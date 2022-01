Opnieuw flinke toename inflatie in december, prijzen stegen over heel 2021 met 2,7 procent

De inflatie is vorige maand gestegen naar 5,7 procent op jaarbasis. Over het hele jaar bezien waren consumentenprijzen in 2021 gemiddeld 2,7 procent hoger ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend. De prijzen voor consumentengoederen en diensten zijn gemiddeld gestegen door de prijsontwikkelingen van energie en voeding. In november meldde het CBS een inflatie van 5,2 procent – op dat moment de hoogste gemiddelde prijsstijging in veertig jaar.

De gestegen inflatie komt vooral door de gestegen energietarieven voor elektriciteit, gas en stadsverwarming. Gemiddeld was stroom ruim 22 procent duurder vergeleken met het jaar ervoor. De stijging van de energieprijzen begon in de zomer en zette in de daaropvolgende maanden door. Vorige maand was energie volgens het CBS bijna 75 procent duurder vergeleken met het jaar ervoor.

Wereldwijd stegen de gasprijzen vanwege een toegenomen vraag door het economische herstel naar de coronacrisis en het koude voorjaar. Tegelijkertijd was er minder gas beschikbaar omdat Noorwegen minder kon leveren en Nederland de Groningse gaskraan op termijn wil sluiten.

Voedsel

Naast energietarieven stegen ook de consumentenprijzen voor voeding als vlees, groente en fruit. In december waren voedingsmiddelen 2,6 procent duurder ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In november behelsde de stijging nog 1,1 procent. Ook de prijzen voor motorbrandstoffen stegen dit jaar. Wel steeg de prijs in december met ruim 27 procent minder hard dan in november, toen een tankbeurt gemiddeld 33 procent duurder was vergeleken met het jaar ervoor.

Vorige week bleek uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat dat de prijzen in de eurozone in december zijn toegenomen met 5 procent. De inflatie kwam op recordhoogte uit. Sinds 2002 – het jaar dat de euro werd ingevoerd – was het gemiddelde prijsniveau voor goederen en diensten niet zo sterk toegenomen. In de eurolanden is de inflatie aangedreven door de stijgende energietarieven en de toegenomen prijzen voor voedsel, tabak en alcohol.