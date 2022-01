De zon zit midden in een bel met sterren aan de rand

De zon sjeest ongemerkt dwars door een gigantische lege bel, een soort holte in de ruimte. Op de rand van die bel ontstonden álle duizenden nabije jonge sterren. Dit is een conclusie uit een 3D-simulatie waarin de kosmische geschiedenis van de omgeving van de zon zeventien miljoen jaar terug in de tijd werd gespoeld. Amerikaanse astronomen van onder andere Havard University publiceerden de resultaten deze week in het blad Nature. Ze bevestigen hiermee een vijftig jaar oude theorie van de Amerikaanse astronomen Christopher McKee en Jeremiah Ostriker.

De aarde draait om de zon en samen met honderden miljarden andere sterren cirkelt de zon rond het centrum van de Melkweg, een spiraalvormig sterrenstelsel met een breedte van zo’n honderdduizend lichtjaar. De zon bevindt zich in de Orionarm, een kleine vertakking van een van de grotere spiraalarmen. Tussen de sterren zweeft gas en stof waaruit nieuwe sterren ontstaan. Op de ene plek zit meer gas en stof dan op de andere. Grote regio’s van meerdere lichtjaren breed waar met weinig stof en gas heten superbellen.

Die superbellen zijn uitgehold door meerdere exploderende sterren. Wanneer een massieve ster, minimaal acht keer zo zwaar als de zon, het loodje legt, worden de buitenste lagen van de ster in rap tempo het heelal in geslingerd. Dat is een supernova. Wanneer meerdere supernova’s relatief kort na elkaar plaatsvinden, vegen de explosies een voor een als bezems bijna al het nabije gas en stof naar buiten. Zo ontstaat een lege holte met alleen wat dun, heet gas overgebleven van de explosie. Het bezemen gaat, met afnemende snelheid, miljoenen jaren later nog door. Met andere woorden: de superbellen blijven nog een poos groeien.

Gatenkaas

De eerste aanwijzing dat het zonnestelsel door zo’n superbel reist, kwam eind vorige eeuw al toen astronomen met telescopen veel leegte om zich heen zagen. Astronomen noemden dat de lokale bel. Hij wordt zo’n duizend lichtjaar breed geschat en de zon zit er al zo’n vijf miljoen jaar in, nu in het midden. De bel beïnvloedt de zon niet. Het is puur toeval dat de baan van de zon in de Melkweg de bel kruiste. Alleen, opvallend was wel dat vrijwel álle nabije sterren die veel jonger zijn dan de zon (maximaal veertien miljoen jaar oud) zich aan de rand van de lokale bel bevinden.

Om te verklaren waarom juist daar veel jonge sterren zaten, kwamen McKee en Ostriker vijftig jaar geleden met een theorie: dat de randen de ideale omstandigheden hebben om sterren te vormen. Een van de onderzoekers van de nieuwe studie vergeleek die theorie in een persbericht met gatenkaas. Wanneer de supernova-explosies kaas naar buiten duwen en een holte maken, zit er aan de rand van de holte juist extra kaas. Uit die extra kaas kunnen nieuwe sterren ontstaan, als die lokaal dichter op elkaar geduwd wordt. Dat gebeurt, volgens de theorie, wanneer er weer een nieuwe supernova-explosie afgaat. Dan ontstaat er een schokgolf die de extra kaas op sommige plekken aan de rand samenperst.

Om die theorie te bevestigen, simuleerden de Amerikaanse astronomen de evolutie van de jonge sterren in de omgeving van de zon in de afgelopen zeventien miljoen jaar in 3D. „We keken naar de huidige posities en snelheden van ongeveer duizend jonge sterren en stervormingsgebieden binnen een straal van vijfhonderd lichtjaar”, zegt Catherine Zucker, een van de betrokken astronomen. De gegevens haalden ze uit de database van Gaia: de Europese ruimtesatelliet die sinds 2013 miljarden sterren in kaart brengt. „Vervolgens rekenden we terug hoe de sterren ver in het verleden bewogen.”

De zon zal in de verre toekomst de lokale bel weer verlaten

Op de simulatie is te zien dat álle nabije jonge sterren sinds hun geboorte al op de rand van de bel zaten. Veertien miljoen jaar geleden veegden vijftien supernova’s stof en gas weg en maakten zo de lokale bel, berekenden de onderzoekers. Dat gas en stof bewoog naar buiten met een bepaalde snelheid. Sterren die ontstonden uit dat gas en stof, kregen bij de geboorte al diezelfde snelheid mee en bewegen samen met de rand van de bel naar buiten.

Nu groeit de bel nog met zo’n 6,5 kilometer per seconde. Dat is traag voor kosmische begrippen. De zon cirkelt sneller om de Melkweg dan dat de bel groeit en zal in de verre toekomst weer uit de bel komen.

„Interessant is dat de astronomen met de simulatie misschien wel een typische sterrencyclus laten zien voor de rest voor de kosmos”, zegt Ignas Snellen, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden en niet bij de studie betrokken. „Sommige sterren die de afgelopen miljoenen jaren aan de rand van de lokale bel ontstaan zijn, zullen uiteindelijk ook eindigen met een supernova. Zo maken zij weer nieuwe superbellen. Er zijn meer superbellen gevonden naast de lokale bel. Het zou wel heel toevallig zijn als de cyclus alleen geldt voor de lokale bel waar de zon in zit.”