‘Amerika, bestaat dat eigenlijk wel?’

De Estse dirigent Paavo Järvi (59) mocht niet klagen afgelopen jaar. Hij kreeg de prestigieuze Franse Diapason d’Or voor de zes Tsjaikovski-symfonieën met zijn Tonhalle Orchester uit Zürich, opnamen die de jury prees als „een muzikale lavavloed, gedreven door hartstochtelijke inzet”. Aan de andere kant van het Kanaal riep het Britse muziekblad Gramophone zijn album met de symfonieën van Franz Schmidt uit tot beste orkest-cd van het jaar. Bovendien heropende Järvi in Zürich de prachtig gerenoveerde Tonhalle en dirigeerde hij – voor het eerst sinds de coronacrisis – weer zijn NHK Symphony Orchestra in de Japanse hoofdstad Tokio.

Tegenvallers blijven er ook. Deze week zou Järvi boegbeeld zijn van het festival ‘Made in America’ van het Koninklijk Concertgebouworkest dat nu is omgebogen naar een online-editie eind deze maand. Järvi moest afzeggen. Tot zijn spijt, want het evenement was hem op het lijf geschreven. Met zijn vader, dirigent Neeme Järvi, verhuisde hij in 1980 naar de Verenigde Staten, daar ook werd hij als musicus opgeleid. In het decennium (2001-2011) dat hij er chef-dirigent was in Cincinatti bestelde hij meer dan dertig nieuwe stukken bij Amerikaanse componisten.

Muzikale ziel

De eeuwige zoektocht in de VS naar een eigen muzikale ziel maakte hij van dichtbij mee. Fascinerend en paradoxaal, noemt hij die geschiedenis. „Ga maar na: wie zijn de drie beroemdste componisten uit de twintigste eeuw, de periode waarin dat nationale ideaal vorm begon te krijgen? Het zijn George Gershwin, Aaron Copland en Leonard Bernstein: drie homoseksuele Joden uit Oost-Europese immigrantengezinnen met verengelste namen, die Amerikaanser wilden zijn dan de Amerikanen – voor zover die al bestaan.”

Die invloed ziet Järvi terug in andere cultuuruitingen. „De dirigent Michael Tilson Thomas heet van oorsprong Thomashefsky, een familie die in New York begon met het Jiddische Theater dat uitgroeide tot Broadway. En welk deel van de naam Metro-Goldwyn-Mayer is Texaans? De drijvende kracht achter de geboorte van Hollywood waren Hongaarse Joden. De vraag is: bestaat Amerika eigenlijk wel? Gershwin, Copland en Bernstein hebben met hun genie de koers van de klassieke traditie daar uitgezet, zoals zij dachten dat die moest klinken. Maar hun wortels lagen ergens rond Odessa.”

Dat gevoel om je de Verenigde Staten eigen te willen maken, kent Järvi maar al te goed. Hij was zeventien toen het ouderlijk gezin vanuit Estland naar de V.S. emigreerde. Hij herinnert zich de aankomst nog helder. ‘Hier kan ik verdwijnen’, was zijn eerste gedachte, toen hij door het taxiraam de aanzwellende stroom auto’s zag op de snelweg tussen JFK Airport en Manhattan, en later de mensenmassa’s in de straten van New York. „In Amerika zal niemand me terugvinden, hield ik mezelf voor”, zegt hij. En dat was een geruststellende gedachte, want in het dunbevolkte Estland hadden ze moeten leven onder het alziende en dreigende oog van de Sovjet-dictatuur. „De KGB was geen geheime dienst uit een Hollywood-film, maar een bittere werkelijkheid die echt bestond.”

Dat besef drong al vroeg zijn leven binnen. Anderhalve maand voor Paavo’s zesde verjaardag - op 16 november 1968 - dirigeerde zijn vader Neeme Järvi in de Estse hoofdstad Tallinn de wereldpremière van Arvo Pärts Credo, een diep religieus werk dat door onoplettendheid aan de censuur ontsnapte. Hier stond een componist op tegen de communistische ideologie, nauwelijks drie maanden nadat Russische tanks een ontluikende democratische lente in een ander Oostblokland, Tsjechoslowakije, hadden platgewalst.

Het Credo veroorzaakte een politieke schokgolf. Moskou verbood de muziek onmiddellijk. En alle betrokkenen kwamen onder het vergrootglas van geheime dienst te liggen. „Dit ‘vergrijp’ had mijn vader zijn loopbaan en deportatie naar een strafkamp kunnen kosten”, zegt Järvi. „Daarna verslechterde de verhouding met het regime zienderogen. Tenslotte waren ze ons liever kwijt dan rijk en na zo’n twaalf jaar mochten we emigreren.”

Van dat land had hij destijds alleen een droombeeld. „Rondom Amerika hing een atmosfeer van mythe en mystiek. Een belofte van vrijheid en overvloed - alles wat de Sovjet-Unie niet bezat. Als je in Estland een krant opensloeg, dan las je dat we op weg waren naar het aardse paradijs. Maar wie zijn huis verliet om boodschappen te doen, trof lege winkelschappen. Voor een basaal goed als brood stonden we uren in de rij. En wie zijn ziel niet verkocht aan de partij, werd buitengesloten.”

Leonard Bernstein

Het was dan ook wrang dat Paavo en zijn zus na aankomst in New Jersey – ze spraken nog nauwelijks een woord Engels – op de lokale High School al snel de naam kregen van de vijand die ze waren ontvlucht: ‘de Russen’. Ook hier was de werkelijkheid weerbarstig. „Van achter het IJzeren Gordijn symboliseerde Amerika een sprookje. Maar wie emigreert, leert dat waarheen je ook gaat, de wereld ingewikkeld blijft. De Sovjet-Unie was een gevangenis, met een wreed regime. Amerika worstelt met andere problemen: racisme, uitsluiting, politieke rivaliteit die het volk verscheurt, vercommercialisering van het bestaan. Er bestaat geen eenheid, geen gevoel deel uit te maken van een groter geheel: het zal een Texaan worst zijn wat er in Ohio gebeurt.”

Järvi kreeg zijn opleiding als dirigent op het Curtis Institute in Philadelphia, „een competitieve plek waar geen artistieke compromissen werden gesloten”. Maar belangrijker nog bleek een zomercursus in Los Angeles van Leonard Bernstein. „Dat was een ervaring die mijn leven veranderde, ik stond oog in oog met iemand zo groot, zo ongelooflijk charismatisch en alwetend. Een echte ster, maar niet op de gemaakte Hollywood-manier. Hij was The Real Thing. De vleesgeworden muziek, die iedereen wist te verbinden.”

Vooral Bernsteins onuitputtelijke kennis maakte indruk op de toen 22-jarige Järvi. „Na die zomer drong het tot me door: als ik iemand wil worden, moet ik meer leren. Hij kende alles wat met de noten samenhing: de componist, de tijd en samenleving waarin hij leefde, de kunst die hij zag, de literatuur die hij las. Zijn musiceren bezat daardoor diepere lagen die veel andere dirigenten missen, zelfs als ze heel goed zijn, omdat ze zich vooral over de partituur buigen. Bernstein zocht naar de wortels ervan. Zijn tomeloze energie en nieuwsgierigheid, die horen ook bij Amerika.”

Made in America

Het festival Made in America van het Concertgebouworkest wordt ingekrompen tot een online driedaagse in het weekend van 28-30 januari, verrijkt met introducties, kamermuziek en een pubkwis. Het Concertgebouworkest speelt Dvoraks Symfonie uit de Nieuwe Wereld en werk van de Amerikaanse componisten Wolfe, Copland, Perry, Adams, Ives, Higdon, Lieberson en filmmuziek van Newman, Korngold, Herrmann en Williams. De Fin Klaus Mäkelä vervangt Järvi, andere dirigenten zijn Susanna Mälkki en Stéphane Denève. Het festival is te zien op concertgebouworkest.nl en blijft daarna nog een week online.