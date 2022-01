Traumatisch familie-epos en romantische komedie: 5 x theater in 2022

‘Een meeuw’ is een tragikomisch feest van mislukkingen





Ilja Leonard Pfeijffer bewerkt voor Toneelgroep Maastricht Een meeuw, de klassieker van Anton Tsjechov. Ze mikken, zeggen ze, op „een tragikomisch gevecht met de zinloosheid van het bestaan. Een feest van mislukkingen, bevolkt door personages die spijt hebben van het verleden, dromen van de toekomst, maar vergeten te leven in het nu. Smachtende zielen die het geluk net niet binnen handbereik hebben.”

Een meeuw speelt zich af in een theaterfamilie. Moeder Arkadina staat als actrice aan de top van haar roem, maar voelt de hete adem van de jongere generatie in haar nek. Ze heeft een relatie met de sterschrijver Trigorin, wiens talent kleiner is dan zijn bekendheid doet vermoeden. Arkadina’s zoon Konstantin droomt van een carrière als toneelschrijver, zijn vriendinnetje Nina wil actrice worden. Alle personages hopen op een mooier leven. Bij Tsjechov is zulke hoop altijd vergeefs.

‘Slachthuis Vijf’ als een absurd modern, extentieel lijdensverhaal





Erik Whien neemt bij Theater Rotterdam Slaughterhouse-Five, de klassieker van Kurt Vonnegut uit 1969 onder handen. In dat boek overleeft de Amerikaanse soldaat Billy Pilgrim aan het eind van Tweede Wereldoorlog ternauwernood het gruwelijke bombardement op Dresden. Sinds die gebeurtenis is Billy ‘losgeraakt in de tijd’. Hij kan in 1945 door een deur stappen, en ergens in 1965 naar buiten komen. Zo reist hij van zijn ervaringen in de oorlog naar zijn huwelijksjaren in Amerika, van zijn uiterst succesvolle tandartspraktijk naar de periode dat hij door aliens werd ontvoerd en tentoongesteld op hun planeet. Op die plek leert Billy dat tijd geen lineair begrip is, maar dat verleden, heden en toekomst tegelijkertijd plaatsvinden.

Whien viel voor „de absurditeit, de humor en de existentiële onderlaag” in het boek van Vonnegut. „Het levensverhaal van Billy Pilgrim, en zijn terugkerende mantra ‘zo gaat dat’, is een modern lijdensverhaal, haast een Oosterse manier om naar het leven te kijken. Voor mij heel waardevol in deze tijd.”

Traumatisch familie-epos





Voor het eerst op een avond samengebracht in één marathonvoorstelling: drie toneelteksten van Judith Herzberg, Leedvermaak (1982), Rijgdraad (1995) en Simon (2001). In deze drie stukken wordt, in regie van Eric de Vroedt bij Het Nationale Theater, het leven gevolgd van drie generaties volgen van een familie die is getekend door trauma’s.

Het verhaal begint in 1972 met een uitbundig bruiloftsfeest. Lea trouwt voor de derde keer, met Nico. Toen haar ouders naar Auschwitz werden gedeporteerd, werd Lea als kind ondergebracht bij onderduikouders. Na de oorlog halen haar echte ouders haar op. Voor Lea is dat een dubbel trauma.

Volgens De Vroedt gaat de trilogie „over groot en klein menselijk leed, met daaronder steeds de verleiding te zwijgen en weg te kijken”. Daarin ligt volgens hem een relatie met de coronacrisis. „Net als de personages uit Leedvermaak proberen we de crisis zoveel mogelijk achter ons te laten om door te kunnen gaan met ons oude leven. Maar daarmee vergeten we iets: de verwerking van de crisis.”

Romantische komedie viert de kracht en het genot van liefde





Daria Bukvić regisseert Midzomernachtsdroom van Shakespeare, in een bewerking Vera Morina. Voor deze klassieke, romantische komedie bundelen drie gezelschappen hun krachten: Oostpool, Introdans en Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. Samen brengen ze circa 40 acteurs, dansers en muzikanten op het toneel.

In het Athene van 1600, waar het leven voornamelijk draait om productief zijn, geldt een verbod op slapen. Op zoek naar vrijheid en intimiteit proberen vier jonge geliefden te ontsnappen aan deze regel en vluchten het bos in. Omringd door mythische boswezens en een club toneelspelers geven ze zich over aan de bedwelmende krachten van de verbeelding, het leven en de liefde.

„In deze vreemde tijd verlangen we enorm naar feestelijkheid en fysiek contact”, zegt Daria Bukvic, die eerder al een memorabele bewerking van Shakespeares Othello regisseerde. En dat is wat ze belooft: „Samen vieren we de kracht en het genot van liefde, aanraking, kunst en verbeelding.”

Toneelgroep Oostpool , Introdans, PHION en Musis & Stadstheater Arnhem: ‘Midzomernachtsdroom’. Première 31 maart.

Een andere blik op Judas’ verraad





De Britse regisseur Robert Icke schrijft en regisseert een apocriefe versie van het verhaal over Judas, de verrader van Jezus, zijn meest beruchte apostel. Zijn naam wordt doorgaans uitgesproken als een belediging. Icke raakte gefascineerd door een andere versie van het verhaal, het in de jaren zeventig opgedoken Evangelie van Judas waarin Jezus vraagt om hem te verraden. Judas doet in die versie wat hij doet omdat Jezus hem daar zelf om vraagt.

Icke, die eerder bij Internationaal Theater Amsterdam al Oedipus succesvol bewerkte en regisseerde, ziet in het alternatieve evangelie behalve verraad ook „trouw, opoffering en dienstbaarheid”.