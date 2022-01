President Kazachstan kondigt terugtrekken Russische militairen aan

De Kazachstaanse president Kassym-Jomart Tokajev heeft dinsdag tegen het parlement gezegd dat de Russische militairen in zijn land zich binnenkort terug zullen trekken. Die operatie begint over twee dagen, zegt Tokajev volgens internationale persbureaus. Over tien dagen zouden alle Russische militairen weg moeten zijn. Na de grootschalige protesten na de jaarwisseling, waarbij tientallen doden vielen, lijkt het sinds vrijdag rustig in Kazachstan.

Maandag had president Tokajev al verklaard dat er in totaal 2.030 door Rusland aangevoerde militairen en 250 voertuigen naar Kazachstan zijn gekomen om op te treden tegen de duizenden demonstranten die de straat op gingen. Vorige week woensdag had hij de Russen via de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CSTO), waar ook voormalig Sovjet-landen Armenië, Tadzjikistan, Kirgizië en Wit-Rusland deel van uitmaken, om militaire ondersteuning gevraagd.

Het bondgenootschap zelf omschreef de gezonden militairen als een „vredesmacht”. Andere landen maakten zich zorgen om Russische inmenging in het conflict. De EU-commissaris die verantwoordelijk is voor veiligheidsbeleid, Josep Borrell, zei zich „ernstige zorgen” te maken over de interventie, die „herinneringen oproept aan situaties die voorkomen moeten worden”. Hij doelde daarmee waarschijnlijk op de Russische annexatie van de Krim in 2014.

Verenigde Staten willen „meer weten”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei vrijdag al snel „meer te weten te willen komen” over de inzet van Russische militairen in Kazachstan. „Het lijkt me dat de Kazachstaanse autoriteiten zelf de capaciteit hebben om op een redelijke manier om te gaan met dit soort protesten”, zei hij tegen verslaggevers. „Een les uit de recente geschiedenis is dat wanneer je Russen in je land toelaat, het soms moeilijk kan zijn ze weer te doen vertrekken.”

De Russen reageerden boos op de opmerkingen van Blinken. Op het officiële Telegram-account van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verscheen een bericht over hoe hij het militaire ingrijpen in Kazachstan „belachelijk maakte”. „Als je Amerikanen in je land toelaat”, schreef het ministerie, „kan het moeilijk zijn om in leven te blijven, en niet beroofd of verkracht te worden.”

De Kazachstaanse demonstraties begonnen op 2 januari in de westelijke stad Zjanaozen, waar mensen de straat op gingen als reactie op de stijgende prijzen van de vloeibare brandstof lpg. Ook na de verlaging van die prijzen hield de onrust aan. In Almaty, de grootste stad van het land, waren er harde confrontaties tussen de politie en demonstranten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei op dinsdag in totaal bijna tienduizend mensen te hebben gearresteerd. Hoeveel mensen precies om het leven zijn gekomen, is nog onduidelijk.

Lees ook: ‘De machtswisseling in Kazachstan was nooit echt, dat is precies waarom de bevolking zo boos is’