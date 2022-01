Voorzitter Europees Parlement Sassoli (65) overleden

Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli (65) is in de nacht van maandag op dinsdag overleden. Dat meldt zijn woordvoerder op Twitter. Sassoli lag sinds 26 december in het ziekenhuis in de Italiaanse stad Aviano met ernstige klachten als gevolg van een stoornis aan het immuunsysteem. Al zijn afspraken waren om die reden al geschrapt. Later op de dag wordt bekend wanneer de uitvaart plaatsvindt.

De in Florence geboren Sassoli werkte een groot deel van zijn leven als journalist. In 2009 maakte hij de overstap naar de politiek, om namens de Italiaanse Partito Democratico zitting te nemen in het Europees Parlement. Op 3 juli 2019 werd hij benoemd tot voorzitter. Zijn termijn zou deze maand, halverwege de vijfjarige zittingstermijn van het parlement, aflopen.

In september werd Sassoli al eens in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Destijds verving de Maltese Roberta Metsola hem als voorzitter van het Europees Parlement. Op Twitter uitte ze dinsdag haar verdriet over het overlijden van Sassoli: „Mijn hart is gebroken. Europa heeft een leider verloren.” Metsola werd eerder al door de christendemocraten voorgedragen om Sassoli op te volgen.