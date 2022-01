Plafond subsidie Groningen binnen dag bereikt na stormloop

De pot met subsidie waarmee Groningse gedupeerden van gaswinning hun woning kunnen verbeteren, is binnen een dag helemaal opgegaan. Dat meldde het Samenwerkingsverband Noord-Nederland maandagavond. Het Rijk had 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling, te weinig om alle huishoudens die in aanmerking kwamen het bedrag van 10.000 euro ook daadwerkelijk toe te kennen.

De aanvraagprocedure verliep maandag chaotisch. Zowel digitaal als fysiek bij gemeentehuizen stonden tienduizenden Groningers in de wachtrij om hun papierwerk in te leveren. Inwoners en burgemeesters van gemeentes in het aardbevingsgebied uitten hun frustratie over de in hun ogen oneerlijke manier waarop het geld verdeeld werd en riepen de nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) op om meer geld beschikbaar te stellen voor de regeling. Het vorige kabinet wees een dergelijk verzoek al eens af.

Vijlbrief reageerde bij NRC via zijn woordvoerder, door te stellen dat hij wel naar de mogelijkheid voor extra budget zou willen kijken „als het plafond inderdaad overschreden wordt”. Zijn verwachting was dat dit „de komende dagen” zou gebeuren, waarbij hij sprak van een „succesvolle” regeling.