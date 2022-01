‘Olympiërs moeten laptops en telefoons thuislaten uit angst voor Chinese surveillance’

Sportkoepel NOC-NSF neemt in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Beijing verschillende voorzorgsmaatregelen vanwege de veiligheidssituatie en cyberveiligheid in China. Dat bevestigt een woordvoerder van NOC-NSF dinsdag na berichtgeving in de Volkskrant. Volgens de krant moeten Nederlandse sporters hun laptops en mobieltjes thuislaten uit angst voor surveillance en krijgt de staf plaatsvervangende, schone apparatuur mee naar China.

NOC-NSF wil niet ingaan op de precieze aard van de maatregelen met het oog op de veiligheid van de sporters. Wel bevestigt de woordvoerder de berichtgeving dat de sportkoepel twee maanden geleden is bijgepraat door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en inlichtingendienst AIVD over de situatie in China. In de Volkskrant stelt directeur Maurits Hendriks dat dit de gebruikelijke gang van zaken is.

Spionage

Wie in China op internet gaat, maakt gebruik van de infrastructuur van de Chinese overheid. Autoriteiten kunnen hierdoor meekijken met al het internetverkeer en in theorie toegang krijgen tot onder meer trainingsschema’s, medische gegevens en oude berichten, meldt de krant. Tijdens de Spelen schakelt het land de blokkade tot sociale media als Whatsapp uit voor sporters, maar gevreesd wordt dat dit juist tot extra controle leidt door de Chinese autoriteiten.

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwde in 2020 om niet langer bedrijfsgeheimen te bespreken met de smartphone op tafel, met het oog op mogelijke spionage door landen als China en Rusland - ook tijdens vergaderingen in Nederland. Nederlandse diplomaten en ambtenaren krijgen al langer schone apparatuur mee als zij afreizen naar China, die bij terugkomst wordt vernietigd.

Opnieuw ‘coronaspelen’

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Beijing vindt plaats op 4 februari. Terwijl die datum nadert, zet het land alles op alles om de Omikronvariant van het coronavirus niet verder te laten verspreiden. Dinsdag ging na Xi’an en Yuzhou met Anyang de volgende miljoenenstad in volledige lockdown na de vondst van twee besmettingen met de variant. In de naast Beijing gelegen stad Tianjin mogen bewoners alleen nog in noodgevallen en met toestemming de stad verlaten.

NOC-NSF heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat sporters vlak voor de Spelen besmet raken, en dus niet mee kunnen doen aan het evenement. Waar Olympiërs bij de Spelen in Tokio nog in hetzelfde vliegtuig afreisden als toeristen en journalisten, daar heeft de koepel nu twee chartervluchten geregeld. Ook zal gedisciplineerder worden omgesprongen met de basisregels, zoals het dragen van mondkapjes en het houden van anderhalve meter afstand.

Bij de Zomerspelen testten meerdere Nederlandse sporters positief op het virus, waarop hun Olympische droom in duigen viel. In plaats daarvan brachten roeier Finn Florijn, skateboarder Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en tennisser Jean-Julien Rojer een aantal dagen door in het door de organisatie ingerichte quarantainehotel.