Positie Jan Paternotte (D66) wijkt iets af van andere fractievoorzitters

'Misschien is het een voordeel”, zei de nieuwe D66-fractievoorzitter Jan Paternotte dinsdagmiddag, toen hij van een journalist de vraag kreeg of hij een andere fractievoorzitter zou worden dan zijn drie collega’s in de coalitie, omdat hij als enige níét had onderhandeld in de formatie. Paternotte wil „het debat met open vizier ingaan”. En dan kan het helpen, denkt hij, dat hij niet precies weet „wat er in het Logement allemaal besproken is”, waar de laatste fase van de coalitieonderhandelingen plaatsvond.

De Tweede Kamerfractie van D66 (24 zetels) koos dinsdag voor de 37-jarige Paternotte als opvolger van Sigrid Kaag, nu vicepremier en minister van Financiën, en vicefractievoorzitter Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie in het vierde kabinet-Rutte (VVD, D66, CDA en ChristenUnie). In de als inhoudelijk zwaar bekendstaande fractie liepen meer Kamerleden rond die geschikt en ambitieus genoeg leken voor het fractievoorzitterschap. Uiteindelijk lieten mogelijke kandidaten als Salima Belhaj weten geen interesse te hebben.

Paternotte is sinds 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66, waarvoor hij het woord voerde over de zorg en het hoger onderwijs. Met name als coronawoordvoerder viel hij de afgelopen maanden op door zijn scherpe manier van debatteren en uitgesproken posities. Zo pleitte hij vaak voor een 2G-beleid, waarbij alleen mensen die gevaccineerd of recent van het virus hersteld zijn worden toegelaten tot onder meer de horeca.

Paternotte heeft een lang verleden in de partij. Zo was hij onder meer voorzitter van de Jonge Democraten en gemeenteraadslid en voorzitter van de D66-fractie in Amsterdam.

Op Paternotte rust de taak mede vorm te geven aan een nieuwe bestuurscultuur, met meer dualisme tussen Kamer en kabinet. Zijn positie wijkt iets af van de andere drie fractievoorzitters van de coalitiepartijen, die zelf een stempel op het coalitieakkoord hebben kunnen drukken. Eerder koos het CDA voor medeonderhandelaar Pieter Heerma. Dinsdag wees de VVD-fractie de secondant van Mark Rutte aan, Sophie Hermans, die sinds de verkiezingen al waarnemend fractievoorzitter was. Partijleider en onderhandelaar Gert-Jan Segers leidt de Kamerfractie van de ChristenUnie. Op zijn eigen terrein, de coronacrisis, is Paternotte duidelijk geworden dat er verschillende belangen spelen in de coalitie . Hij pleitte voor strengere maatregelen om nieuwe lockdowns te voorkomen, maar botste daarover met de christelijke partijen CDA en CU.

In NRC zei Paternotte vorige maand dat de coalitie daarom niet eenvoudig een langetermijnstrategie kon ontwikkelen. In het coalitieakkoord van december staan ook maar weinig passages over de coronacrisis. Paternotte zei dat zijn partij daarom voor kwesties als 2G of vaccineren steun buiten de coalitie zou moeten zoeken. Nu de coalitie zich voorneemt meer afstand tussen Kamer en kabinet te creëren, en daarom het interne overlegcircuit in de coalitie wat af te bouwen, zou Paternotte dit ook vaker op andere terreinen moeten doen.