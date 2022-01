Annan per direct weg als coach van Nederlandse hockeyvrouwen

Alyson Annan stopt per direct als bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Dat maakt de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) woensdag bekend. Volgens de bond is er een verschil van mening met Annan over de „aanpak” om de groepscultuur en samenwerking in het team te verbeteren. Ondanks de gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio lieten verschillende spelers na het toernooi weten ontevreden te zijn over het „teamklimaat”.

Onder Annan wonnen de hockeyvrouwen veel internationale prijzen: het WK in 2018 in Londen, de EK’s van 2019 en 2021 en twee keer de Pro League in 2019 en 2021. In 2016 behaalde de hockeyvrouwen ook de olypische finale in Rio de Janeiro, maar daarin was Groot-Brittannië te sterk. Annan, zelf van Australische nationaliteit, hamerde na de verloren finale op discipline. Ook waarschuwde ze meermaals voor zelfoverschatting.

„Wij weten hoe goed we kunnen zijn. Maar wij hebben maar één kans. Andere mensen kunnen een mindere dag op hun werk overdoen. Of een brief die niet goed is weggooien en opnieuw schrijven. Wij niet”, zei ze tegen NRC over de gesmede prestatiecultuur. Maar dat blijkt nu een van de breekpunten binnen het team te zijn.

Eerder schakelde de KNHB een externe begeleider in om de cultuur te verbeteren. Ook werden afspraken gemaakt met een onafhankelijk vertrouwenspersoon over de onderlinge communicatie. Daarnaast liet de bond een onafhankelijk bureau onderzoeken hoe het prestatieklimaat verbeterd kan worden. De resultaten komen naar verwachting eind volgende maand. Dat zal Annan niet meer meemaken. Het is nog niet bekend wie haar zal opvolgen; de bond zoekt naar kandidaten „voor zowel de korte als langere termijn”.