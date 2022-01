‘Pinocchio’ en andere films en series waar de NRC-recensenten naar uitkijken

Foto Christine Fenzl

‘Ich bin dein Mensch’

Girl meets bot: vallen voor een digitale gigolo

Seksbots intrigeren filmmakers al heel lang. Vrouwelijke, wel te verstaan. Van Metropolis via Blade Runner tot Ex Machina zijn dat verleidsters die de mens - beter: de man - in het verderf storten.

Mannelijke seksbots zijn zeldzamer. Mij schiet alleen Gigolo Joe uit Spielbergs A.I. uit 2000 te binnen, vertolkt door Jude Law: een gladjanus vol synthetische empathie. Filmmakers gaan er vermoedelijk vanuit dat vrouwen niet zo warm lopen voor seksobjecten of geobjectiveerde seks. Hen plezieren zou aandacht en emotioneel inzicht vereisen.

Zeer geavanceerde kunstmatige intelligentie dus, en die bezit Tom (Dan Stevens) in de elegante, bedachtzame romkom Ich bin dein Mensch in ruime mate. Girl meets bot: Tom trekt in bij de kribbige academica Alma (Maria Eggert) en krijgt drie weken om haar in te palmen. Zij stemt met dat experiment in om haar research naar verborgen poëzie in het spijkerschrift te financieren. Alma blijkt een taaie. Kom bij haar niet aan met een warm bad, bubbels, rozenblaadjes en geurkaarsen.

Maar Tom is een snelle leerling en doorgrondt Alma’s geheimen terwijl zij verborgen poëzie in zijn binaire codering gaat zien. Onderweg naar de ‘run for love’ werpt Ich bin dein Mensch actuele vragen op. Een digitale partner zonder ego of verlangen, volledig op jouw geluk gericht: is dat niet een ingewikkelde masturbatie? Maakt dat mensen niet eenzaam en egocentrisch? Is geluk tevredenheid of is een zeker onvervuld verlangen nodig? Moet ware liefde geen moeite kosten?

Zelf dat weet Tom: hij is perfect. Butler, vriend, minnaar en therapeut, fysiek, intellectueel en welllichte ook moreel superieur. Dat maakt alles extra ingewikkeld.

‘Licorice Pizza’

Opgroeien met Paul Thomas Anderson

Van films die veel indruk achterlaten, weet je meestal nog waar en met wie je ze zag. Dat geldt voor mij voor het oeuvre van Paul Thomas Anderson. De stilte in de Amsterdamse bioscoop Cinerama na afloop van Magnolia vergeet ik nooit meer. Anderson is bovendien een leeftijdgenoot, iemand met wie je samen ouder wordt.

Boogie Nights kwam uit toen ik net begonnen was als filmcriticus en ik kan mij nog de discussie op de redactie van het filmtijdschrift Skrien herinneren over het feit dat zijn geweldige debuutfilm Hard Eight nooit fatsoenlijk was uitgebracht in Nederland. Hij was hier pas te zien ná het succes van Boogie Nights, in – ik meen – slechts één bioscoop. Ik vond Hard Eight zo goed dat ik een dure Amerikaanse dvd importeerde, een van mijn eerste dvd’s.

Sindsdien volg ik Anderson op de voet en elke keer verrast hij weer. Vooral omdat hij nooit hetzelfde maakt. Van de bizarre, geweldige romantische komedie Punch-Drunk Love (met Adam Sandler die tegen Emily Watson zegt: „I love you so much I want to smash your face in with a sledgehammer”). De indringende karakterstudie There Will Be Blood, wie doet hem dat na?

Ik ben ook dol op zijn meer meanderende films, zoals het onderschatte Inherent Vice. Reden genoeg om uit te kijken naar zijn nieuwste, Licorice Pizza, die volgens sommige Amerikaanse critici ook weer heerlijk meandert. Zijn negende film speelt zich begin jaren zeventig af, zijn eigen jonge jaren. Licorice Pizza is slang voor een LP, ofwel langspeelplaat: Andersons muziekgebruik – zowel score als gebruikte popliedjes – is altijd fenomenaal, een extra reden voor nieuwsgierigheid. Ook leuk: Cooper Hoffman speelt de hoofdrol, zoon van Philip Seymour Hoffman, de jong gestorven acteur die schitterde in menig Anderson-film.

‘Memoria’

De film die je tot alien op eigen planeet maakt

Als het nieuwe filmjaar dan toch met een knal moet beginnen, dan graag de oerknal waarvan Tilda Swinton wakker schrikt in de eerste Engelstalige film van de Thaise filmmaker Apichatpong Weerasethakul. Als de knallen beginnen, is Swinton in Colombia om onderzoek te doen naar schimmels en virussen en haar zieke zuster te bezoeken die aan een mysterieuze aandoening van de luchtwegen lijdt.

De knallen houden het midden tussen een heipaal, een geweerschot en het ploffen van een lekke band, dus als ze op een dag oversteekt terwijl een bus een klapband krijgt lijkt het raadsel opgelost. Maar dan hebben we buiten de speels-filosofische, vanzelfsprekende manier gerekend waarop Weerasetkahul ook in eerdere films als Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (met een geest die aan het avondeten zit) en Cemetery of Splendour (over een geheimzinnige slaapziekte en droomtijdreizen) al het alledaagse, het wetenschappelijke en het metafysische door elkaar weeft.

Je kunt op zoveel manieren naar Memoria kijken: als sciencefictionfilm, als zoektocht naar inheemse kennis uit Colombia, als kritiek op (illegale) houtkap, als een film over het zogeheten ‘Exploding Head Syndrome’ (een slaapstoornis waaraan Weerasethakul zelf leed), als pre-coronavirus-meditatie. Maar het allerbelangrijkste is om naar deze film te luisteren. LUISTEREN! Wat Weerasethakul hier met geluid doet is fenomenaal. Hij maakt geluidsgolven zichtbaar.

Net als elke filmkijker heb ik het afgelopen jaar veel te veel films op het thuisscherm bekeken. Memoria schreeuwt om een bioscoopscherm en perfect geluid. Het is bijna alsof ik de film nog niet echt heb gezien, alsof hij een herinnering aan een droom is en ik wacht op het moment waarop hij me in de bioscoop kan optillen en meevoeren. Een ruimteschip dat ons tot alien op eigen planeet maakt.

‘Pinocchio’

Pinokkio tussen Tom Hanks en Mussolini

De grimmige, ambigue én geestige fabel Pinocchio als basis. Oscarwinnaar Guillermo del Toro (The Shape of Water) en Mark Gustafson (Fantastic Mr.Fox) die regisseren. Én acteurs als Christoph Waltz, Tilda Swinton en Ewan McGregor die de stopmotionpoppen van stemmen voorzien. De nieuwe verfilming van Carlo Collodi’s wereldberoemde kinderverhaal, die eind 2022 op Netflix zou moeten verschijnen, klinkt als een mogelijk meesterwerkje.

In 2008 kondigde Oscarwinnaar Del Toro al aan dat hij een eigen, duistere stop-motionversie van Pinocchio wilde maken. Hij voelt „een persoonlijke band” met de rebelse marionet. Lang leek het alsof Del Toro’s droomproject nooit het daglicht zou zien. Stop motion is extreem duur en tijdrovend om te maken en de film werd on hold gezet. Maar in 2018 werd bekend dat streaminggigant Netflix de film alsnog wilde uitbrengen.

Dat het verhaal van Collodi uit 1883 over de marionet wiens neus groeit als hij liegt zo wereldberoemd is, komt mede door de Disneyverfilming uit 1940. Deze tekenfilm benadrukt dat Pinocchio moet leren eerlijk te zijn wil hij een echt jongetje worden. De boodschap in het originele verhaal is minder eenduidig.

Er is nog niet heel veel bekend over Del Toro’s film, wel dat hij speelt in Italië tijdens de opkomst van Benito Mussolini - wat herinnert aan Del Toro’s Oscarwinnaar Pan’s Labyrinth - en volgens de regisseur „de moraal van de originele fabel ondermijnt”. In hun film moet hij om een echte jongen te worden juist „handelen zoals een echt mens”.

Disney komt volgend jaar trouwens ook met een live action-remake van hun Pinocchio-versie, met Tom Hanks. Mogelijk ook een aanrader én geschikt voor wie liever geen fascisten in sprookjes ziet.

‘House of the Dragon’

Megabudget, sterke cast en op zijn minst veel draken

Na lang wachten krijgen we eindelijk de opvolger van Game of Thrones te zien. De verwachtingen zijn hooggespannen: het origineel, over de strijd om de troon in het continent Westeros, sleepte in acht seizoenen een recordaantal van 58 Emmy’s in de wacht. De mix van politieke intriges, verrassende plotwendingen en spectaculaire actiescènes maakte de fantasyserie, gebaseerd op de boeken van George R.R. Martin, een sensatie. Het laatste seizoen liet veel fans echter teleurgesteld achter. Makers David Benioff en Daniel Weiss brachten het verhaal veel te gehaast naar een zwakke slotaflevering. Maar Benioff en Weiss zijn vertrokken als creatieve leiders en een nieuw duo heeft nu de touwtjes in handen. Miguel Sapochnik en Ryan Condal mogen als showrunners bewijzen dat er nog leven zit in deze franchise.

Sapochnik heeft zich bewezen als regisseur van Game of Thrones-afleveringen met grootste veldslagen. Hij belooft in interviews een andere toon dan het origineel, maar zegt dat het wiel niet opnieuw uitgevonden zal worden. Dat is niet erg. Ik ben al tevreden als House of the Dragon in de buurt komt van het hoge niveau van de oorspronkelijke serie.

House of the Dragon is deels gebaseerd op het boek Vuur & Bloed van Martin en gaat over een periode waarin de familie Targaryen heerst over Westeros. Dat we veel draken gaan zien is geen geheim, verder is er nog niet veel bekend over de invulling. De eerste beelden maken wel duidelijk dat de Amerikaanse zender HBO wederom met geld gesmeten heeft: de decors en locaties zien er prachtig uit. Met hoofdrollen voor acteurs als Paddy Considine, Olivia Cooke en Matt Smith zit het met de casting ook snor. De serie verschijnt in de loop van dit jaar bij de nieuwe streamingdienst HBO Max.

‘Stranger Things’

Siberië, Californië, maar waar is Upside Down?

Al drie jaar zit politiechef Jim Hopper in een Russisch werkkamp te wachten tot eindelijk het vierde seizoen van Stranger Things begint. Op het einde van de derde seizoen leek Hopper de heldendood te sterven toen de poort naar de Upside Down zich sloot. Maar in de teaser van begin 2020 bleek hij gelukkig toch nog te leven. Je ziet hem als kaalgeschoren gevangene van de Sovjets zwoegen in de Siberische sneeuw.

Stranger Things was in 2016-2019 een enorme hit voor Netflix. Ouders en kinderen genoten van de spannende familieserie van de gebroeders Duffer waarin deze scifi, horror, fantasy, het atoomtijdperk, en vooral heel veel verwijzingen naar de populaire cultuur uit de jaren tachtig door elkaar werden geroerd. Nerdy jongens uit een provinciestadje vechten tegen de monsters uit de andere wereld, de Upside Down, geholpen door een wereldvreemd meisje met superkrachten, Eleven (Millie Bobby Brown).

In 2020 had het vierde seizoen moeten uitkomen, maar toen kwam corona en begon het grote wachten. Eigenlijk al een beetje te lang. The thrill is gone, en het is de vraag of die na al die tijd nog is op te roepen. De fans zijn ouder, en ook de kinderen uit de serie zijn al bijna volwassen.

Maar ja, in de teasers van seizoen vier zien we Elevens nieuwe leven in Californië, met surfplanken en rolschaatsdans, je ziet een spookhuis in de jaren vijftig, en beelden uit het kille kinderlab waar Eleven haar jeugd doorbracht als proefkonijn: genoeg om je op te verheugen. En in de wilde zomer van 2022 gaat het gebeuren.