Trivianten

Omdat het jaarlijkse familieweekend vanwege corona niet door kon gaan en je toch iets moet, zouden we zondag per zoom een bordspelletje doen. Ondanks mijn protesten werd het triviant, iets dat bij ons altijd voor enorme ruzie zorgt. Niemand ziet het als onschuldig potje dobbelen met af en toe een quizvraag, maar gebruikt het spel om de rest op zijn plek te zetten. Bij ons zul je het nog tot sinterklaastijd moeten horen als je niet meer wist hoe de drie koningen heetten; triviant is binnen onze familie, die nogal van de intellectuele prestaties is, geen familiespel, maar een afrekening. Dat komt natuurlijk voort uit gevoelens van minderwaardigheid en zelfhaat, maar gezellig is anders: hele diploma’s en cv’s worden nietig verklaard wanneer iemand geen idee heeft wie Nap de la Mar was.

Het was zondag dan ook slechts een kwestie van tijd voor de gemoederen opliepen. Mijn nooit afgestudeerde achterneef lachte zijn dubbel gepromoveerde moeder uit toen ze niet wist bij welke stad voetbalclub MVV hoort. Zelf behaalde hij via driekeuzevragen (van het niveau ‘welk luid schilderij maakte Edvard Munch: het Gesprek, het Gezang of de Scheeuw’) in tien minuten drie triviantjes, wat hem niet zozeer sympathieker als wel sadistischer maakte. Toen mijn zus niet op de hoofdstad van Transnistrië kon komen, had hij het niet meer.

‘Zo zie je maar”, bulderde onze achterneef, die trouwens deze krant niet leest, „een doctorstitel zegt tegenwoordig ook niets meer.” „Ja”, mompelde mijn zus, „laten we promovendi maar verlossen van het proefschrift en hun capaciteiten voortaan gewoon toetsen aan de hand van een potje triviant.” De achterneef knikte driftig.

„Maar laten we het dan wel grondig aanpakken”, vervolgde ze. „Dus weg met dat speelbord en die dobbelstenen. Elke deelnemer moet zelfstandig alle vragen beantwoorden. Zo krijg je de eerlijkste uitslag. Zouden wij eigenlijk ook moeten doen.”

De vriendin van de achterneef brulde meteen dat dat niet kon, omdat triviant ook om strategie draait. Toen we haar vroegen om dat uit te leggen, haperde ze dat je er gewoon heel erg op moet letten of je je taartje links of rechts verplaatst.

Uiteindelijk won de achterneef en kon ik de rest van de dag het humeur van mijn zus reanimeren.

„Het is maar een spelletje?”, probeerde ik. „De volgende keer win jij?”

„Triviant gaat helemaal niet om de gezelligheid, het gaat om verliezers maken”, gromde ze terug.

De achterneef bombardeerde ondertussen de familie-app met linkjes naar toeristische trekpleisters in Transnistrië. Terwijl de zus vuur spuwde, verdween ik door de achterdeur. Ik was even klaar met spelletjes. Met slechte verliezers, en al helemaal met slechte winnaars.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.