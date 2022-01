Woordvoerder Paul van der Burg van de Nederlandse Arbeidsinspectie, voorheen bekend als Inspectie SZW, herkent het probleem dat FNV schetst niet en zegt dat de overheidsdienst „nul meldingen” van vergelijkbare zaken heeft binnengekregen. „Mochten we een soortgelijke klacht krijgen als die waar FNV nu over aan de bel trekt, dan gaan we daar uiteraard achteraan.”

Een aantal werkgevers zou medewerkers voor de keuze gesteld hebben om alsnog naar het werk te komen of vakantiedagen in te leveren voor hun quarantaineperiode. Ook zou een enkele keer gedreigd zijn met het inhouden van loon. Kager zegt dat het om „tientallen bedrijven” gaat die op deze wijze de coronaregels zouden overtreden. FNV adviseert medewerkers die tegen dit soort problemen aanlopen het altijd bij de vakbond te melden en de Ondernemingsraad of vertrouwenspersoon binnen het bedrijf in te schakelen. „Meld het vooral ook bij de arbeidsinspectie, die kunnen dan bij zo’n bedrijf langs”, raadt Kager aan.

Bij vakbond FNV zijn sinds 1 december zeker tachtig meldingen binnengekomen van werknemers die terwijl ze in quarantaine zitten door hun leidinggevende onder druk worden gezet om toch naar het werk te komen. Dat bevestigt FNV-woordvoerder José Kager woensdag na berichtgeving in het AD .

2021 kende het laagste aantal faillissementen in meer dan dertig jaar

In 2021 zijn 1.536 bedrijven failliet gegaan, het laagste aantal in 31 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Sinds het begin van de faillissementsmetingen van het instituut in 1981 gingen alleen in 1990 minder bedrijven op de fles: 1.527. Het afgelopen jaar gingen 43 procent minder bedrijven failliet dan in 2020, toen het aantal faillissementen (2.073) ook al een historisch laag niveau bereikte.

Dat minder bedrijven in coronatijd failliet werden verklaard, is volgens het CBS „niet los te zien” van de noodsteunpakketten van de overheid. Een paar van de hulppakketten werden op 1 oktober, kort na het loslaten van een groot aantal coronamaatregelen, stopgezet. Het demissionaire kabinet schrapte onder meer de loonregeling NOW, de compensatie van vaste lasten TVL en de zelfstandigentegemoetkoming Tozo. Toch steeg het aantal faillissementen in de maanden erna nauwelijks. De meeste van deze steunpakketten zijn heringevoerd met de aankondiging van de strenge lockdown in december.

Minder horeca-faillissementen

De daling van het aantal faillissementen was het sterkst terug te zien in de handelssector, waar in 2021 ongeveer de helft minder bedrijven op de fles gingen dan in 2020. Ook in de detailhandel, groothandel en autohandel daalde het aantal faillissementen. In de horeca gingen minder bedrijven failliet dan in het jaar ervoor. Toen steeg het aantal nog.

Het CBS registreert uitsluitend faillissementen van bedrijven, niet van natuurlijke personen. Daardoor registreerde het instituut minder faillissementen dan dat Nederlandse rechtbanken uitspraken: de Raad voor de Rechtspraak maakte dinsdag bekend dat rechters vorig jaar 2.346 faillissementen hebben uitgesproken. In die statistieken zijn eenmanszaken wel meegerekend.