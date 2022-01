Pip Blom in eigen land en Dua Lipa komt langs: 5 x popmuziek in 2022

Optredens Pip Blom zijn hoogenergetisch leuk





Terwijl het Nederlandse clubcircuit instortte bleef de Amsterdamse indierockband Pip Blom blijmoedig toeren in Engeland, Schotland en Ierland. Ook de VS en IJsland stonden gewoon op het toerschema, hoe lastig het soms ook was. De groep genoemd naar de 25-jarig zangeres en gitariste ontstond uit haar wens om ooit op het Engelse Glastonburyfestival te staan. Die droom werd op een vrij eenvoudige manier werkelijkheid. Het viertal hield zich aan de lockdownregels bij het maken van hun tweede album Welcome Break, genoemd naar de winkelketen langs de snelwegen van Engeland waar ze zich laafden aan het lokale cafetariavoedsel. Pip Blom vindt dat popliedjes catchy moeten zijn en roemt de lol van het samenspelen met broer Tender op gitaar, Darek Mercks op bas en Gini Cameron op drums. Dat stralen ze uit met hoogenergetische optredens, nu ook in eigen land.

18 feb Vera, Groningen t/m 7 maart Doornroosje, Nijmegen. Inl: pipblom.com

Frazey Ford betovert en zalft met haar stem





De Canadese zangeres Frazey Ford steeg nu haar tamelijk onopvallende folkdebuut Obadiah (2010) boven zichzelf uit op het weergaloze album The Indian Ocean, gemaakt in Memphis met veteranen uit de band van Al Green. Stokoude muzikanten als drummer Teenie Hodges, bassist Flick Hodges en gitarist Doug Easley gaven Ford de perfecte voedingsbodem voor de onderkoelde soulplaat die deze liefhebster van Ann Peebles, Roberta Flack en Donny Hathaway altijd al in zich had. Haar laatstverschenen album U Kin B The Sun viel in het water omdat Fords tournee wegens corona werd gekortwiekt. Als zangeres put Frazey Ford haar bezieling uit de troostrijke kwaliteiten die muziek kan bieden, met een stem die betovert en zalft. De oude soulmannen komen niet mee op tournee, maar Frazey Ford brengt witte soul in optima forma.

4 maart Luxor Arnhem t/m 10 maart Patronaat, Haarlem. Inl: frazeyford.com

Nieuwe kans voor festival Best Kept Secret in 2022





Van alle geaborteerde festivals was de afgelasting van Best Kept Secret in 2020 misschien wel de meest wrange. Het ijzersterke programma kon voor een belangrijk deel worden doorgeschoven. De lijst van namen blijft indrukwekkend: The Strokes, Nick Cave & the Bad Seeds, Sigrid, King Gizzard and the Lizard Wizard, Leon Bridges, Jessie Ware, Sampa the Great, Fontaines D.C., Soulwax, Froukje, Black Midi, DIIV, Altin Gün en anderen. Big Thief is dan - hopelijk - in februari al in Nederland geweest en komt tonen of hun hyper-intense indierock op een festival werkt. Eregast is de souldiva Mavis Staples (83) die nog altijd gedreven wordt door het vuur van de gospel. Bij mooi weer heeft Best Kept Secret ook nog eens de beste strandlocaties van het hopelijk weer bloeiende Nederlandse festivalwezen.

10 t/m 12 juni, Beekse Bergen, Hilvarenbeek. Inl: bestkeptsecret.nl

Koningin Dua Lipa komt langs





Het zat er altijd al in voor de zangeres die zes jaar geleden tijdens Eurosonic voor vijftien man en een paardenkop debuteerde in een Groningse discotheek. De Londens/Kosovaarse Dua Lipa speelde zich in de kijker met een winnende combinatie van elektrodisco en hedendaagse pop. Met hits als ‘New Rules’, ‘One Kiss’ (met Calvin Harris) en ‘Don’t Start Now’ streefde ze Madonna links en rechts voorbij, niet in het minst omdat ze zuiver blijft zingen bij haar soepele dansmoves. Dua Lipa is haar echte naam; haar vader Dukagjin Lipa was een rockster in Albanië voordat haar ouders door de turbulentie in Kosovo naar Londen emigreerden. Ze beschikt over en krachtige persoonlijkheid en brengt zwaaiend met de regenboogvlag een feministische boodschap verpakt in aanstekelijk danspop.

De Future Nostalgia-toer naar het gelijknamige album uit 2020 brengt haar tweemaal naar Nederland: 17 en 18 juni Ziggo Dome. Inl: ziggodome.nl

Little Simz overrompelt met haar energieke rap





Nu het er niet naar uitziet dat producer Inflo zijn veelgeroemde studioproject SAULT naar de concertpodia zal brengen, komt een optreden van rapper en zangeres Little Simz het dichtst in de buurt. Inflo (Dean Josiah Cover) is de drijvende kracht achter Little Simz’ vierde album Sometimes I Might Be Introvert dat vorig jaar in veel media tot album van het jaar werd verkozen. De Brits-Nigeriaanse Little Simz werd was na een rol in de BBC-kinderserie Spirit Warriors eerst vooral actrice. In 2015 verscheen haar debuutalbum A Curious Tale of Trials + Persons, gevolgd door Stillness in Wonderland en Grey Area. Ze won de Ivor Novello Award en trad op met Gorillaz. NRC noemde haar „een van de sterkste hiphopartiesten van haar generatie. Rap is bij haar een pure uitbarsting van energie en overrompelende techniek.”

Concert 1 december Melkweg, Amsterdam (uitverkocht). Inl: melkweg.nl

Foto’s: Merlijn Doomernik, Etienne Laurent, Olafur Steinar Gestsson, Alberto Pezzali