ik daar nu op terugkijk was ik een onschuldige nieuwkomer in het maatschappelijke discours. Om die puurheid raakte ‘American Pie’ een snaar bij zoveel mensen.”

Tussen 1963 en ’73, de jaren waarin hij als songschrijver gevormd werd, verloor Amerika zijn naïviteit, zegt McLean. „De moord op John F. Kennedy en het Watergate-schandaal waren symptomen van de veranderende wereld waarin ik opgroeide. Uit het debacle van de Vietnamoorlog hadden onze machthebbers hun lessen moeten trekken, maar het gebeurde niet. De twee presidenten Bush en zelfs Obama hielden een cultuur in stand waarin het normaal werd gevonden dat Amerika in verre overzeese gebieden oorlog voerde. Ondertussen lieten we het gebeuren dat het regenwoud werd gekapt en dat de ijskappen smolten. Ik heb mijn rol als singer-songwriter altijd gezien als die van de redelijke buitenstaander. Pete Seeger vond dat je de muze als een pikhouweel in een blok graniet moest zetten, waarbij dat graniet stond voor de machthebbers. Hij was tevreden als hij dacht dat Karl Marx zijn muziek goed zou hebben gevonden. Ik heb me daartegen afgezet. Voor mij had muziek maken pas zin als je er succes mee had.”

De psyche van Vincent van Gogh

In de jaren voor zijn grote doorbraak hield Don McLean zich in leven met een mager weekloon, als songschrijver bij een muziekuitgever. Na het overlijden van zijn vader onderhield hij zijn moeder en nam hij klussen aan als voorprogramma bij rockbands als Steppenwolf, Three Dog Night en The James Gang. „Het publiek haatte me. Get that fucker off the stage, riepen ze. Het succes van ‘American Pie’ veranderde dat. Opeens was ik zelf de ster van de avond en kon ik doen wat ik wilde.”

Voor ‘Vincent’ verplaatste hij zich in de psyche van Vincent van Gogh. „Ik las de briefwisseling met zijn broer en bekeek zijn schilderijen, probeerde erin te kruipen. Now I understand what you try to say to me, dichtte ik, how you suffered for your sanity. In mijn jeugdige arrogantie vond ik dat ik de binnenwereld van Vincent van Gogh beter kende dan ieder ander. Het werd mijn tweede grote succes, dus ik denk dat iets goed heb gedaan.”

Don McLean had nog meer hits, onder meer zijn versie van Roy Orbisons ‘Crying’, waarmee hij in 1980 wél de top van de Nederlandse hitparade haalde. ‘American Pie’ en ‘Vincent’ bleven vaste waarden bij al zijn concerten. Raakt hij nooit uitgekeken op die evergreens? „O nee, ik hou ervan om mijn publiek blij te maken. In Engeland en Nederland tref ik altijd een aandachtig gehoor dat lacht, huilt en meeleeft met de teksten. De magie van een mooie zangmelodie maakt me trots op het beroep dat ik heb gekozen. Niet iedereen kan het: een gitaar pakken, een lied zingen, een publiek bij de les houden en misschien zelfs ontroeren.”

Tegen Madonna’s tekstueel gekortwiekte versie van ‘American Pie’ uit 2000 kon hij „onmogelijk bezwaar hebben”. Het lied kwam opnieuw onder de aandacht. „Je moet het zo zien: Madonna is een artiest van de MTV-generatie. Haar kracht ligt vooral op het visuele vlak. Haar videoclip van ‘American Pie’ vond ik uitstekend.”

