Rampjaar voor de bios, minder voor de Nederlandse film

Een rampjaar. Voor het tweede jaar op rij kunnen de filmdistributeurs en bioscoophouders, verenigd in de FDN en de NVBF, niet fysiek het glas heffen in bioscoop Tuschinski bij de presentatie van de jaarcijfers. Er valt ook weinig te vieren. Sprak de filmsector na 2020 nog hoopvol van ‘vallen en weer opstaan’, 2021 bleek opnieuw een struikelpartij.

De 14,3 miljoen verkochte tickets betekenden een daling van 62,4 procent vergeleken met topjaar 2019 en van 14,6 procent na 2020. De 143 miljoen euro bioscooprecette was bijna 59 procent lager dan in 2019. Vorig jaar ging de Nederlander gemiddeld slechts 0,8 keer naar de bioscoop; dat was voor de pandemie 2,2 keer. Eén lichtpuntje: de Nederlandse film deed het relatief goed.

Het hangt uiteraard samen met de lockdowns. Was de bioscoop in 2020 15 weken gesloten, vorig jaar was dat 24 weken. Tot 5 juni heerste een volledige lockdown, daarna golden tal van beperkingen: 1,5 meter afstand, 75 bezoekers maximaal, QR-codes. In de normaal drukke decembermaand met grote filmtitels als Spider-Man, Matrix Resurrection en West Side Story, gingen de bioscopen eerst om 17 uur dicht en keerde op 18 december de totale lockdown terug.

Nederlands succes

Aan de films lag het niet. Hollywood hield in 2020 zijn dure blockbusters op de plank, waarvan Nederlandse films en kleinere distributeurs profiteerden. Vorig jaar gingen veel van die uitgestelde Amerikaanse ‘blockbusters’ alsnog in première. Met een slinkende recette maakten kleinere titels weinig kans. Daarom is het ook opmerkelijk dat de Nederlandse films een nog groter marktaandeel claimden dan in 2020: 22,9 procent. Voor de pandemie schommelde het Nederlandse aandeel rond de 12 procent.

Minder bezoekers, wel succes voor Nederlandse film.

Grootste trekker was De Slag om de Schelde, met ruim een half miljoen bezoekers de op twee na best bezochte film, en later ook een mondiale hit op Netflix. Luizenmoeder – De Film deed het zeer goed op plek 5 met ruim 470.000, net als Bon Bini: Judeska in da House (280.000, plaats 10) en Alles op Tafel (273.000, op 11). Toch presteerden die films ook onder vermogen. Alles op Tafel, dat begin november uitging, had al na twee weken te kampen met een bioscoopsluiting na vijf uur.

In de top-20 bestbezochte films heerst de James Bondfilm No Time to Die met ruim 1,7 miljoen bezoekers soeverein: niet eens zoveel minder dan de ruim 2 miljoen bezoekers van de voorlaatste 007-film Spectre in 2015. Maar de kloof met nummer twee, Fast & Furious 9, was opvallend groot: met 532.000 bezoekers had die actiefilm in 2019 niet eens in de top-10 gestaan.

Ook de ooit oppermachtige superheldenfilms van Marvel deden het matig. Scarlett Johansons’ vehikel Black Widow kwam niet verder dan een zesde plaats met ruim 241.000 bezoekers, Shang-chi and the Legend of the Ten Rings werd tiende met 307.000 tickets, vlaggenschip The Eternals flopte. Sf-film Dune was wel succesvol met 491.000 bezoekers (plek 4).

Nieuw rampjaar

Bioscopen en distributeurs roepen de overheid na dit tweede rampjaar op de filmsector niet in de steek te laten. Boris van der Ham, sinds kort voorzitter van bioscoopbond NVBF, kijkt ook in dat opzicht met enig optimisme naar de toekomst. Afgelopen zomer stroomde het publiek bij de heropening vrij snel en massaal toe, constateert hij. Anders dan het theaterpubliek. „Over bioscoopbezoek beslis je spontaan, een theatervoorstelling plan je van tevoren.”

Bovendien signaleert Van der Ham een kentering bij de overheid: stonden de bioscopen bij lockdowns steevast achterin de rij, in november negeerde het kabinet een advies van het OMT tot volledige sluiting en bleven de zalen tot 17.00 open. „Het besef dat de bioscoop veilig is groeit. Mensen zitten stil en ademen dezelfde kant op. De wettelijk vereiste ventilatie betekent dat lucht elke zeven minuten wordt ververst. Ook houden wij ons goed aan de regels: 1,5 meter, checken van QR-codes.” Het besef dat bioscopen relatief veilig zijn – recentelijk bevestigd door Duits onderzoek – daalt volgens Van der Ham ook bij de Haagse ambtenarij in. Van het nieuwe kabinet verwacht hij dat de bioscoopsector straks voorin de rij staat bij eventuele versoepelingen.

Disney brengt titels tegelijk in de bioscoop en als – extra dure – ‘premium video-on-demand’ uit

Dat hoopt ook Hajo Binsbergen, bestuurslid van de distributeursclub FDN en directeur van Warner Bros. „In alle buurlanden bleven bioscopen gewoon open, Nederlanders gaan op dit moment massaal naar België voor films. Toch kampen ze daar met hetzelfde virus als wij. In buurlanden groeit de bioscoopsector ook sinds 2020.” Sombere berichten uit de VS, waar met name oudere kijkers in december wegbleven uit de bioscoop, zijn volgens Binsbergen minder relevant voor Nederland. „Kijk hoe geweldig The Father met Anthony Hopkins het deed, vooral op basis van een oudere doelgroep.” (271.000 kijkers, plaats 12)

Wat de pandemie wel heeft veranderd is het zogeheten ‘window’. Voorheen heerste de stilzwijgende afspraak dat bioscopen een film zo’n drie maanden exclusief vertonen voordat de distributeur hem elders beschikbaar stelt, als video-on-demand (vod) of als streamer. Dat lijkt voorbij. Netflix zet zijn prestigetitels – The Power of the Dog, The Hand of God – standaard drie weken na zijn bioscooppremière online. Disney brengt titels tegelijk in de bioscoop en als – extra dure – ‘premium video-on-demand’ uit. Warner Bros’ klapper Dune was al 45 dagen na de bioscooppremière te koop als vod.

Streamingoorlog

Ook zonder pandemie had 2020 in Nederland in het teken gestaan van de ‘streamingoorlog’: de strijd om abonnees tussen Netflix, Disney +, Amazon Prime en straks HBO Max. Voorlopig ligt bij de grote Amerikaanse studio’s, goed voor tweederde tot driekwart van de bioscooprecette, de prioriteit meer bij abonnees dan tickets. Disney bracht in Nederland Pixarfilm Luca , een potentiële bioscoophit, vorig jaar alleen uit op Disney +.

De exclusieve ‘window’ van drie maanden voor bioscopen is voltooid verleden tijd, bevestigt Binsbergen namens de FDN. Volgens hem is dat een trend die los staat van de pandemie; er zouden ook geen harde afspraken over zijn met de bioscoopsector. „Wij bepalen op basis van marktcijfers op welke manier we films uitbrengen. Dat Dune al na 45 dagen op vod uitging had trouwens geen negatief effect op het bioscoopbezoek.”

Boris van der Ham houdt zich als kersverse voorzitter van de bioscoopbond NVBF nog wat op de vlakte in deze heikele kwestie voor komend jaar. „We moeten met de distributeurs wel tot nieuwe afspraken komen om een zekere mate van voorspelbaarheid te houden.”