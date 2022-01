Russische staatsmedia draaien overuren om opinie te kneden

Als het aan de Russische propagandist Dmitri Kiseljov ligt, staat de wereld op het randje van een kernoorlog. Tenminste, dat was de boodschap die de bekende televisiepresentator eind december verkondigde in zijn gelikte, avondvullende show Nieuws van de Week, uitgezonden op de Russische staatstelevisie. Terwijl het Westen zich opmaakte voor de kerstdagen, trok de 67-jarige presentator met zijn hard-ironische glimlach keihard van leer. „Het is doodsimpel. De VS en de NAVO moeten zich terugtrekken van onze grenzen. Anders zullen wij, figuurlijk gesproken, hun grenzen ‘oprollen’ en net zulke onaanvaardbare risico’s creëren. Als je een pistool tegen ons hoofd zet, dan reageren wij net zo”, sprak Kiseljov.

Al wekenlang draait de Russische staatspers overuren om de publieke opinie te bespelen in de opgelaaide ruzie over Oekraïne en de NAVO.

Ook deze week, waarin Rusland, de VS en NAVO in Genève dan eindelijk aan tafel zitten, zitten de Kremlin-propagandisten op het vinkentouw. Ze laten geen moment onbenut om de „russofobe” berichtgeving van westerse collega’s te hekelen en Russen te doordringen van de militaire dreiging die NAVO heet. „Er is geen enkele reden tot optimisme”, betoogde presentatrice Olga Skabejeva dinsdag in haar dagelijkse nieuwsprogramma 60 Minuten. „De Amerikanen hebben maar liefst twee van de Russische eisen verworpen.” Haar stem droop van verontwaardiging, terwijl haar immer zwaar opgemaakte ogen vlamden in de camera’s.

Onheilspellende afwachting

Toch lijkt het volume van de retoriek een klein tikkeltje lager gedraaid. Net als de rest van de wereld wacht de Russische staatspers af welke wending de diplomatieke gesprekken zullen nemen. En welke duiding ze daaraan dienen te geven van hun opdrachtgevers in het Kremlin. Ook daar was de pr-strategie er de afgelopen dagen een van onheilspellende afwachting en nadrukkelijk pessimisme. Als een boze ouder wiens kind ieder moment weer in de fout dreigt te gaan.

In deze onzekere en explosieve situatie bood de crisis in Kazachstan de media een onverwachte buitenkans om punten te scoren bij het Russische publiek.

Beeld uit het programma van de Russische propagandist Dmitri Kiseljov: „Het is doodsimpel. Als je een pistool tegen ons hoofd zet, reageren wij net zo.” Foto VGTRK

Het Kremlin, dat deze week een vredesmacht stuurde onder vlag van de regionale veiligheidsorganisatie CSTO, gaf daarin wel een duidelijke richting aan. President Poetin legde dinsdag in harde bewoordingen de schuld van de geweldseruptie onder de bevolking bij „buitenlandse terreurbendes”, die een aanval wilden plegen op de Kazachstaanse staat. „Dit was niet de eerste poging tot buitenlandse inmenging in onze [sic] staat, en zeker niet de laatste”, sprak Poetin dinsdag dreigend tijdens een videoconferentie. „Wij hebben laten zien dat we niet toestaan dat bij ons thuis de boel in de war wordt geschopt en we staan kleurenrevoluties niet toe.” In één moeite door legde hij een verband met de Majdan-opstand in Oekraïne in 2013.

En dus draaiden de staatsmedia overuren om de vermeende ‘terroristen’ – tienduizend Kazachstanen zijn volgens de laatste berichten tijdens de protesten opgepakt – te verketteren en victorie te kraaien over de succesvolle Russische interventie.

Russen zijn niet naïef, de meerderheid weet donders goed dat ze onwaarheden krijgt voorgeschoteld Aleksej Levinson opiniebureau Levada

Maar hoe denken de Russen zélf over het geopolitieke mediageweld dat over hen wordt uitgestort? Uit opiniepeilingen van vorige maand leken Kiseljov en de zijnen succes te hebben geboekt. De helft van de Russen legde in december de schuld voor de spanningen rond Oekraïne bij de NAVO en het Westen. 16 procent zag Oekraïne zelf als aanstichter van de problemen. Dat bleek uit de meest recente peiling van het onafhankelijke Russische opiniebureau Levada.

Volgens Aleksej Levinson, al decennia werkzaam bij Levada, zijn bij die cijfers belangrijke nuances te plaatsen. Zo concentreert de Russische propaganda zich vooral op de tv-kijkende oudere generaties, tevens de belangrijkste achterban van het Kremlin. „Russen zijn niet naïef, de meerderheid weet donders goed dat ze onwaarheden krijgt voorgeschoteld”, zegt Levinson telefonisch. „Daarbij zijn Russische jongeren veel kritischer, zij halen hun informatie van internet.”

Volgens Levinson vertoont de opinie van Russen over het Westen al sinds de Sovjetjaren grote schommelingen. „Er is veel negativiteit, zeker nu, maar er is ook een wens om met Amerika vriendschappelijke relaties te onderhouden.”

Welke kant de meter deze week zal uitslaan, hangt volgens hem af van Poetin en het verloop van de gesprekken. „En van de manier waarop de inwoners van Rusland de uitkomst wordt gepresenteerd.” Kortom, na vandaag is de staatspers weer aan zet. Onder bezielende leiding van zijn sterren Kiseljov en Skabejeva.

Beeld uit 60 Minuten, het nieuwsprogramma van presentatrice Olga Skabejeva. Foto VGTRK

