Robbert Dijkgraaf is veel te intelligent voor de politiek

Sigrid Kaag stond nog aan terwijl ze naar een hoek van de balzaal van Paleis Noordeinde werd gerold. Pas toen de staatssecretarissen kwamen binnengestapt, schakelde iemand de op een menshoog statief geplaatste monitor uit, waarop de wegens corona in quarantaine verblijvende minister van Financiën de eed had afgelegd. Tijdens de ceremonie was het Kaagscherm vlak naast Dilan Yesilgöz geposteerd, alsof de nieuwe bewindsvrouw van Justitie haar collega middels touchscreen zou aansturen. Helaas mocht de virtuele Kaag niet mee naar de bordesfoto.

Minister Robbert Dijkgraaf had zichzelf, nieuwkomer in de politiek, eerder vergeleken met een kuiken dat juist uit zijn ei was gekropen. Zo bezien stond de televisieavond in het teken van de grote kuikenschouw, waar Nederland kon zien wie de komende vier jaar in het kielzog van haantje Rutte zullen rondscharrelen. Als de diertjes al tot volwaardig gevogelte kunnen uitgroeien, want Ron Fresen begon het NOS-programma Presentatie Kabinet Rutte 4 in de Ridderzaal onverbloemd pessimistisch, verwijzend naar het geringe vertrouwen in de nieuwe regering. „Eigenlijk staat het kabinet al met een nulletje of vijf achter. Normaal denk je: die wedstrijd hoef je niet uit te kijken. Maar dit team heeft heel veel geld.”

Fresen zette zijn winstwaarschuwing in de loop van de avond een paar keer kracht bij. Nadat Mark Harbers zich mistig had uitgelaten over de opening van vliegveld Lelystad, stelde de analist dat hier „politieke problemen” ontstonden. In gesprek met Rutte begon hij over een schroevendraaier waarmee je zo door het rotte hout heen prikte en toen de premier zich probeerde te verdedigen, bromde hij: „Ja, als je niks doet, kun je geen fouten maken. Dat zegt u ook altijd.” In zijn slotanalyse sprak Fresen over vijandigheid, wantrouwen en „een vermorst jaar”. Rutte hoorde het glimlachend aan; hij was kort daarvoor al stevig ondervraagd door Saïda Maggé.

Ondergaande zon

De kuikentjes stonden intussen nog wat tegen het licht te knipperen. Zelfs de in de media ervaren Ernst Kuipers maakte een nerveuze indruk, minister Hanke Bruins Slot zette in een antwoord abusievelijk de wortel aan de bijl van de democratie en minister van Landbouw Staghouwer had het over de noodzaak van „een stip aan de horizon” voor de Nederlandse boer, waarvan die dan maar moet hopen dat het geen ondergaande zon blijkt. Het beste antwoord kwam van Yesilgöz. Die had eerst weer eens moeten uitleggen dat ze geen jurist is om daarna te moeten reageren op „het track record van de VVD op Justitie”. De nieuwe minister zei: „Hmm. Mmm.” Daar werd het bewind van de juristen Opstelten, Teeven en Van der Steur zeer kernachtig gerecenseerd.

Hugo de Jonge sprak met wonderbaarlijk optimisme over alle woningen die „op dit hele kleine stukje aarde” moeten verrijzen – een kuiken dat feestelijk was gereïncarneerd als zichzelf. Intussen werd bij Beau geconstateerd dat De Jonge „het had opgegeven” omdat zijn schoenen gewoon blauw waren.

Op1 had Robbert Dijkgraaf te gast. Diens afdalen van Princeton naar het Binnenhof geeft hetzelfde gevoel als het opduiken van Jacob Derwig bij De slimste mens: deze man is hier veel te intelligent voor. De vader van de kuikenmetafoor zong de lof van het mbo, benoemde de noodzaak van de wetenschap als radar om niet stuurloos rond te varen en stelde dat niet iedereen die vragen stelt, een complotdenker is.

Nadat Dijkgraaf was gewaarschuwd voor de hardheid van de politiek, sprak hij over „krachten die je aangrijpen”. Het was zo’n zin die evengoed over kwantumdeeltjes als over Bach kan gaan. Medegasten Joost Vullings en Gerdi Verbeet zaten te glimlachen alsof ze dit kuiken diezelfde avond nog mee naar huis wilden nemen, in een schoenendoos met een plukje stro erbij.