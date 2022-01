Bekritiseerde Annan vertrekt als bondscoach hockeysters

Het leek jarenlang een perfect huwelijk tussen Alyson Annan en de hockeysters van het Nederlands team. Maar ruim vijf maanden na het goud op de Olympische Spelen van Tokio stapte Annan (48) woensdag per direct op als bondscoach. Belangrijkste reden is de kritiek van een groep speelsters op haar functioneren, zoals door de NOS afgelopen november werd onthuld. In een verklaring liet de hockeybond KNHB weten dat er verschil van mening is „over de aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur te komen”.

Na de Zomerspelen gaven diverse internationals bij de bond aan zich binnen de Nederlandse selectie onveilig te voelen; er zou onder meer sprake zijn van intimiderend gedrag van Annan richting hen. Ook waren er zorgen over de overbelasting en de daarmee gepaard gaande blessures bij een aantal speelsters. Daarop besloot de KNHB tot de aanstelling van een externe begeleider, die onderzoek moest doen naar de teamcultuur binnen de Nederlandse selectie. Tevens werd een vertrouwenspersoon aangesteld.

Het „verbetertraject” dat begin november werd ingezet heeft nu geresulteerd in het vertrek van Annan. „Er is naar mijn mening geen verschil van inzicht over wat er te verbeteren valt, maar wel over de aanpak daarvan”, zegt zij in de verklaring van de KNHB. „Ik heb daar voor mezelf een grens getrokken en dit is helaas de consequentie.”

Volgens technisch directeur Jeroen Bijl werd de laatste maanden duidelijk dat de visie van de hockeybond en de bondscoach verschillen. „Voor ons als KNHB is er geen andere weg dan de ingeslagen route die we met overtuiging in november zijn ingegaan”, stelt Bijl. „Natuurlijk hadden we het traject met Alyson tot en met het WK graag afgemaakt. Zeker gezien haar staat van dienst en wat ze allemaal betekend heeft als bondscoach.”

Alle prijzen

Annan werd in oktober 2015 aangesteld als opvolger van Sjoerd Marijne, die even daarvoor op voorspraak van de belangrijkste speelsters was ontslagen. Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro zorgde Annan voor opschudding door een black-out tijdens de halve finale tegen Duitsland – ze dacht dat er nog een verlenging moest worden gespeeld, terwijl er direct shoot-outs kwamen.

Toch bleven de hockeysters in Annan geloven, ook nadat in de finale de olympische titel was verspeeld aan Groot-Brittannië. In de jaren na Rio wonnen de Nederlandse hockeysters alles wat er te winnen viel, waaronder het WK (2018) en drie keer het EK (2017, 2019, 2021). De olympische titel van Tokio was het sportieve hoogtepunt.

Wie Annan als bondscoach gaat opvolgen is nog niet bekend. De hockeybond zegt zich te beraden over een opvolger voor de korte dan wel lange termijn; deze zomer staat – deels in eigen land, deels in Spanje – het wereldkampioenschap op het programma.