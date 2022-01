De snor van Hercule Poirot is helemaal terug

Dame Agatha Christie (1890-1976) was zelden te spreken over verfilmingen van haar moordmysteries. „Je doet iets voor geld en betreurt dat achteraf”, verzuchtte ze over de moordkomedies van MGM met haar provinciale speurneus Miss Marple in de hoofdrol. In 1965 keek ze tandenknarsend toe hoe The ABC Murders haar Belgische detective Hercule Poirot vermaalde tot Pink Panther-parodie: een komische actieheld met een mal Frans accent. Alsof de cerebrale, peervormige en pedante Poirot zich ooit tot een gevecht liet verleiden.

Wat zou Agatha Christie denken van de jongste lichting Christie-films? Komend jaar staan er twee grote op stapel: de hommage Knives Out 2 en het chique Death on the Nile. Dat haar oeuvre nog steeds verfilmd wordt, hoeft niet te verbazen: Van Agatha Christie, goed voor 2 miljard verkochte boeken in 44 talen, gingen in 2020 nog steeds twee miljoen Engelstalige exemplaren over de toonbank. Haar moordintriges inspireerden 46 speelfilms, 33 televisiefilms en talloze series. Maar slechts twee films „hadden het begrepen”, vond Christie zelf: Billy Wilders Witness for the Prosecution (1957) met zijn verbluffende finale, en Sidney Lumets weelderige Murder on the Orient Express (1974), met zijn glamourcast: Sean Connery, Mia Farrow, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, John Gielgud. Al was ze kritisch over Albert Finneys snor als Hercule Poirot. „Minder indrukwekkend dan gehoopt,” schreef Christie zuinig.

Snorren

Vermoedelijk was Agatha Christie opgetogen geweest over de snor die Kenneth Branagh droeg als Poirot in de Murder on the Orient Express van 2017. Niet zo’n klein zwart exemplaar met de puntjes koket omhoog, maar een woest golvende, Bismarckiaanse creatie die handenvol stijfsel eist. Al was deze nieuwe Poirot voor Christie vermoedelijk weer te stoer en te fysiek. Aan de kleine, ijdele en obsessief-compulsieve Belgische detective hoort iets ridicuuls te kleven, waardoor moordenaars neigen tot onderschatting.

Kenneth Branaghs versie – hij speelt Poirot en regisseert – oogde chique, met weelderige art deco, majestueuze panorama’s, bravoureshots die langs, door en over treincoupés glijden, alsmede een sterrencast. Penélope Cruz, Daisy Ridley, Olivia Colman, Willem Dafoe, Judi Dench en Leslie Odom jr.: allemaal mogen ze hun mes in Johnny Depp steken. De filmpers oordeelde zuinig. Aardig, fraai en aangenaam, maar niet van deze tijd.

Dat zag het publiek toch anders: Murder on the Orient Express verdiende in 2017 353 miljoen dollar op een budget van 55 miljoen. Een filmhit die samen met het kleinere Crooked House een kleine Agatha Christie-renaissance op het witte doek markeerde. Want al wordt ze nog steeds gelezen, haar moordmysteries zijn al decennia verbannen naar televisie. Daar bleven Miss Marple en Hercule Poirot aan de lopende band moorden oplossen; speelfilms kwamen in de 21ste eeuw vooral uit Bollywood of Frankrijk.

Nu is Christie herontdekt. Net als in de jaren zeventig noopte het succes van Orient Express tot een vervolg, en net als toen wordt dat dit jaar Death on the Nile. Met en door Kenneth Branagh, een sterrencast en het glamoureuze lijk – SPOILER! – van ‘Wonder Woman’ Gal Gadot. Mocht ook dat een hit worden, dan lonkt een nieuwe ‘filmfranchise’ rond Hercule Poirot, net als die van Peter Ustinov in de jaren tachtig of die van David Suchet op de BBC tussen 1989 en 2013. Verhalen genoeg.

Knives Out

Door het succes van Branagh kreeg regisseur Rian Johnson (Looper, Star Wars: The Last Jedi) in 2017 het groene licht voor een moderne, Amerikaanse hommage aan Agatha Christie. In Knives Out is Daniel Craig als excentrieke detective Benoit Blanc met zijn dikke zuidelijke accent een parodie op Hercule Poirot. In een landhuis bij Boston vol parasitaire erfgenamen lost hij de moord op een steenrijke patriarch, de misdaadschrijver Harland Thromby. Christie had het script kunnen schrijven: groteske personages, een gekunsteld, ingenieus plot met een finale in de bibliotheek, waar Benoit via flashbacks de moordenaar onthult.

Murder on the Orient Express (1974). Geregisseerd door Sidney Lumet. Vanaf links: Jean-Pierre Cassel, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Sean Connery, Ingrid Bergman, Albert Finney, Rachel Roberts, Wendy Hille, Denis Quilley, Michael York, Jacqueline Bisset, Lauren Bacall, Martin Balsam

Knives Out was in 2019 een succes: 311 miljoen dollar recette op een budget van 40 miljoen. In september was Knives Out 2 al opgenomen, grotendeels op het luxe Griekse eiland Spetses, wat een ‘moord in het vakantieoord’-motief als Agatha Christie’s Evil under the Sun doet vermoeden. De film gaat in 2022 uit en is enkele weken later op Netflix te zien. In april vorig jaar troefde deze streamingdienst Amazon, Apple en Lionsgate af door liefst 468 miljoen dollar voor de rechten op Knives Out neer te tellen. Daniel Craig werd in één klap zo’n 100 miljoen rijker; over een post-007-dip hoeft hij zich niet druk te maken. „De wiskunde slaat nergens op. De wereld is gek geworden. Dit is een hallucinante deal,” verzuchtte een rivaal anoniem in vakblad Variety. Maar Knives Out voorziet Netflix mogelijk van een ‘franchise’ (filmserie). Daarin is het heel mager voorzien.

Whodunit

In de filmwereld bestaat enig dédain over moordmysteries, of ‘whodunits’. Een Agatha Christie-plot is ingenieus, maar ook kunstmatig en voorspelbaar. Het speelt zich af in een welgesteld milieu en draait soms om wraak, maar meestal om geld. De dader is een bekende: familielid, vriend of personeel. De actie speelt zich af rond één locatie: landhuis, trein, boot, opgraving of vliegtuig – meer iets voor toneel of televisie dus. Verdachten worden geïntroduceerd waarna de kolonel tijdens het diner met zijn gezicht in de soep belandt en een speurder na het verzamelen van hints en verklaringen iedereen bijeen roept om de dader te onthullen: degene die het minst voor de hand lag. Vaak moeten Poirot of Miss Marple daar nog een valstrik zetten omdat forensisch bewijs ontbreekt. Hun methode is psychologisch, berust op observatie en uithoren.

In een Christie-plot valt veel te bespreken en uit te leggen; zeer onfilmisch. Bovendien leunt het op surprise. De ontknoping verrast omdat wij als kijkers minder weten dan de acteurs. Er zijn allerlei aanwijzingen, maar die zijn sluw verstopt. Het is immers de bedoeling dat we ze pas ná de onthulling herkennen.

Om die reden keek regisseur Alfred Hitchcock neer op Agatha Christie-plots. Hem draaide het om ‘suspense’: de spanning die ontstaat als het publiek juist méér weet dan de acteurs. Dat er een tijdbom onder de high tea-tafel tikt bijvoorbeeld. Zoals regisseur Rian Johnson van Knives Out zegt: „(Hitchcocks) theorie van suspense wil het publiek op het puntje van de stoel, niet achterover leunend en over de kin strijkend: mmmm, interessant!” Dat is Johnson eigenlijk wel met Hitchcock eens, schreef hij in LA Times. Toch is hij een ‘whodunit junkie’. Surprise en suspense vallen namelijk prima te combineren, denkt hij. Op weg naar de grote onthulling kan je veel suspense inbouwen, Agatha Christie deed dat ook. In Death on the Nile zijn er naast Poirots kruisverhoren kantelende rotsblokken, nachtelijk gesluip over de gangboorden, stervende getuigen en een cobra in de badkamer. De ontknoping is meer een bonus. „De laatste heuvel van de achtbaan,” aldus Johnson.

Ensemblefilms

Toch kleeft er wel degelijk iets oubolligs aan een whodunit in Agatha Christie-stijl. En misschien is dat juist de charme: ze kriebelen warm en vertrouwd, als een trui die oma voor je breide. Christies comeback op het witte doek lijkt deels hipster-nostalgie, zoals de zucht naar vinyl, jeu de boule, sjoelen, borduren en puzzelen. Lekker truttig, lekker vintage.

Ook voor recyclend Hollywood is het prettig dat Christie weer in trek is. „The who’s who of whodunits”, afficheerde Murder on the Orient Express zichzelf in 1974. Een Agatha Christie is per definitie een ensemblefilm met sterrencast, en ensemblefilms zijn zeer in de mode. Dat hangt samen met het verbleken van de filmsterren, speculeerde The New York Times onlangs. De bioscoop – met name de Amerikaanse – is nu het domein van de jeugd. Jonge fans willen zien wat ze kennen: superhelden plus wat geliefde ‘franchises’ als Fast & Furious, Star Wars, Harry Potter en Jurassic Park. Die monocultuur is door de pandemie versterkt: volwassen kijkers blijven sinds 2020 nog meer thuis, met Netflix. In Amerika stofzuigerde Spider-Man de afgelopen maand ruim 90 procent van de bioscooprecette op. ‘Original content’ als Guillermo del Toro’s Nightmare Alley of ‘reboots’ met oudere acteurs als Matrix: Resurrections en The King’s Man bleken hooguit kruimeldieven.

De sterren van nu zijn Batman, Thor of Baby Yoda; merken, ‘intellectueel eigendom’ dat niet van deze of gene filmster afhangt. Niet dat fysieke sterren te klagen hebben: namen doen er nog steeds toe en tijdens de huidige ‘streamingoorlog’ steken Netflix, Disney, Amazon en HBO Max miljarden dollars in ‘talent’. Maar in de onvoorspelbare filmmarkt van nu is het best griezelig om alleen of met zijn tweetjes een dure bioscoopfilm te dragen. Dan wordt je ook aangekeken op de eventuele flop.

Dan liever met een hele stoet filmsterren samenkomen in de salon van Nijlcruiser Karnak, waar Hercule Poirot de dader onthult. Wel zo veilig: slaat Death in the Nile niet aan dan is dat de schuld van de regisseur. En als Knives Out 2 flopt in de bioscoop? Ook geen probleem: tientallen miljoenen Netflix-abonnees zien hem drie weken later gratis, dus kan je het daaraan wijten. Zo kan Agatha Christie wel even vooruit in de 21ste eeuw.

Cultuur op komst 2022 Hoe ziet het nieuwe culturele seizoen eruit? De cultuurredactie van NRC blikt vooruit op bijzondere kunstproducties van het voorjaar. Lees verder in ons overzicht Cultuur op komst ›