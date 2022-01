Twitter grijpt in: na ‘doxing’ van Sigrid Kaags adres verliest complotdenker Willem Engel voor nu zijn accounts

Twitter heeft dinsdagmiddag de accounts van Viruswaarheid-voorman Willem Engel voor onbepaalde tijd geschorst. Engel had tienduizenden volgers op het sociale medium. Dit weekend kreeg de anti-coronamaatregelenactivist en complotdenker een waarschuwing van Twitter over een tweet waarin hij het adres openbaarde van de inmiddels beëdigde minister Sigrid Kaag (Financiën, D66).

Het is onduidelijk of het delen van het adres van de minister de reden van de schorsing is. Twitter meldt dat de „tijdelijke schorsing” verband houdt met „platform manipulatie”. Die term wordt meestal gebruikt om het houden van twee accounts met vergelijkbare content mee aan te duiden.

De roep om Engel van het platform te weren zwol begin deze week aan na een intimiderende ‘doxing’-tweet richting de D66-leider, die een aantal dagen eerder een complotdenker met een fakkel aan de deur had staan. D66 heeft laten weten dat Kaag aangifte doet. Doxing, het openbaren van privégegevens om iemand vrees aan te jagen, is een term uit de hackerswereld en wordt door Twitter beschouwd als een overtreding van de gedragsregels.

Het bedrijf heeft sinds vorig jaar maatregelen tegen doxing, maar normaal gesproken volgt eerst een waarschuwing. Dat gebeurde afgelopen weekend ook bij Engel, die daarop zijn tweet verwijderde. Maar dinsdag greep Twitter dus alsnog rigoureuzer in. Tegenover Nu.nl kondigt Engel aan naar de rechter te stappen, als hij zijn accounts niet terug krijgt.

Definitieve schorsing

In het bericht waarin hij het adres van Kaag openbaarde via een kadasterregistratie, suggereerde Engel dat het vastgoed gefinancierd zou zijn door een terroristische organisatie. In een andere tweet noemt hij Kaag een „coupleger” [sic]. Tegen het AD zei Engel maandag dat hij de adresgegevens onleesbaar had moeten maken, wat hij even later ook deed toen hij het bericht op zijn tweede account plaatste. Hij zei niet de bedoeling te hebben om mensen tot het bezoeken van Kaag aan te sporen.

Wie meerdere keren de gedragsregels van Twitter overtreedt, loopt het risico zijn of haar account te verliezen, laat een woordvoerder weten. Na elke overtreding loopt de zwaarte van de straffen op. Bij de vijfde overtreding volgt definitieve schorsing.

De Kaag-tweet is niet de eerste die Engel moest verwijderen. Afgelopen juni legde hij in een bericht op het platform een link tussen coronavaccinaties en de hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens het EK voetbal. De tweet werd verwijderd, nadat zijn account tijdelijk was ‘bevroren’. Sindsdien twitterde hij via een ander account, tot de bevriezing daarvan afgelopen weekend.

Engels oproep om GGD-medewerkers bij zogeheten prikbussen te fotograferen „voor later zullen we maar zeggen”, werd niet door Twitter bestraft. Wel zou GGD Hollands Midden aangifte doen, die volgens een woordvoerder „samengevoegd is” bij andere aangiftes tegen Engel. Een actie eind vorig jaar om massaal aangifte te doen tegen Engel wegens onder meer opruiing leverde 20.000 aangiftes op. Engel onderneemt op zijn beurt stappen tegen de initiatiefnemer.

Een Twitter-account dat via doxing mensen intimideerde, Vizier op Links, werd eerder vorig jaar opgeheven. Het OM doet onderzoek naar de persoon of personen achter dit anonieme account, nadat volgers stickers plakten op huizen van ‘linkse mensen’ met de tekst: ‘Geobserveerd door volgers van Vizier op Links’. Ook in extreem-linkse kring komt het doxen van rechts-radicale figuren voor.

Openbaring van privégegevens

Een vrijwel unanieme Tweede Kamer riep demissionair minister Grapperhaus op om met een wetsvoorstel te komen tegen openbaring van privégegevens met het oogmerk ‘vrees aan te jagen’. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen. Dit wetsvoorstel moet nog langs de Raad van State. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie, VVD) zei dinsdag tegen de NOS dat ze nog voor de zomer de wet in stemming wil brengen.

Momenteel is doxing daarom nog geen strafbaar vergrijp, al zijn er omstandigheden denkbaar waarbij een veroordeling via andere wetsbepalingen kan. Bij het bewust ontmaskeren van undercoveragenten oordeelde de rechtbank in Rotterdam vorig jaar dat sprake was van een poging tot ambtsdwang, een misdrijf tegen het openbaar gezag. Opruiing is al strafbaar, maar daarvoor is bewijs van aanzetten tot misdragingen of strafbare feiten richting slachtoffer nodig. Bij doxing is het oogmerk intimidatie voldoende: het aanjagen van vrees. Er kan volgens het wetsvoorstel straks maximaal een jaar celstraf voor worden opgelegd.

Civielrechtelijk kan al een zaak worden aangespannen bij een vermoeden van privacy-inbreuk. Dat gebeurt weinig, zegt privacyexpert en mediadvocaat Otto Volgenant van Boekx Advocaten. Hij wijst op een Telegraaf-journalist wiens nummer op de site van Stichting Loterijverlies.nl verscheen na kritische publicaties over deze stichting. „Wat het strafrecht toevoegt is dat sancties echt afschrikwekkend kunnen werken, en je dus hopelijk voorkomt dat gegevens worden geopenbaard”, zegt Volgenant. „Veroordeelden zullen niet snel een jaar de gevangenis in gaan, maar het idee dat je een strafblad kan krijgen en je moet verantwoorden voor de strafrechter, schrikt mensen af.”

Dat adressen van mensen ook via andere openbare bronnen te achterhalen zijn, betekent niet dat doxing daarom minder laakbaar is. Juist ómdat het „betrekkelijk eenvoudig is om via internetbronnen persoonlijke informatie van individuele personen te achterhalen”, is de wet noodzakelijk, volgens het ministerie van Justitie. Politici worden expliciet genoemd als mensen die beschermd moeten worden tegen deze praktijk.