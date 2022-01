Wit-Rusland zet langlaufsters uit sport

Ze gelden als twee veelbelovende topsporters in hun geboorteland, de Wit-Russische langlaufsters Sviatlana Andryiuk (22) en Darya Dolidovich (17). De oudste hoopte volgende maand uit te komen op de Olympische Spelen in Beijing.

Maar Andryiuk en Dolidovich hebben te horen gekregen dat zij niet meer mogen meedoen aan competities. De Wit-Russische Ski Unie deactiveerde hun FIS-code, een identificatienummer van de internationale Ski Federatie (FIS) waarmee sporters kunnen deelnemen aan wedstrijden. Ze worden er door sportofficials in hun land van beschuldigd dat zij de oppositie in Wit-Rusland steunen.

De langlaufsters zijn het zoveelste voorbeeld van topsporters in Wit-Rusland die worden dwars gezeten door het regime van Aleksandr Loekasjenko. Sommigen liepen na de omstreden presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 mee met demonstraties tegen ‘de laatste dictator van Europa’. Anderen ondertekenden een open brief met de roep om nieuwe verkiezingen.

In Tokio probeerde de olympische delegatie van Wit-Rusland atlete Kristina Tsimanoeskaja tegen haar wil op een vliegtuig naar huis te zetten, nadat zij kritiek had geuit op de beslissing van haar coach om haar in te schrijven voor de 4 x 400 meter estafette. Tsimanoeskaja zag dat niet zitten, ze had getraind voor de korte afstand. Na dreigende taal van de Wit-Russische begeleidingsploeg vertelde zij haar verhaal aan de Japanse politie op het vliegveld. Polen verleende haar een humanitair visum.

De Belarusian Sport Solidarity Foundation, een organisatie die Wit-Russische sporters ondersteunt die vanwege hun opvattingen in de problemen zijn gekomen, heeft dinsdag een oproep aan de internationale Ski Federatie en het Internationaal Olympisch Comité gedaan om de twee langlaufsters weer het recht op wedstrijddeelname te geven. De deactivatie van hun FIS-code is „discriminatoir”, zegt olympisch zwemkampioen Aliaksandra Herasimenia, mede-oprichter van de mensenrechtenorganisatie, vanuit haar nieuwe thuisland Litouwen. „Het is jammer dat meisjes moeten lijden en hun sportcarrière moeten opofferen omdat officials de autoriteiten willen dienen.”

In NRC vertelde Herasimenia afgelopen weekend wat er voor haar vlucht naar Litouwen, in 2019, gebeurde toen zij het zwijgen doorbrak over de ontberingen van Wit-Russen onder het Loekasjenko-regime. „In een paar maanden tijd werd mijn zwemschool gesloten, werd mijn vader voor drie maanden vastgezet en verloor ik mijn huis.” Sporters die kritiek uiten worden volgens haar uit nationale teams gegooid, geweerd uit competities, hun beurs wordt stopgezet of ze verdwijnen in de gevangenis na een fictieve aanklacht.

Tegenover Reuters verklaarde langlaufster Andryiuk dat zij nooit in het openbaar haar politieke standpunten heeft geuit. Net als Tsimanoeskaja overweegt zij naar Polen te vluchten. „Ik wil hier niet meer zijn, het is onmogelijk hier te leven.”

Dolidovich vertelde dat de standpunten van haar vader, langlaufer Sergei Dolidovich, aanleiding zijn voor de maatregelen. Hij nam zeven keer deel aan de Olympische Spelen voor Wit-Rusland en sprak zich rond demonstraties tegen president Loekasjenko uit tegen diens beleid. Via zijn dochter zou het regime hem nu de mond proberen te snoeren.