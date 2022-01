‘Maestro’-strijd met echte dirigenten: 5 x klassiek in 2022

Arvo Pärt krijgt zijn eigen festival in Muziekgebouw





De toegankelijke meditatieve en religieuze muziek van componist Arvo Pärt is voor vele klassiekemuziekliefhebbers, kenner en leek, een vast onderdeel van hun playlist. Spiegel im Spiegel zweeft al jaren rond de 3de plek in de Klassieke Top 400 van Radio 4. Bij de Vlaamse radiozender Klara staat Spiegel im Spiegel zelfs steevast op nummer 1 of 2. Al die Pärtliefhebbers kunnen hun hart ophalen op het Pärt Festival van 22 t/m 27 maart in het Muziekgebouw in Amsterdam; een „ode aan een diepzinnige muziekvernieuwer”. Spiegel im Spiegel wordt uitgevoerd door violist Tai Murray en pianist Ralph van Raat. Het Ests Filharmonisch Kamerkoor en het Kamerorkest van Tallinn komt o.a. Pärts Cantus in Memory of Benjamin Britten en Magnificat uitvoeren. Laurens de Man speelt onbekender orgelwerk en ook de Kanon pokajanen waarmee Cappella Amsterdam dit voorjaar tourt, past prachtig in het festival.

Rahul Gandolahage

Opera Forward focust op de mythe Orpheus & Eurydice





Veel Orpheus en Eurydice op het Opera Forward Festival dit jaar, maar natuurlijk wel net een beetje anders. Manfred Trojahn schreef en componeerde in opdracht van De Nationale Opera Eurydice – Die Liebenden, blind; het verhaal van Orpheus en Eurydice, maar dan gezien door de ogen van Euridyce. Ex artistiek leider van DNO Pierre Audi keert voor de regie even terug naar Amsterdam.

In Orphée | L’Amour | Eurydice van Robin Coops zal iedereen plots ook zelf de verleiding moeten weerstaan tóch even om te kijken. Virtual Reality (VR) brillen moeten dat mogelijk maken. In deze samenwerking van de drie Nederlandse operagezelschappen DNO, Nederlandse Reisopera en Opera Zuid raken de geliefden elkaar niet kwijt in de dood, maar in digitale communicatie.

Met de kameropera Denis & Katya onderzoeken componist Philip Venables en librettist Ted Huffman met een waargebeurd verhaal over twee tieners hoe in tijden van complottheorieën en online voyeurisme verhalen ontstaan.

Rahul Gandolahage

‘Maestro’-strijd met echte dirigenten in Rotterdam





Eigenlijk is het gewoon een soort Maestro, het tv-programma waarin BN’ers hun dirigeerkunsten laten zien, maar dan voor gevorderden. Vorig jaar kwamen bij de voorrondes van dit nieuwe dirigentenconcours in De Doelen in Rotterdam al zes finalisten uit een bus van vierentwintig deelnemers. Van 26 mei tot 3 juni dirigeren die zes jonge dirigenten meerdere totaal verschillende orkesten (uniek aan dit concours): Sinfonia Rotterdam, het Orkest van de Achttiende Eeuw, het Doelen Ensemble en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Voor die laatste zal Joey Roukens nieuw werk componeren.

Tussen de finalisten zit geen Nederlander. Wel een Belg, Martijn Dendievel. Drie finalisten komen uit het Verenigd Koninkrijk, één uit Colombia en één uit Chili. Allen zijn tussen de 31 en 25. Om elke repertoiresoort goed te beoordelen zijn er maar liefst 25 juryleden, onder wie Ton Koopman, Ed Spanjaard en Lahav Shani. Alle rondes zijn als concerten te horen. Ook de middagrepetities (goedkoop) bij te wonen.

Rahul Gandolahage

Leve het lied (en vooral de ‘Winterreise’ van Schubert)





Schubert is populair deze winter. Podcastmaker Gijs Groenteman wijdt met bariton Thomas Oliemans een 25-delige podcast (vanaf 1 februari) aan Schuberts liedcyclus, als opwarmer voor diens concert op 22 maart (Concertgebouw), waarin Oliemans (een unicum!) zichzelf achter de vleugel begeleid. Ook bas Robert Holl (75 dit jaar) zingt Winterreise, en wel op het festival LEVE HET LIED op 19 maart in TivoliVredenburg, waar de hele dag liederen klinken - met een meezing-Erlköning als hoogtepunt naast gesprekken met o.a. alt Jard van Nes en Spinvis. Nog meer lied? Tenor Ian Bostridge, gelauwerd auteur van een boek over Winterreise , zingt op 22 juni een Schubert-recital met 22 liederen, als bloemlezing uit diens hele oeuvre.

Mischa Spel

Matthäus & Johannes 2022: passies in vele uitvoeringen





Na twee goeddeels geannuleerde passieseizoenen is het voor alle zangers en musici én het publiek te hopen dat dit seizoen weer een volledige passieseizoen biedt, met vele tientallen uitvoeringen van (voornamelijk) Bachs passies; de Matthäus- en de Johannes-Passion. Het Kon. Concertgebouworkest kiest dit jaar voor de Johannes met dirigent Trevor Pinnock. Daags daarna zingt én leidt tenor Mark Padmore, zelf een gepokte en gemazelde passiezanger, het Orchestra and Choir of the Age of Enlightenment ook in de Johannes. Liever een ultiem intieme passie? Dan is er de Matthäus o.l.v. Sigiswald Kuyken, met slechts 8 zangers. Ook een opmerkelijke dubbelrol speelt artistiek leider/eerste violist Shunske Sato bij de reeks uitvoeringen van Bachs Matthäus door de (100-jarige) Ned. Bachvereniging dit jaar, met Sato als leider vanaf de eerste lessenaar. Een compleet overzicht van alle uitvoeringen verschijnt later dit jaar op zingmagazine.nl.

Mischa Spel