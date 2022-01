Wie kan Tesla verslaan?

De race om de elektrische auto is nu echt begonnen: traditionele autobouwers als Volkswagen investeren tientallen miljarden en ook techbedrijven als Sony en Amazon mengen zich in de strijd. Maar niemand komt nog in de buurt van die ene grote concurrent. Wie kan Tesla nog verslaan?

En wil je meedoen aan het Onder de Streep luisteraarsonderzoek? Dat kan via deze link.