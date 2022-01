Beste Paus – of mag ik zeggen ‘Papa’?

We hebben elkaar nooit ontmoet, althans: alleen uit de verte. Eén keer was ik in Rome en bezocht ik Vaticaanstad, net toen u een menigte gelovigen zegende. Misschien heeft uw zegen mij bereikt, misschien niet. We hebben weinig gemeen, maar de afgelopen week dacht ik veel aan u, en aan Douwe Bob. Dat is een Nederlandse zanger die in 2016 de elfde plaats behaalde bij het Songfestival met het nummer Slow Down.

Van dat motto is nu weinig over. Douwe Bob heeft in korte tijd drie kinderen bij drie verschillende vrouwen verwekt en Twitter is in rep en roer. De zanger wordt geroemd omdat hij zich ‘sneller verspreidt dan de Omikronvariant’, maar er ontspon zich ook een discussie over gendergelijkheid: als Douwe Bob een vrouw was, met kinderen bij drie verschillende mannen, zou hij dan zijn verguisd?

In uw oren klinkt dit wellicht als achterklap. U wéét hoe vervelend het is om trending te zijn op sociale media – denk aan het akkefietje eind 2020, toen uw Instagram-account opeens hartjes plaatste bij schaarsgeklede modellen. Maar aan de huidige discussie ligt een wezenlijke vraag ten grondslag. In hoeverre mag je je uitspreken over andermans kinderschare?

Mogen kinderlozen bijvoorbeeld zeggen ‘je hebt er zelf voor gekozen’ als ouders zich beklagen over zware kanten van het ouderschap? En andersom: is het geoorloofd om mensen zónder kinderen dat te verwijten?

Ik vraag het, Paus, omdat u mensen zonder kinderen maar mét huisdieren afgelopen week ‘egoïstisch’ noemde. U vindt dat ze hun plicht verzaken: ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u’ gericht aan dovemansoren.

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Bent u óók egoïstisch, Paus, vanwege uw celibataire staat? Of vrijwaart uw Italiaanse titel, Papa, u van verdere verplichtingen? Moeten wij u zien als Onze Vader op aarde? Maar hoe zit dat dan met die sneer naar de huisdieren? Uw naam Franciscus verwijst juist naar een heilige met een hart voor dieren, en zelf schreef u in 2015 dat alle levende wezens met elkaar verbonden zijn. (Wat dat betreft hoop ik dat u het op z’n minst toejuicht dat er nu voor het eerst succesvol een transplantatie van een varkenshart bij een mens heeft plaatsgevonden.)

Zondag is in Utrecht het Adrianusjaar ingeluid, ter ere van het feit dat 500 jaar geleden een Nederlander tot paus werd verkozen. ‘Habemus Papam’, vrij vertaald: we hebben een papa. Wat Adrianus van katten en kinderen dacht weet ik niet; wel had hij een hekel aan lange baarden. Iets wat hij gemeen lijkt te hebben met u, en met Douwe Bob, die op Facebook ooit schreef „To beard or not to beard, that’s the question”.

Misschien is het tijd om wederom een Nederlander voor te dragen bij het Vaticaan. Wie? Douwe Bob, uiteraard. Die is, als het op zijn vermenigvuldiging aankomt, roomser dan u.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.