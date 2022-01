NOC-NSF-directeur Van den Tweel: ‘We ketenen ons niet vast aan het Binnenhof’

Het was op dinsdagochtend niet zeker of de nieuwe minister voor sport, Conny Helder van de VVD, zich zou laten zien op het Plein in Den Haag. Daar voerden sportbonden onder leiding van branchevereniging NL Actief actie voor het openen van sportlocaties en wilden ze een petitie overhandigen die pleit voor sport als ‘essentiële dienstverlening’. Helder kwam toch, en nam de meer dan 345.000 keer ondertekende petitie in ontvangst.

Sinds de nieuwe lockdown van 19 december zijn sportlocaties alleen open tussen 05.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur. Sinds dinsdag mogen kinderen onder de 18 jaar drie uur langer sporten. Wel alleen buiten, binnenlocaties blijven voorlopig dicht.

De gevolgen voor de amateursport zijn groot. Meer dan de helft van de Nederlanders is minder gaan sporten sinds het begin van de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van NOC-NSF. Vandaar dat ook Marc van den Tweel, algemeen directeur van de sportkoepel, er in Den Haag bij was. „Sporten en bewegen zijn juist ontzettend belangrijk om weerstand op te bouwen tegen het virus”, zegt hij.

Is actievoeren op een plein de manier waarop een organisatie als NOC-NSF invloed moet willen uitoefenen?

„Dit zijn bijzondere tijden, dus is het goed om ook eens de straat op te gaan. We doen dit niet alleen, er is een Kamerbrede motie met dezelfde strekking aangenomen en we staan hier samen met veel sportaanbieders. Als je zonder campagne zo snel 300.000 handtekeningen binnenhaalt, dan zegt dat wel wat.

„Het is actievoeren met een stropdas, we ketenen ons niet vast aan het Binnenhof. Ik neem aan dat deze petitie op enig moment gaat leiden tot versoepelingen. Dit is een actie die past bij NOC-NSF – we zijn de redelijke spreekbuis van de sport in Nederland.”

In het nieuwe regeerakkoord vliegen de miljarden je om de oren, maar er wordt maar 25 miljoen voor sport gereserveerd.

Dat is teleurstellend. Met 25 miljoen euro kan je de facto niet veel. We moeten op zoek naar haakjes, bijvoorbeeld geld dat beschikbaar is voor verduurzamingsmaatregelen dat we kunnen inzetten voor sportaccomodaties. We gaan proberen het beste te maken van het regeerakkoord.”

Wat heeft NOC-NSF de laatste twee jaar achter de schermen gedaan voor de sport in Nederland?

„We zijn permanent in gesprek geweest met bewindspersonen, Kamerleden en ambtenaren. We hebben als sport altijd meegewerkt aan de coronamaatregelen en bij elke verandering van de protocollen hebben we laten zien dat we enorm flexibel zijn. Nu zijn bewegen en vitaliteit kernbegrippen in het beleid, de politiek heeft het er steeds vaker over. Dat komt omdat we het belang van sport steeds onder de aandacht hebben proberen te brengen.”

De pandemie brak bijna twee jaar geleden uit. Had NOC-NSF niet eerder en nadrukkelijker het belang van sport onder de aandacht moeten brengen?

„Aan het begin van de crisis dachten we net als iedereen dat we na vier tot zes weken uit de lockdown zouden zijn. Nu weten we: corona heeft een endemisch karakter. Daardoor is sport nadrukkelijker op de agenda gekomen. Dat heeft lang geduurd, maar daarvoor moet je bij de bewindslieden zijn. Wij wijzen er al veel langer op dat sport en bewegen essentieel zijn. Alleen doen we dat niet door hard te roepen en moord en brand te schreeuwen, dat hoort niet bij mijn persoon. Wat we wel doen is telkens wijzen op de cijfers. Weinig besmettingen vinden hun oorsprong in de sport en sporten is goed voor de gezondheid.”

Niet elke sportbond vindt dat NOC-NSF het belang van de sport voldoende over het voetlicht heeft gebracht. Een vaak genoemd voorbeeld is het besluit, aan het begin van de coronacrisis, om sportlocaties eerder te sluiten dan het kabinet dat verplichtte.

„Ik noem dat automutilatie; roepen naar elkaar wat je allemaal niet goed vindt. Dat helpt niet. We moeten samen dezelfde boodschap verkondigen. Onze bereidheid om ons telkens aan te passen aan de nieuwe coronamaatregelen heeft ertoe geleid dat sport voor een deel open heeft kunnen blijven, meer dan andere sectoren. Dat hebben bewindspersonen steeds gezegd. Door goed mee te werken kregen we een uitzonderingspositie. We nemen ook gewoon verantwoordelijkheid voor de gezondheid van miljoenen sporters en vrijwilligers.”