Bidens laatste strohalm: red de democratie

Nu zijn presidentschap zijn eerste verjaardag nadert, heeft Joe Biden een nieuwe topprioriteit omarmd: vooral eerst de Amerikaanse democratie hervormen. In steeds scherpere bewoordingen verwijt de president de Republikeinse oppositie een autoritaire koers. Volgens Biden staan de VS momenteel op een tweesprong: „Verkiezen we democratie boven autocratie?”, vroeg hij dinsdag in Atlanta.

Het was het tweede optreden binnen een week waarin de president – voor zijn doen – fel uithaalde naar de Republikeinen en zijn voorganger Donald Trump. Afgelopen donderdag deed hij dit al bij de herdenking van de Capitoolbestorming, op 6 januari vorig jaar.

Tijdens een stemmige ceremonie, waar nagenoeg alle Republikeinen verstek lieten gaan, stelde Biden dat de VS „geen land van koningen of dictators of alleenheersers zijn”. Dinsdag klaagde hij dat „geen enkele Republikein de moed heeft gehad op te staan tegen een verslagen president en Amerika’s kiesrecht te beschermen. Geen enkele”.

En Biden verwijt de Republikeinen niet alleen dat ze na de door Trump geëntameerde bestorming achter de ex-president blijven staan. Hij laakt ook dat ze sinds hun verlies in november 2020 kiesprocedures- en districten zo aanpassen dat ze voortaan de „wil van de meerderheid teniet” kunnen doen. Bijvoorbeeld door Republikeinse volksvertegenwoordigers en bestuurders de wettelijke bevoegdheid te geven een verkiezingsuitslag te schrappen en een winnaar aan te wijzen.

Onder applaus van zijn publiek – activisten en studenten aan een lokale zwarte universiteit – beloofde Biden dinsdag dat hij daaraan niet zal toegeven. „Ik zal niet terugdeinzen”, zei hij. „Ik zal het recht om te stemmen en onze democratie tegen alle vijanden beschermen, zowel buitenlandse als, jawel, binnenlandse.”

Kieshervorming is laatste strohalm

Voor de resterende drie jaar van zijn ambtstermijn is het cruciaal of hij die belofte kan inlossen. Zijn ambitieuze sociaal-economische agenda liep de afgelopen maanden vast in de 50-50 gespleten Senaat en bij de midterm-verkiezingen van november dreigt Bidens partij ook haar krappe meerderheid in het Huis verliezen. Daarmee blijft kiesrechthervorming over als zijn laatste kans op een blijvende erfenis. Sowieso wordt het lastig enige economische belofte in te lossen, als hij niet eerst zorgt dat Democraten nog wel stembuszeges kunnen boeken.

Er liggen twee wetsvoorstellen klaar die het electorale proces moeten beschermen tegen partijpolitieke manipulatie. In het Huis van Afgevaardigden zijn beide reeds aangenomen. Ze stuiten echter op robuust Republikeins verzet in de Senaat, die de voorstellen niet ter debat laten komen.

In een nieuwe poging die blokkade te doorbreken, koos Biden dinsdag niet toevallig Atlanta als decor. De tegenwoordig zeer multiculturele metropool gold lang als de hoofdstad van het racistische Zuiden, waar de Ku Klux Klan haar hoofdkwartier had. Tweede helft vorige eeuw groeide de stad uit tot bastion van de zwarte burgerrechtenbeweging, met Martin Luther King en John Lewis als belangrijke iconen. Biden en vicepresident Kamala Harris bezochten voorafgaand aan de toespraak de graftombe van King en diens weduwe Coretta, en een van de hervormingsvoorstellen draagt de naam van Lewis.

Biden zei dat „de komende dagen” cruciaal worden voor de toekomst van de Verenigde Staten. Zijn partijgenoot Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, wil voor maandag, wanneer de VS de geboortedag van dominee King herdenken, de voorstellen in behandeling nemen. Blijven de Republikeinen dit blokkeren, zo dreigt Schumer, dan gaan de Democraten morrelen aan de filibuster. Dit archaïsche obstructiewapen (dreigen met eindeloos debat) zetten de Republikeinen nu nog in om veel Democratische wetsvoorstellen van de Senaatsvloer te weren.

Democraten onderling verdeeld

Na afschaffing ervan zouden voortaan niet 60 maar 50 senatoren al een voorstel in debat kunnen brengen. Aangezien de Republikeinen op deelstaatniveau hun meerderheden (de helft plus één) zelf óók aanwenden voor eenzijdig wijzigen van de kiesregels, kunnen die nu in de Senaat ook volstaan, stelde Biden in Atlanta.

Probleem voor de Democraten is dat ze geen stevige meerderheid hebben voor afschaffing. Voor enkele conservatieve Democraten gaat die ‘nucleaire optie’ te ver. Afschaffen van de filibuster heeft als groot nadeel dat – mocht de regeringspartij ooit weer in de minderheid komen – ook zij dan niet meer over dit wapen beschikt.

Progressieve Democraten op hun beurt waarschuwen dat hun partij niet naïef moet zijn en het spel nu net zo hard en vuil moet spelen als het andere kamp. Onder veel linkse activisten was Biden niet welkom in Atlanta. Zij klagen dat hij in zijn eerste jaar te weinig heeft ingezet op kiesrechten. Onder anderen de nabestaanden van dominee King kregen kritiek dat ze de president toch wilden ontmoeten. De lokale zwarte kiesrechtkampioene en gouverneurskandidate Stacey Abrahams leek de president te ontlopen onder het mom van agendaproblemen.

Als de Democraten verdeeld blijven, kan ook gekeken worden naar hervorming van de filibuster, in plaats van schrappen. Bijvoorbeeld door hem alleen af te schaffen rond kieswetgeving of door het lastiger te maken hem in te roepen. Een andere optie is een compromis over kieswethervorming tussen gematigde Republikeinen en Democraten nieuw leven in te blazen.

Voor de Democraten dringt de tijd. Terwijl Biden dinsdag sprak, boog een rechtbank in North Carolina zich over een door Republikeinen hertekende kiesdistrictenkaart. In de zuidelijke staat, waar Trump eind 2020 krap de helft van de stemmen kreeg, zouden de Republikeinen dankzij deze kaart in november tot ruim driekwart van de zetels kunnen winnen. De rechter hield de kaart overeind.

Twee wetsvoorstellen om het Amerikaanse kiesrecht te hervormen Biden pleitte dinsdag in Atlanta voor het serieus behandelen van twee kieswetvoorstellen. De meest ambitieuze moet de historische Voting Rights Act in ere herstellen, die in 1965 ingevoerd werd door president Lyndon Johnson in reactie op grof politiegeweld tegen burgerrechtenactivisten in Selma, Alabama. De destijds baanbrekende wet werd in 2013 door een uitspraak van het Hooggerechtshof deels uitgekleed. De John Lewis Voting Rights Advancement Act, vernoemd naar de burgerrechtenicoon uit Atlanta die in 2020 overleed als congreslid voor de Democraten, moet dit repareren. Volgens Republikeinen rekt de nieuwe wet de toegang tot de stembus zo ruim op dat het risico op fraude toeneemt. Zij dringen onder meer aan op strengere identificatieregels. Democraten wijzen erop dat de oerversie uit 1965 door beide kamers van het Congres decennialang schier unaniem werd bevestigd. De laatste keer in 2006, toen het Huis met 390-33 en de Senaat zelfs met 98-0 vóór verlenging stemden. De andere wet die voorligt (Freedom to Vote Act) moet eenheid aanbrengen in de lappendeken aan procedures die het kiesrecht nu is. Ze verbiedt het eenzijdig aanpassen van kiesdistricten, registratieregels of uitslagverificatie, zoals al in zeker 17 Republikeinse bestuurde staten is gebeurd. Dit voorstel is minder omstreden, omdat ze een compromis is van conservatieve Democraten en de onafhankelijke senator Angus King. Het geeft ook meer toe aan de Republikeinse eis van een scherpe ID-plicht voor kiezers.