Oegandese leerlingen na twee jaar terug naar school

De scholen in Oeganda gingen maandag na twee jaar weer open. Daarmee kwam een einde aan de langste schoolsluiting sinds het begin van de coronapandemie. In het Afrikaanse land hebben veel docenten ander werk gevonden. Ook zal naar verwachting zo'n 30 procent van de leerlingen niet terugkeren in de schoolbanken.