Coöperatie Laatste Wil: ‘Wij zijn geen zelfmoordclub’

„Daar is ze weer.” Halverwege het gesprek laat Jos van Wijk een bericht zien dat net is binnengekomen. Hij strekt zijn arm uit naar Petra de Jong, die tegenover hem zit in een café in het centrum van Apeldoorn. „Kijk.”

Er staat: „Is er tegen forse betaling een hulpverlener te vinden die mij kan helpen? Sorry hoor, dat ik u zo stalk.” Deze week heeft de vrouw van het bericht al meerdere keren gebeld. Ze wil dood. „Zulke telefoontjes krijg ik een paar keer per week.”

Wat vaak.

Van Wijk: „Ik blijf er laconiek onder.”

De Jong: „Ze belde mij vandaag tijdens een bestuursvergadering. Dan verwijs ik door, want ik kan haar niet helpen. Ik ganiet zeggen waar ze het middel kan vinden. Ik zeg alleen: alle informatie staat op onze site.”

Van Wijk: „Op een gegeven moment stuur ik: ‘het is nu klaar, ik ben geen hulpverlener’.”

Petra de Jong en Jos van Wijk zijn de bekendste gezichten van Coöperatie Laatste Wil (CLW). Zij is bestuurslid en was nauw betrokken bij de oprichting in 2013, hij is voorzitter en lid van het eerste uur. Het belangrijkste doel van CLW is om een laatstewilmiddel te verstrekken aan haar leden. Dat zijn er 27.500, van wie het gros zich in 2017 aansloot, toen de coöperatie een middel gevonden dacht te hebben dat legaal geleverd kon worden. ‘Middel X’ is verkrijgbaar bij groothandels, in forse hoeveelheden, omdat het normaliter wordt gebruikt om laboratoriumvloeistoffen vrij van schimmels en bacteriën te houden. CLW was van plan om het middel samen met leden in te slaan, zodat zij de juiste dodelijke proporties mee naar huis zouden nemen.

Het Openbaar Ministerie stak een stokje voor het ambitieuze project, omdat het wordt gezien als hulp bij zelfdoding, en dat is strafbaar. Sinds die berisping heeft het CLW haar plannen opgeschort en verschaft de organisatie naar eigen zeggen in eerste plaats informatie.

Eerder dit jaar bleek desondanks dat in ieder geval vijf bestuurders en leden van CLW worden onderzocht door het OM op verdenking van onder meer hulp bij zelfdoding, Jos van Wijk wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie gericht op hulp bij zelfdoding. „Dat was even schrikken”, zegt hij daarover. In september 2021 stonden er onaangekondigd veertien politiemensen in zijn woning, Van Wijk was toen op Ameland. Ze namen documenten en gegevensdragers in beslag, maar troffen ook een grote hoeveelheid laatstewilmiddel aan – meer dan alleen voor eigen gebruik nodig is.

Mogelijk verdenkt het OM Van Wijk ervan dat hij het wilde verkopen, hijzelf ontkent. „Een deel was voor mezelf. En ik heb mogelijke besteladressen getest, voor als we in de toekomst wel officieel mogen leveren.” Ook De Jong kreeg vorig jaar onaangekondigd politie op bezoek, maar zij is op dit moment geen verdachte.

Alex S., een van de CLW-leden die worden verdacht van hulp bij zelfdoding, staat op 21 januari al voor de rechter. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie aan 33 mensen geleverd die daarna overleden. S. ontving 694 betalingen voor het middel, dat hij onder meer via Marktplaats verkocht.

Autonome route

De verdenkingen van het OM maken De Jong en Van Wijk alleen maar strijdlustiger. Blijkbaar zijn er nog taboes te doorbreken, zeggen ze.

Hoe is dit thema zo belangrijk geworden in hun leven? Jos van Wijk (73), die lang als interim manager heeft gewerkt en nu met pensioen is, komt uit een progressief Amsterdams gezin met een vader die alles uit het leven haalde. „Hij zei vaak: ik word liever 55 met plezier dan 65 met chagrijn’. Hij is 54 geworden.” Zijn moeder kreeg op late leeftijd longkanker. Van Wijk probeerde toen een euthanasieverklaring te regelen, wat veel moeite kostte. Jaren later zag hij dat de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (waarvan de CLW een uitvloeisel is) vrijwilligers zocht om presentaties te houden.

Petra de Jong zegt dat haar carrière als longarts een belangrijke rol heeft gespeeld. „Aan longziekten gaan veel mensen op een akelige manier dood. Ze stikken.” Eén van haar eerste patiënten, 44 jaar oud, wilde niet meer leven. „Hij vroeg of ik hem iets wilde geven zodat hij er zelf een einde aan kon maken. Ik vond dat hij daar recht op had.”

De Jong maakte zelf een recept waarvan ze „in een boekje had gelezen dat het goed moest zijn”. „Maar hij deed er negen uur over om dood te gaan.” Dit moet beter geregeld worden, vond ze toen. Jaren later, in 2002, kwam de euthanasiewet, voor mensen met ondraaglijk lijden. Daarvoor voerden artsen ook euthanasie uit, maar het was altijd afwachten of de tuchtraad er iets mee zou doen. Meestal werd de zaak geseponeerd.

CLW werd opgericht om aandacht te vragen voor de „autonome route”, voor mensen die om uiteenlopende redenen geen euthanasie kregen. Volgens de wet mag een arts een vraag om euthanasie weigeren Als de Voltooid leven-wet er ooit gaat komen, biedt die volgens De Jong en Van Wijk maar beperkt een oplossing: die is alleen voor mensen van 75 jaar en ouder.

Mensen die te lang blijven leven, zijn ook slachtoffers die bescherming verdienen Petra de Jong

Ze vinden dat iedereen die dood wil, zo humaan mogelijk dood moet kunnen gaan. „Mensen die te lang blijven leven, zijn ook slachtoffers die bescherming verdienen”, zegt De Jong. Ze schetst de veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg – betere reanimatietechnieken, meer medicijnen – die er volgens toe hebben geleid dat mensen „soms te lang” blijven leven. „Het zou oude mensen zoveel rust geven als ze de dood in eigen handen konden houden.”

Tijdens jullie ledenvergadering in november vorig jaar bespraken leden onderling waar je het middel kunt kopen. Mag dat?

Van Wijk: „De grens van hulp bij zelfdoding is niet eenvoudig aan te geven. De Hoge Raad zegt dat alles dat een zelfdoding makkelijker maakt, strafbaar is. In de praktijk zie je dat informatie geven mag en op grote schaal gebeurt. Maar je moet niet gaan zitten dealen, zoals Alex S. Dan krijg je van ons ook geen steun. Daar ben ik zo boos over geworden. Pas toen hij werd aangehouden wisten we dat het om een lid van onze organisatie ging, anders hadden we iets ondernomen.

„Toen in 2018 ons plan van het verstrekken niet doorging vanwege het OM, organiseerden we nog wel regionale huiskamergroepen, waar werd gepraat over het levenseinde. Die werden massaal bezocht door mensen die dachten: daar kan ik de informatie krijgen over hoe ik aan dat spullen kan komen. We hoorden via-via dat er een ondergronds netwerk ontstond, dat mensen het aan elkaar gingen aanbieden en geven.” Om die reden zijn de bijeenkomsten inmiddels gestopt.

Van Wijk en De Jong wisten dat ze vervolgd zouden kunnen worden voor hulp bij zelfdoding, als ze de doelstellingen van de CLW in praktijk zouden brengen. Van Wijk: „Maar alleen als er een oorzakelijk verband wordt aangetoond tussen de verstrekker en de overledene, dachten we. Dat is lastig. Ga maar een verband aantonen als iemand het al jaren in huis heeft liggen.” In de zaak van Alex S. probeert het OM dat nu wel te doen.

De Jong verwacht dat het nieuwe kabinet „een beweging gaat maken” omtrent een zelfgekozen levenseinde. „Ik denk niet dat het mogelijk is om weer vier jaar niet over zelfbeschikking over de dood kunnen praten.”

Van Wijk en De Jong zijn allebei vrijzinnig gelovig opgevoed. Hoewel De Jongs ouders gereformeerd waren, kozen zij er in 2010 voor om samen een einde aan hun leven te maken. Vader had terminale slokdarmkanker, en moeder wilde niet alleen verder. „Ze hadden veel mensen zien lijden aan het einde van hun leven.” De Jong wist van tevoren dat het zou gaan gebeuren. Het was spannend , zegt ze. „Liggen ze op de deurmat als we straks binnenkomen? Maar ze lagen in bed met de armen om elkaar heen.”

Misschien was uw moeder nog gelukkig geworden zonder uw vader.

De Jong: „Dat denk ik niet. Ze kenden elkaar vanaf hun zestiende. Hun levens waren met elkaar vervlochten.”

Kritiek op vrije verkrijgbaarheid van middel X is dat mensen die suïcidaal zijn hun leven impulsief en op een relatief makkelijke manier kunnen beëindigen, terwijl ze eigenlijk behandeld hadden kunnen worden.

Van Wijk: „Je kunt een enorme groep ouderen niet in de kou laten staan vanwege incidenten met kwetsbaren die een verkeerde afslag nemen. Slechts 2 procent van onze leden is jonger dan veertig. De gemiddelde leeftijd is zeventig. De grote groep wil regie, zekerheid en rust.”

De gemiddelde leeftijd is zeventig. De grote groep wil regie, zekerheid en rust Jos van Wijk

Er gaan verhalen rond over mensen die op een onprettige manier aan middel X zijn gestorven, terwijl u claimt dat het humaan is. Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum kwamen sinds 2014 in totaal 22 meldingen binnen van zorgmedewerkers die symptomen als braken, benauwdheid en verwardheid zagen.

Van Wijk: „Doodgaan is niet altijd een pretje. Mensen kunnen een strijd leveren. Maar ik heb ook verhalen gehoord van mensen die hun naaste vredig zagen sterven. Het zou beter geregistreerd moeten worden, maar dat gebeurt niet vanwege het taboe dat erop rust.”

Hoe wordt het middel in de ideale wereld van Coöperatie Laatste Wil verkocht?

Van Wijk: „Ik heb een heel helder beeld. Er is een fabriekje en dat zorgt voor de inkoop, de verpakking, en die bewaren het goed. Als iemand het wil hebben wordt het aan huis gebracht.”

Een klant kan dus ook zeggen: ik wil het morgen hebben?

Van Wijk: „Zou kunnen, maar we denken aan een wachttijd om de impuls eruit te halen. Bij de inkoopgroepen in 2017 hadden we ook een wachttijd van een halfjaar.”

Dus u erkent wel dat er een impuls kan zijn.

Van Wijk: „We komen met zo’n wachttijd vooral tegemoet aan de maatschappelijke twijfel. Ik heb net verteld dat ik een paar keer per week wordt gebeld door mensen die dood willen. Iemand zei: ‘Meneer, ik ben al zestig jaar bang. Ik wil dood.’ Maar voor een ander lijkt het misschien alsof iemand ineens heeft besloten om zichzelf dood te maken. Ik denk ook: kijk eens naar het voortraject, de behandeling van mensen met psychische problemen.”

De Jong: „In de psychiatrie zie ik ook een soort ongekend optimisme, alsof ze alles kunnen genezen. Nou, dat is in de praktijk natuurlijk niet zo.”

Na een korte stilte: „Wij zijn geen zelfmoordclub, maar een zelfbeschikkingsclub.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.