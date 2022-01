Carine Crutzen en Stefan de Walle spelen ouders die een kind verliezen: ‘Je mag niet verdwijnen in een waas van emoties’

Eén keer kreeg actrice Carine Crutzen het even te kwaad op het podium. Tien jaar geleden was dat: ze speelde een scène uit Tsjechovs De kersentuin, waarin haar personage Ljoebov afscheid moest nemen van haar ouderlijk huis. „Mijn moeder was toen net overleden, en we speelden in de schouwburg in Heerlen, waar ik vandaan kom en waar ik altijd met haar naar voorstellingen ging. In de zaal zaten allemaal mensen die mijn moeder en mij goed kenden. Toen overviel de emotie me even.”

Haar collega Stefan de Walle herkent het, dat privé-emoties je onverwacht kunnen aangrijpen tijdens het spelen. Je gaat als acteur tenslotte op zoek naar een balans, legt hij uit. „Je moet altijd iets opbranden van jezelf als je speelt, je personage moet jouw herinneringen en emoties bij wijze van spreken kunnen gebruiken. Maar ik zal nooit vergeten wat een docent op de toneelschool tegen me zei: je moet onder alle omstandigheden een knipoog aan je medespeler kunnen geven. Dus nooit in een waas van emoties verdwijnen. Toneelspelen is geen therapie.”

Verraad

Vlak voor de huidige lockdown vertellen ze in café-restaurant De Plantage in Amsterdam hoe het is om personages te spelen die rouwen om de dood van een dierbare. Aanleiding is de voorstelling Gif, waarin het tweetal vanaf februari te zien is, over twee ex-geliefden wier kind is overleden en die elkaar na tien jaar weer spreken, in de aula van de begraafplaats waar hun zoon ligt. De man bouwde in de tussentijd een nieuw leven op in Frankrijk: hij hertrouwde en verwacht nu opnieuw een kind. Zij is gebleven, ze krijgt het niet voor elkaar om de draad weer op te pakken. Crutzen: „Voor haar voelt het als verraad om verder te gaan met het leven.” De Walle: „En hij vindt dat je hun overleden zoon juist veel meer eert als je de kracht vindt om dóór te gaan.”

Stefan de Walle (1965) zat tot vorig jaar bij het vaste ensemble van Het Nationale Theater, waar hij onder meer speelde in De zender, Speeldrift en The Children. Naast zijn toneelwerk is hij bekend van tal van televisieseries en films, van Flodder en De Marathon tot Sinterklaas. Carine Crutzen (1961) speelde onder andere bij Toneelgroep De Appel en Het Toneel Speelt, in series als Oud geld en De Daltons en in de film Majesteit. In 2019 verscheen haar autobiografische boek Uit het Zuiden.

De Walle en Crutzen stonden twintig jaar geleden al eens samen op het podium, in de komedie Huis & Tuin bij het Nationale Toneel. Al hadden ze toen maar weinig met elkaar te maken. Crutzen: „Jij speelde mijn buurman, en mijn man deed het in de bosjes met jouw vrouw. Dus ja, in die zin was er wel degelijk sprake van een gemeenschappelijk probleem.”

Anders reageren

Als je als acteur een poosje meedraait, ontkom je er bijna niet aan dat je op een gegeven moment een ouder speelt die rouwt om een overleden kind. De Walle speelde in 2014 een memorabele rol in Op een mooie Pinksterdag (over een man die óók probeert zijn leven weer op te pakken en van zijn verdriet weg te blijven); Crutzen somt meteen een hele rits op: Tantalus, Wijn, Wie is er bang voor Virginia Woolf en Oud geld.

Vaak gaat het er in die stukken over dat de vrouw anders op rouw reageert dan de man. Crutzen: „Meestal is het zo dat de vrouw de emoties claimt, of die aan de man opdringt: jij moet ook verdriet voelen. Maar mannen kiezen soms een andere weg om hun verdriet te kanaliseren.”

Belangrijk is dat de manier waarop je reageert niet per definitie iets zegt over de mate van verdriet, benadrukt De Walle. „Je kan vreselijk huilen en je afvragen waarom de ander dat niet doet, maar ook als dichte oester kun je juist verschrikkelijk lijden.” In Gif speelt hij degene die doorgaat, een nieuwe vrouw ontmoet en weer een kind krijgt. Dat mannen in veel stukken eerder geneigd zijn het leven weer op te pakken, is niet toevallig, denkt Crutzen. „Biologisch gezien is er nu eenmaal een verschil tussen mannen en vrouwen: mannen kunnen langer het leven doorgeven. Een vrouw is daar op een gegeven moment niet meer toe in staat.”

Huilen

Van het spelen van Op een mooie Pinksterdag is De Walle bijgebleven dat het als een enorme verantwoordelijkheid voelde om over zo’n onderwerp een voorstelling te maken. „Er zaten toen vaak mensen in de zaal die iets dergelijks hadden meegemaakt. Ik herinner me dat halverwege de voorstelling een vrouw vreselijk hard begon te huilen – later begreep ik dat ze veertig jaar daarvoor haar kind had verloren. Ik denk dat het heel troostrijk kan zijn om andere mensen te zien worstelen met rouw. Voor veel mensen zijn dat worstelingen die nooit ophouden. Hoe hard mijn personage in Gif ook roept dat hij dóór moet, zijn overleden zoon speelt elke dag in zijn leven een rol, bij elke keuze die hij maakt.”

Crutzen: „Vergis je niet: heel veel mensen kunnen niet praten over dit soort moeilijke dingen. In 2011 deed ik met Huub Stapel De kus, ik speelde een vrouw met borstkanker. Na afloop in de foyer kwam er een man naar me toe die zei: ‘Ik ben zo blij dat ik dit gezien heb, want mijn vrouw heeft borstkanker en ik vind het zo erg voor haar, maar het lukt me niet om erover te praten.’ In Oud geld zat een monoloog waarin mijn personage vertelt over haar verloren kind, en naar aanleiding daarvan kwam er een keer een onbekend meisje op me af op het station, die zei: ‘Ik wil u bedanken, want mijn moeder heeft voor het eerst gehuild om de dood van mijn broertje.’ Ik krijg er nog kippenvel van. Dát is wat het betekent om dit soort stukken te spelen.”

Niet najagen, maar openstellen

Hoe is het om je te verplaatsen in iemand die zijn kind verliest? De Walle, die net als Crutzen zelf twee kinderen heeft: „Ik herinner me dat ik in Angels in America bij het RO Theater iemand met aids speelde, en ter voorbereiding ben ik me helemaal gaan inlezen in de bibliotheek. Maar dat werkte niet: toneel gaat juist over verbeelding, je moet wegblijven van die letterlijkheid. Dus ik ga me voor deze rol niet heel erg voor lopen stellen hoe het is om je kind te verliezen.”

Crutzen sluit zich daarbij aan. „Dan ga je iets najagen, terwijl je je juist moet openstellen. Dus we moeten niet te snel te veel willen vastleggen. Het moet een waagstuk zijn, elke avond moet er iets op het spel staan.”

De Walle: „Het grootste gevaar van acteren is overconcentratie. Als je je teveel focust op het feit dat je straks een huilbui moet krijgen, nou, dan gaat het zeker niet gebeuren.” Sleutel is om het klein te houden, denkt hij. „Spelen met weinig nadruk, de subtiliteit opzoeken. Het onderwerp is zwaar, we moeten steeds weer op zoek naar de lichtheid daarin.”

Tijdens een tournee zitten er weleens avonden tussen, waarop je als acteur aanvoelt dat de zaal niet met je mee is, vertelt De Walle. „Dan is de enige oplossing: niet heel hard blijven proberen, maar even rust nemen en er dan hopelijk wél inschieten. Maar er zijn altijd voorstellingen waarbij de partijen de partijen blijven: dan is er het toneel en het publiek, iedereen weet precies wat ‘ie moet doen en na de voorstelling gaan we allemaal weer netjes naar huis.” Crutzen: „Vreselijke avonden!”

Internationaal succes

Gif is de meest gespeelde Nederlandse toneeltekst in het buitenland. Sinds de première in 2009 bij NTGent is het stuk in meer dan twintig landen te zien geweest. De tekst van toneelschrijver Lot Vekemans kenmerkt zich door de alledaagse dialogen, die een onnoemlijk verdriet verhullen dat gaandeweg steeds meer aan de oppervlakte komt.

Het is een toneelstuk waarin je tussen de regels door van alles kunt spelen, zegt Crutzen. „Want het gaat niet alleen over verlies, maar ook over verbondenheid. Als een huwelijk stopt, betekent het niet dat de mooie dingen die ze samen hebben meegemaakt ineens onwaar zijn. Het gaat over mensen die eigenlijk heel veel van elkaar houden, maar het leven heeft dat onmogelijk voor ze gemaakt. Als ze bij elkaar zijn, duwen ze elkaar voortdurend het verdriet in.”

Volgens De Walle hebben we als samenleving nog veel te leren, als het gaat om het vormgeven van rouw. „Er zijn culturen op de wereld waar veel gemakkelijker met de dood wordt omgegaan, waar de dood wordt beschouwd als een consequentie van het leven. Als je wilt leven, ga je dood, dat is niet leuk maar dat is de afspraak. Het lijkt soms alsof wij dat een beetje vergeten zijn. Ik geloof dat dit soort stukken, zeker in deze coronaperiode waarin we een soort gemeenschappelijk trauma beleven, kunnen helpen om daar beter mee om te gaan. Als je de dood ziet als de prijs voor het leven, vind ik het dat wel waard.”

