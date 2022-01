Politie moet kritiek van VN-rapporteur Melzer ter harte nemen en niet als aanval zien

De recente kritiek van de VN-rapporteur tegen marteling, Nils Melzer, op het excessieve politiegeweld tijdens demonstraties in Nederland, leidde helaas tot voorspelbare reacties. In plaats van dat er werd ingegaan op de terechte zorg die werd uitgesproken, ging het alleen over Melzers toon en bewoordingen, die ik overigens ook weinig productief vond. Argumenten waren onder meer zijn vermeende onbegrip van de context en van de omstandigheden waarin agenten hun werk moeten doen. En dat de werkdruk extreem hoog is en het politiewerk complex – wat overigens breed wordt erkend, ook door Amnesty International Nederland. En dat politieoptreden desondanks meestal wél goed verloopt, en dat – het is de standaard uitspraak – elke geweldstoepassing altijd zorgvuldig wordt getoetst.

Dagmar Oudshoorn is directeur van Amnesty International Nederland.

Deze argumenten worden gebruikt om de discussie dood te slaan, in plaats van kritisch te kijken naar het eigen handelen van de politie en ervan te leren.

Precies deze verdedigingslijn volgde ook toen Amnesty kritiek had op het politieoptreden bij demonstraties tegen het coronabeleid in Den Haag op 14 maart en het woonprotest in Rotterdam op 17 oktober vorig jaar. Ook daar was sprake van excessief politiegeweld. Demonstranten die geen geweld gebruikten, werden op hun hoofd geslagen.

Kritiek op politieoptreden mondt veelal uit in een discussie over incidenten en eventuele consequenties voor individuele agenten. Terwijl je juist naar de regels, de training en de toetsing en verantwoording van politiegeweld zou moeten kijken. Het gaat om het systeem waarbinnen individuele agenten hun werk moeten doen. De wetgever, het gezag en de politieleiding moeten kritiek van iemand als Melzer en van mensenrechtenorganisaties ter harte nemen. Zij moeten ervoor zorgen dat agenten hun werk met respect voor mensenrechten kunnen doen. En precies daar gaat het mis.

Publieke verantwoording

De ambtsinstructie, waarin de regels voor de toepassing van politiegeweld zijn uitgewerkt, is niet in lijn met de mensenrechten. Agenten leren dus ook niet conform mensenrechten te handelen. De opleiding is ingekort en trainingstijd staat onder druk. De wijze waarop de politie intern onderzoek doet naar normschendingen typeert zij zelf eufemistisch als een verbeteropgave. De publieke verantwoording over politiegeweld beperkt zich tot anderhalve pagina in het jaarverslag. En externe evaluaties vinden zelden plaats. Terwijl het geweldsmonopolie het kostbaarste bezit van de politie is: het vertrouwen in en het gezag van de politie hangt ervan af.

Vanwege de maatschappelijke onzekerheid en onvrede over de aanpak van de coronapandemie, klimaatnoodtoestand en de wooncrisis zullen ook dit jaar veel mensen de straat op gaan en op allerlei manieren gebruik maken van hun demonstratierecht. Het begeleiden van die protesten zal het uiterste van de politie vragen. Maar zolang mensen zich organiseren om gezamenlijk publiekelijk aandacht te vragen voor hun zorgen en frustraties, moet dat gekoesterd worden. Alles is beter dan onvrede die ondergronds gaat.

Burgemeesters en politie moeten zich daarom maximaal inspannen om protest te faciliteren. Demonstreren is een fundamenteel mensenrecht. Als burgemeesters demonstraties verder inperken dan strikt noodzakelijk of op onjuiste gronden verbieden, voedt dat ongenoegen en vergroot het de kans op geweldsescalaties tussen politie en burgers. Precies de vrees die VN-rapporteur Melzer noopte tot zijn reactie.

Ik hoop daarom dat de politie in 2022 een omslag maakt en dat zij luistert naar kritiek en aanbevelingen ter harte neemt. Aanscherping van de regels, betere training en systematische evaluatie en verantwoording van politiegeweld zal uiteindelijk leiden tot minder geweld. Zowel minder geweld door de politie alsook minder geweld tegen agenten.

Bij die omslag moeten mensenrechtennormen leidend zijn. Zij bieden een uitgebalanceerd kader voor het faciliteren van protest en het toepassen van politiegeweld en verkleinen de kans dat demonstraties escaleren in geweld tussen burgers en het gezag.