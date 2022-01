Natuurrampen leidden in 2021 tot 280 miljard dollar schade

De schade door natuurrampen bedroeg in 2021 ongeveer 280 miljard dollar (bijna 247 miljard euro). Daarvan was slechts 120 miljard dollar verzekerd. Dat schrijft Munich Re in zijn jaarlijkse overzicht. In totaal eisten natuurrampen in 2021 ongeveer 10.000 levens.

Volgens de Duitse ‘verzekeraar voor verzekeringsmaatschappijen’ is het afgelopen jaar daarmee voor verzekeraars het op een na duurste jaar ooit geworden, samen met 2005 en 2011. Alleen 2017 was voor schadeverzekeraars nog duurder: toen keerden ze, gecorrigeerd voor inflatie, voor 147 miljard dollar uit aan schadevergoeding na natuurrampen.

De orkaan Ida in de Verenigde Staten was vorig jaar met een schade van 65 miljard dollar (waarvan 36 miljard dollar verzekerd) de duurste natuurramp. Ze werd gevolgd door de overstromingen in Duitsland, België en Nederland, die samen zo’n 54 miljard dollar kostten (waarvan 46 miljard verzekerd). Voor Duitsland waren de overstromingen, in een groot gebied in de Eiffel, de duurste natuurramp ooit.

Opwarming aarde

Munich Re brengt de toenemende schade mede in verband met klimaatverandering. De herverzekeraar waarschuwt ervoor dat de wereld rekening moet houden met grotere verliezen door de opwarming van de aarde. Aanpassing aan klimaatverandering is dringend nodig, maant het bedrijf.

Overigens zijn lang niet alle natuurrampen klimaatgerelateerd. Het jaar dat de meeste schade ooit veroorzaakte (in totaal 355 miljard dollar) was 2011, vooral door de tsunami na een aardbeving voor de kust van Fukushima. Die beving had niets met klimaatverandering te maken. Daarnaast heeft meer schade ook te maken met duurdere infrastructuur en bouwen op kwetsbare plekken, zoals langs rivieren en aan de kust.

Klimaatwetenschappers vermoeden wel dat orkanen, zoals Ida vorig jaar, krachtiger worden door de opwarming. En de kans op het soort overstromingen als deze zomer in Europa als gevolg van zware regenval zal door klimaatverandering toenemen.

Prijs op natuurrampen

„Verzekeraars nemen hun verantwoordelijkheid door een deel van de risico’s en verliezen af te dekken”, aldus Torsten Jeworrek van de raad van bestuur van Munich Re. „Door premies op die risico’s te enten, zetten ze een prijs op natuurrampen en stimuleren zo weloverwogen gedrag om de verliezen te beperken.”

Munich Re noemt het grote aandeel van de Verenigde Staten in de schade dit jaar opmerkelijk. Na Ida werd de meeste schade veroorzaakt door een reeks tornado’s in december, die een ongekende kracht hadden en waarvan sommige relatief lang voortraasden. Ook de voor Texas extreme kou in februari leidde tot ongekende schade en liet bovendien zien dat de staat slecht voorbereid is op dit soort extremen. Infrastructuur en energiesystemen bleken niet bestand tegen deze kou.

Dat slechts 43 procent van alle schade werd gedekt door verzekeringsmaatschappijen, toont volgens Munich Re aan dat er, ook in geïndustrialiseerde landen, sprake is van een ‘verzekeringskloof’. Volgens Ernst Rauch, hoofd van de Climate Solutions Unit van het bedrijf, zijn er in Europa en de VS bijvoorbeeld meer verzekeringen voor stormschade dan voor overstromingsschade, terwijl overstromingen een toenemend risico vormen. Ook noemt Rauch het opvallend dat de meeste infrastructuur in Europa nauwelijks verzekerd is.