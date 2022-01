Andrew Jennings richtte zijn kritische blik op de machthebbers in de sport

Voor zijn beroemdste vraag was lef nodig, zeker hier en nu, in 2002 in het hoofdkwartier van wereldvoetbalbond FIFA in Zürich. De Zwitser Sepp Blatter was net herkozen als FIFA-voorzitter en had de wereldpers op audiëntie. Onder hen de Schot Andrew Jennings, die zich in 2015 in een interview met de Amerikaanse krant The Washington Post herinnerde wat hij toen dacht, tussen FIFA-bobo’s en de in zijn ogen kritiekloze journalisten. „Ik zal de weg oversteken om een gevecht aan te gaan. Ik wil het, ik kijk ernaar uit.” Jennings greep de microfoon en stelde zijn vraag, die jaren later grote gevolgen zou hebben voor FIFA en voetbalwereld. „Meneer Blatter, heeft u zich ooit laten omkopen?”

Onderzoeksjournalist Andrew Jennings, die afgelopen weekeinde op 78-jarige leeftijd overleed, streed met volle overgave tegen corruptie in de sport. Als een van de eersten in de sportjournalistiek richtte hij zijn kritische blik niet op het veld maar op de machthebbers achter de sportieve façade: de wereld van bonden, bestuurders, politici en sponsors. The Washington Post vergeleek de in het Schotse Kirkcaldy geboren en in Londen getogen journalist met zijn Amerikaanse onderzoekscollega’s Bob Woodward en Carl Bernstein, die begin jaren zeventig van de vorige eeuw het Watergateschandaal onthulden.

In 1986 weigerde de BBC een documentaire van Jennings uit te zenden over corruptie bij Scotland Yard. Hij nam ontslag, schreef een boek (Scotland Yard’s Cocaïne Connection) en zag zijn docu alsnog uitgezonden bij ITV. In de jaren negentig van de vorige eeuw beet hij zich vast in het Internationaal Olympisch Comité (IOC) van toenmalig voorzitter Juan Antonio Samaranch, oud-minister onder de fascistische dictator Franco in Spanje. Jennings schreef gezaghebbende boeken met The Lord of the Rings: Power, Money and Drugs in the Modern Olympics (1992) en The Great Olympic Swindle (2000), over corruptie bij de toewijzing van de Winterspelen van 2002 aan Salt Lake City.

Gerund als de maffia

Jennings’ vraag over omkoping aan FIFA-voorzitter Blatter in 2002 bleek achteraf de inleiding tot zijn finest hour. Natuurlijk ontkende de Zwitser in alle toonaarden, maar de volgende dag haalde juist die ontkenning alle krantenkoppen. Het onderwerp omkoping bij de FIFA stond op de kaart. Jennings spitte met grote vasthoudendheid verder. Een paar weken later trof hij in het geheim klokkenluiders van binnen de FIFA die hem voorzagen van voor hun organisatie belastende documenten. „In het donker rond middernacht, op een plek waar de rivier van Zürich uitloopt in het meer”, keek hij in 2015 terug. „Daar is alles begonnen.”

De documenten tonen volgens Jennings dat de FIFA wordt gerund als de maffia, waar niemand praat over verboden praktijken: de miljoenen die functionarissen van de wereldvoetbalbond ontvangen voor tv-rechten, merchandising, sponsorcontracten en voor hun stem bij de toewijzing van WK-eindrondes. Jennings onthult het in 2006 in een boek: Foul, the Secret World of FIFA. Vier jaar later komt hij in het BBC-programma Panorama met een opzienbarende docu FIFA’s Dirty Secrets, over de toewijzing van het WK 2018 aan Rusland. Advocaten van de FIFA dreigen hem volgens de Britse krant The Times met rechtszaken, hij vermoedt dat hij wordt gevolgd en dat zijn telefoon wordt afgeluisterd. Maar Jennings, blonde kuif en lange regenjas, zet door.

In 2009 ontvangt hij een uitnodiging voor een geheim treffen in Londen, met de FBI en de Amerikaanse belastingdienst. Via Jennings komen ze op het spoor van de corrupte Amerikaanse voetbalbestuurder Chuck Blazer, die later als informant een belangrijke rol speelt in het onderzoek naar de misstanden bij de FIFA. In mei 2015 volgt een officiële aanklacht. Enkele dagen later treedt voorzitter Blatter met onmiddellijke ingang terug. Op 27 mei arresteert de Zwitserse politie zeven FIFA-officials bij een inval in het luxueuze hotel Baur au Lac in Zürich – de meesten worden schuldig bevonden.

„A dead man walking”, zegt Jennings over Blatter een paar uur voor diens terugtreden, als hij thuis in Londen voor een telefonisch interview uit bed wordt gebeld door The Washington Post. En de gearresteerde FIFA-officials? „Ik weet dat het crimineel uitschot is, en dat weet ik al jaren. Dit tuig heeft de sport van het volk gestolen. Het zijn cynische dieven. Dus ja, het is leuk om nu de angst op hun gezichten te zien.”