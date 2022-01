Onderzoek naar gedrag Museum de Fundatie-directeur Ralph Keuning

Museum de Fundatie in Zwolle en Heino heeft na klachten van personeelsleden een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar het gedrag van directeur Ralph Keuning. De raad van toezicht van het museum informeert de medewerkers donderdag over de uitkomsten en vervolgstappen. Dat heeft De Stentor maandag gemeld.

Verslaggevers van de regionale, in Zwolle gevestigde krant spraken met René van den Bosch, mediator in onder meer arbeidsconflicten. Op verzoek van de raad van toezicht sprak Van den Bosch met bijna driekwart van de 58 werknemers van het museum. In De Stentor zegt de onderzoeker dat sprake is van „uitgemergeld personeel” en „murw geslagen werknemers”.

De veiligheid op de werkvloer is volgens Van den Bosch zeker in het geding. De onderzoeker heeft de raad van toezicht daarom verzocht „haast en accuraatheid te betrachten met de resultaten van dit rapport”.

Anoniem

In De Stentor komen diverse werknemers en oud-werknemers anoniem aan het woord. Het „grillige” en „autoritaire” karakter van Keuning wordt genoemd als „onwerkbaar”. Een oud-werknemer spreekt van „traumatische ervaringen” en „psychische terreur”.

Keuning wilde net als raad van toezicht-voorzitter Roger van Boxtel niet over het onderzoek praten met De Stentor vóór het personeel donderdag is ingelicht. Van Boxtel, de oud-minister, zegt alleen dat begrippen als angstcultuur en onveilige werksituatie „zware woorden” zijn.

Onder Keunings leiding is De Fundatie de afgelopen vijftien jaar met publieksvriendelijke tentoonstellingen enorm gegroeid. In 2015 trok het museum het recordaantal van 315.000 bezoekers. Voor zijn verdiensten voor het museum ontving kunsthistoricus Keuning onlangs voor de tweede keer de Overijsselse Cultuurprijs.

Een woordvoerder van het museum wil alleen bevestigen dat er donderdag een personeelsbijeenkomst is. Vragen over het onderzoek worden beantwoord met „geen commentaar”.