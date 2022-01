Van rariteiten tot regering

Wie door oude kranten bladert, loopt kans op het woord kabinetformaat te stuiten. Een moderne lezer denkt dan aan kabinetsformatie. Hij zal verbaasd bemerken dat kabinetformaat over foto’s gaat. Toch niet het staatsie-bordesportret van Rutte IV? Absoluut niet. Kabinetformaat staat op één lijn met het boudoir- en visiteformaat, formaten waarop de zwartwit-foto’s in de begintijd van de fotografie werden afgedrukt. Kabinetformaat staat voor 16 centimeter hoog en 11 breed. Maar waarom kabinet?

Kabinet is een woord met geschiedenis. Het komt, zoals zoveel woorden in het Nederlands, uit het Frans waar het een verkleinwoord is van cabine, dat oorspronkelijk hut of hok betekende. Cabinet was dus een hokje, een vertrekje. In zo’n kabinet bewaarden belangrijke mensen hun waardevolle spullen. En omdat niet iedereen over voldoende kostbaarheden beschikte om een hele kamer vol te krijgen, werd de kist of kast met belangrijke papieren, sieraden en andere dure zaken met dezelfde term aangeduid. Vandaar dat oudere lieden met het woord kabinet nog wel het meubelstuk bedoelen dat hun kleinkinderen nu een antieke linnenkast noemen.

‘Kabinet des konings’

Die kast is echter niet het eindpunt in de betekenisontwikkeling van het woord kabinet. Rijke lieden zoals onze zeventiende-eeuwse regenten wilden graag bewijzen dat ze in goeden doen waren. Ze verzamelden, de een schilderijen, de andere munten, weer een andere porselein of bijzondere stenen en een vijfde exotische vondsten. Zo’n collectie werd ergens in huis opgeslagen, en wel zo dat zowel eigenaar als bezoeker ervan konden genieten of op zijn minst met bewondering kon aanschouwen. De ruimte waarin de huisexpositie zich bevond werd omdat het een vertrek vol kostbaarheden betrof ook wel kabinet genoemd. En als zo’n verzameling bestond uit foetussen op sterk water, door syfilis aangetaste organen, Siamese-tweelinghonden in een pot vol alcohol of kalveren met een staart op de plek van een oor heette het een rariteitenkabinet.

Opnieuw bleek dit niet het eindstation van het woord kabinet. Vorsten leefden vroeger in grote paleizen waar ze weinig privacy hadden. Denk maar aan al die grote, tochtige zalen in Versailles. Toch moest de heerser af en toe buiten het zicht van het hof vertrouwelijk kunnen overleggen. Daartoe trok hij zich terug in een zijkamertje. Dit privévertrek heette natuurlijk zijn cabinet. Vervolgens werd elk vertrek waarin vorstelijke besluiten voorbereid werden kabinetten genoemd. Met ‘het kabinet des konings’, een uitdrukking die pas in 1840 in zwang kwam in Nederland, werd vervolgens het particuliere secretariaat van de koning aangeduid. Een kwart eeuw later schrijft woordenboekenmaker Calisch over ‘het kabinet van ’s Gravenhage’. Hij doelt daarmee niet op een geheim overleg van de koning, maar op ’s lands regering. Niet veel later wordt kabinet in de betekenis van regering gemeengoed, net als in Groot-Brittannië, waar de achttiende-eeuwse Cabinet Council, de bijeenkomst van de belangrijkste ministers, zich in de loop der jaren ook tot cabinet ontwikkelde. In Vlaanderen is kabinet echter nooit verder gekomen dan vertrek, dus kantoor of praktijkruimte, en secretariaat of stafafdeling.

En in sommige streken is kabinet laag bij de grond gebleven, het is daar nog steeds wat de Italianen met gabinetto aanduiden: het toilet, gemak of om dichter bij de politiek te blijven, het secreet.