Belgische politie schiet ontsnapte Nederlandse jeugdgevangene dood

De Belgische politie heeft een Nederlandse jeugdgevangene doodgeschoten in België. Dat gebeurde woensdagmiddag in het dorp Sint-Lenaarts, net over de Nederlandse grens. De gedetineerde had eerder op de dag twee medewerkers van de jeugdgevangenis Den Hey-Acker vlakbij Breda gegijzeld en bedreigd met een vuurwapen. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) woensdagavond.

Volgens een woordvoerder was de gedetineerde aan het werk, vlak buiten de muren van de inrichting. Hij heeft daar twee medewerkers ontvoerd, hen meegenomen in een auto en is de grens overgestoken. Een woordvoerder kan niet zeggen van wie de auto was. Ook is onduidelijk hoe hij aan een wapen kwam.

In België heeft de politie de gevangene proberen aan te houden, daarbij werden schoten gelost en is hij omgekomen. Of hij zelf ook heeft geschoten, is niet bekend. Daarnaar loopt een onderzoek. In België konden de medewerkers vrijkomen. Zij zijn fysiek ongedeerd. „Voor onze collega’s een heel heftige ervaring”, aldus de woordvoerder.

In een jeugdinrichting zitten jongeren tot 23 jaar. Zij zijn veroordeeld of preventief geplaatst in afwachting van een rechtszaak. De gemiddelde leeftijd bij een plaatsing is 17 jaar. De straf die jongeren daar uitzitten, duurt maximaal twee jaar. De DJI heeft geen details over de achtergrond van de gevangene bekendgemaakt.