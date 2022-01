Zondag, tijd om mijn auto te wassen. Bij de wasstraat hebben ze verschillende programma’s, van ‘showroom quality’, ‘glanzend & beschermd’ en ‘glanzend’ tot ‘schoon’. Gewoon schoon lijkt me prima voor mijn bescheiden voiture. Als ik aan de beurt ben, zeg ik tegen de vriendelijk ogende jongen achter de kassa: „Schoon, alsjeblieft.” Met grote ogen kijkt hij mij aan: „Wat nou schoon? Bij de bakker zeg je toch ook niet ‘BROOD’?!’” Enigszins verbaasd antwoord ik: „Het wasprogramma schoon bedoel ik.” De jongen trekt bij. „Oh, ja sorry, de namen voor de wasprogramma’s zijn sinds gisteren veranderd.”

