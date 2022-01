Na afblazen beursgang EVBox blijkt: jaarrekening bevatte verkeerde cijfers

Er wordt steeds meer duidelijk over de situatie bij laadpalenbedrijf EVBox, dat anderhalve week geleden zijn beursgang afblies. In het jaarverslag over 2019 zijn betere omzet- en margecijfers gemeld dan in werkelijkheid het geval was. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek. Inmiddels is een groot deel van de top van het bedrijf vertrokken, en vervangen door directeuren afkomstig van de huidige eigenaar, het Franse energiebedrijf Engie.

Anderhalve week geleden maakte EVBox, een van Nederlands grootste en succesvolste laadpalenbedrijven, bekend dat een geplande beursgang in de Verenigde Staten definitief niet doorgaat. Het bedrijf wilde fuseren met een zogenoemde lege beurshuls, maar de deal – waarbij EVBox naar verwachting een beurswaarde zou krijgen van meer dan 1 miljard euro – ging niet door. Deze was het afgelopen jaar al meerdere keren uitgesteld, vanwege problemen met de jaarrekening van 2019.

Volgens het FD zijn de cijfers over 2019 positiever in het eerste jaarverslag terecht gekomen dan ze eigenlijk waren. Of dit een fout was of opzet, is niet duidelijk. Inmiddels heeft accountant EY een gecorrigeerd jaarverslag wel goedgekeurd, maar die over 2020 is nog steeds niet afgetekend.

Veel wisselingen in de top

Opvallend is ook dat er de laatste tijd erg veel wisselingen in de top zijn geweest. Financieel bestuurder Rob Blasman is in april 2021 vertrokken. In september is ook operationeel directeur Peter van Praet geschorst; sinds december 2021 is hij helemaal vertrokken. De positie van topman Kristof Vereenooghe is volgens het FD onduidelijk. Ook de raad van commissarissen (rvc) is bijna volledig vervangen. Op de posten van de vertrokken directeuren en commissarissen zijn verschillende directeuren van Engie terechtgekomen, waarmee het er sterk op lijkt dat het moederbedrijf de controle naar zich toe heeft getrokken.

EVBox, dat over een eigen fabriek beschikt in Bordeaux, gold lang als een succesverhaal. In de snelgroeiende en zeer competitieve markt voor laadpalen wist het bedrijf (begin 2021 750 werknemers) in Europa een groot marktaandeel te veroveren. In totaal fabriceerde het al meer dan 200.000 laadpalen, die uitgerust zijn met complexe software.

Met de beursgang wilde het nu de Amerikaanse markt op, precies op het moment dat de grote concurrent Chargepoint juist de oversteek naar Europa maakte. Daarbij verwachtte het veel van de fusie met beurshuls TPG Capital: deze private-equityclub kende de Amerikaanse markt al goed.

De trage totstandkoming van de beursgang verklaarde EVBox oorspronkelijk door drukte bij de Amerikaanse toezichthouder, de SEC. Tegen het FD zegt het bedrijf nu dat het afblazen onder andere komt door onderdelentekorten. De wisselingen in de rvc zouden deel uitmaken van gebruikelijke roulatie van toezichthouders.