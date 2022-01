Met ‘After Life’ heeft Ricky Gervais weer iets bijzonders neergezet

Zelfs de smerigste rockband komt soms met een ballad, en After Life is de ballad van Ricky Gervais. De zachte kant van de treiterkomiek was vanaf het begin het sterke punt van de comedyserie, maar in het derde en laatste seizoen zet hij echt de sluizen van warme menselijkheid wijd open.

Tony, verslaggever van een huis-aan-huisblad, verliest zijn vrouw en wordt een cynische pestkop die, nadat hij toch maar geen zelfmoord pleegt omdat zijn hond wil eten, vindt dat hij met niemand meer rekening hoeft te houden: „Nergens om geven is een superkracht.” Met zijn striemende humor zet hij iedereen op afstand, en plaatst hij zichzelf net boven de andere treurige figuren in zijn kleine Britse provinciestad. Het idee van After Life volgens Gervais: „Stel dat je alles verliest en niets je meer kan schelen, dan kun je doen wat je wilt.”

Maar die vrijheid brengt Tony niets, afgezien van wat afleiding en vermaak, en onder zijn pantser zit een zorgzame man. Naarmate zijn rouw vordert, neemt die aardige kant het over. Dit uitgangspunt geeft Gervais genoeg ruimte om er een heleboel harde grappen in te beuken. Maar dit blijft een andere Gervais dan de bewust onuitstaanbare provocateur die hij in zijn andere werk is. Dit zijn meer de ‘aanhankelijke beledigingen’ waarmee hij zegt te zijn opgegroeid.

Kleinzielige censors

Komiek Ricky Gervais (Reading, 1961) werd bekend door de Britse oerversie van The Office en door Extras, invloedrijke cringe comedy met onaangename hoofdpersonen, waarin hij de gênante en ongemakkelijke situaties ten volle uitbuit. Hij houdt het doorgaans kort; met drie seizoenen is After Life de langstlopende serie die hij ooit maakte.

Daarnaast is Gervais stand-upcomedian die in shows als Humanity (2018, ook te zien op Netflix) de randen van het betamelijke opzoekt. In zijn laatste show SuperNature en op Twitter trekt hij ten strijde tegen de wokers, die hij als kleinzielige censors beschouwt. Gervais komt uit een tijd waarin het als vooruitstrevend werd beschouwd als je bijvoorbeeld vrouwen en minderheden durfde te beledigen – de progressieve taboes. Nu denkt die generatie komieken dat je niets meer mag zeggen. (Ze mogen natuurlijk alles zeggen, maar als je iemand een schop geeft, moet je niet raar opkijken als diegene ‘au’ zegt.)

In het tweede seizoen van After Life was het uitgangspunt van de worstelende weduwnaar wat naar de achtergrond geraakt, en kreeg diens omgeving meer aandacht: de dikke, gemoedelijke fotograaf, de dakloze postbode, de gezellige sekswerker. Vaak zijn ze eenzaam, gefrustreerd, maar vaak ook nemen ze hun kleine leven zoals het is; iets waarmee Tony ze om de oren slaat: „Fucking hell, what a bunch of losers are we.”

Lees ook:Ricky Gervais is de man die alles kan (behalve zingen)



Onvermijdelijk einde

Doordat Tony’s dagen zich langs vaste lijnen bewegen, kreeg de serie in de het tweede seizoen iets van een sitcom, die eeuwig door kon gaan. Tony bezoekt het kerkhof, gaat langs bij zijn demente vader, charmeert de verpleegkundige en gaat op reportage bij merkwaardige stadsgenoten.

Maar het derde seizoen is juist weer sterk plotgedreven en stuurt ons strak naar het onvermijdelijke einde. Nu de serie is afgerond, besef je wat voor bijzonders Gervais heeft neergezet: een oergeestige zwarte komedie over deprimerende zaken als dood, rouw, eenzaamheid, waar je toch een warm en levenswijs gevoel van krijgt.

In de negende minuut van de laatste aflevering [spoiler alert] breekt Tony’s stem. Daarna gooit Gervais de hele suikerpot erin, inclusief kinderen met kanker, een weldoener die de noden ledigt en eenzame harten die elkaar vinden. De serie eindigt met een jaarmarkt die iedereen gelukkig maakt. Alleen, waar loopt Tony zelf naartoe?

Comedyserie After Life. Seizoen 3. Van en met: Ricky Gervais. Ook met: Tom Basden, Ashley Jensen. Netflix, 6 afleveringen van 30 minuten. ●●●●●