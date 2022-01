Tweede verdachte aangehouden voor kunstroof Zaans museum

Een tweede verdachte is aangehouden in het onderzoek naar een mislukte roof van een schilderij van Claude Monet uit het Zaans Museum in augustus vorig jaar. Dat meldt de politie dinsdag. De eerste verdachte gaf zichzelf in september al aan.

Op zondag 15 augustus probeerden twee mannen rond half elf ‘s ochtends, op klaarlichte dag, een schilderij te stelen uit het Zaans Museum. Het gaat om De Voorzaan en de Westerhem, een schilderij dat Monet in 1871 maakte, dat in 2015 door het museum werd gekocht voor 1,16 miljoen euro.

De mannen renden ermee naar buiten. Bezoekers en medewerkers van het museum wisten te voorkomen dat het schilderij werd meegenomen – de dieven lieten het tijdens de vlucht achter op de stoep. Ze ontkwamen op een scooter. Een van hen loste nog een schot, dat niemand verwondde.

Twee schilderijen uit het Van Gogh Museum

De verdachte die dinsdag werd aangehouden is een 37-jarige man uit Purmerend. De man die zich in september bij de politie meldde is 49 jaar oud en komt uit Amsterdam. Kunstdetective Arthur Brand zei kort na de eerste arrestatie tegen De Telegraaf dat hij zeker wist dat Henk B. de man was die zichzelf had aangegeven. B. werd eerder veroordeeld voor kunstdiefstal, nadat hij in 2002 samen met Octave D. twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam stal.

B. en D. verkochten hun schilderijen destijds aan een Italiaanse cocaïnehandelaar, Raffaele Imperiale. In september 2016 doken ze in Napels op, bij een onderzoek naar de lokale maffia. Imperiale wilde ze kopen voor als hij ooit terecht zou staan. In eerdere zaken had hij het voor elkaar gekregen kunst te ruilen voor strafvermindering.

