Patiënt in Groningen besmet met uitgestorven gewaande coronavariant

In het UMCG in Groningen is in december bij een patiënt een variant van het coronavirus SARS-CoV-2 waargenomen die wereldwijd al uitgestorven werd gewaand. Het gaat om de variant B.1.177.77, een viruslijn die in de zomer van 2020 opkwam in Spanje, maar later goeddeels verdrongen werd door de besmettelijker Alfavariant. Volgens de internationale genetische databank GISAID werd B.1.177.77 voor het laatst in mei en augustus 2021 gedetecteerd in respectievelijk België en Portugal. In Nederland werd de variant negen maanden geleden voor het laatst gezien.

Maar nu blijkt de uitgestorven gewaande variant toch nog voort te leven in een chronisch besmette patiënt. Op 7 en 16 december kwam die naar voren bij een genetische analyse van virusmonsters. In de tussentijd waren er tien extra mutaties opgetreden in het virus, waarvan twee in de genetische code voor het spike-eiwit.

‘Geen verrassing’

„Deze patiënt draagt het virus al zeker driekwart jaar bij zich”, zegt klinisch viroloog Bert Niesters van het UMCG in een toelichting. Het is volgens Niesters dan ook niet verbazend dat het een „oude variant” betreft.

„Op zich is dit inderdaad geen verrassende bevinding”, reageert ook viroloog Chantal Reusken van het RIVM, „maar het is wel een bevestiging dat in bepaalde patiëntengroepen het virus niet opgeruimd wordt. Patiënten met slecht werkende afweer kunnen langdurig geïnfecteerd blijven, en dat is ook een potentiële bron voor het ontstaan van nieuwe mutaties in bekende achtergronden. Daarom is het belangrijk eventuele veranderingen van het virus in deze patiënten in de gaten te houden.”

Volgens Niesters is er nog geen reden tot zorg: „Iedere keer als deze patiënt positief test, sequencen we het virus opnieuw om de ontwikkeling van mutaties in de gaten te houden. Maar deze variant is tot nu toe niet succesvol gebleken, anders zou die zich wel hebben kunnen verspreiden.”

Chronisch geïnfecteerd

In theorie kunnen coronavirussen chronisch geïnfecteerde patiënten gebruiken als tijdcapsule om er vervolgens bewapend met nieuwe mutaties weer uit tevoorschijn te komen. Dat was ook één van de scenario’s die virologen opperden voor de opkomst van de Omikronvariant. Die variant heeft genetisch gezien oudere wortels dan de Alfa- en de Deltavariant die daarvoor domineerden, maar dook onverwacht en schijnbaar vanuit het niets op in zuidelijk Afrika.

Niesters wuift de suggestie weg dat er op die manier ook in Groningen een nieuwe gevaarlijke variant van SARS-CoV-2 zou kunnen ontstaan: „In de massaliteit van coronabesmettingen kunnen even goed varianten ontstaan. Dit is dus geen uitzonderlijk risico.” Toch benadrukt Reusken dat het ontstaan van genetische veranderingen tijdens sluimerende infecties goed in de gaten gehouden moeten worden. „Dat geldt met name nadat de patiënt een nieuwe behandeling heeft gekregen”, zegt Reusken. „Dat kan een trigger zijn voor aanpassing van het virus op de veranderende selectiedruk.” Met andere woorden: via genetische aanpassing kan het virus wellicht resistentie ontwikkelen tegen belangrijke geneesmiddelen.

Deltacron Loos alarm van vermenging virusvarianten? Uit Cyprus kwam dit weekend het bericht dat de Deltavariant en de Omikronvariant van SARS-CoV-2 zich hebben vermengd tot een nieuwe variant: Deltacron. Een hoog risico op ernstige ziekte en een zeer hoge besmettelijkheid zouden dan samengebald zijn in één supervariant. Onderzoeker Leondikos Kostrikis van de Universiteit van Cyprus rapporteerde al 25 Deltacron-besmettingen op het eiland. Maar het is waarschijnlijk loos alarm, zegt de Britse viroloog Tom Peacock van het Imperial College in Londen. Op Twitter legt hij uit hoe makkelijk een minieme vervuiling in het lab ertoe kan leiden dat er bij het sequencen van Omikron per ongeluk een stukje Delta wordt meegenomen. Dan lijkt het alleen maar een combinatievirus. Overigens is het zeker niet uitgesloten dat varianten vermengen, zegt Peacock. Een voorbeeld daarvan werd in augustus vorig jaar gezien in Japan, waarbij de Alfa- en Deltavariant versmolten tot een nieuwe viruslijn.