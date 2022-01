M/v/x: de nieuwe Dikke van Dale wordt genderneutraal

Tien mannelijke en negen vrouwelijke ministers stonden er maandag bij de presentatie van het kabinet-Rutte IV op de trappen van Paleis Noordeinde. Mochten ministers zich in de toekomst als genderneutraal aan willen duiden, dan vinden ze uitgever Van Dale aan hun zijde. Vanaf 22 maart staat er ‘mi·nis·ter (de; m,v, x; meervoud: ministers)’ in de nieuwe editie van de Dikke van Dale, het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. Het is een van de bijna 15.000 woorden die in de nieuwe editie van het woordenboek naast een mannelijke (m) en een vrouwelijke (v) ook de genderneutrale (x) als aanduiding krijgen.

Van Dale zegt de wijziging door te voeren vanwege „de veranderende opvattingen in de samenleving, waardoor het taalgebruik meeverandert”. Een steeds grotere groep mensen verwijst met beroeps- en andere persoonsnamen niet meer naar een bepaald geslacht, maar bedient zich „in het dagelijks taalgebruik van genderinclusieve mogelijkheden”, aldus de uitgever.

Bij de-woorden die wel duidelijk wijzen op een biologisch geslacht, zoals de vuilnisman of de kraamvrouw, verandert er niets. Daarbij blijft de aanduiding (m), of (v). Met de toevoeging van de genderneutrale (x) neemt Van Dale stelling in een linguïstisch debat dat door voor- en tegenstanders fel gevoerd wordt. Zo kreeg het Nederlands Film Festival (NFF) kritiek, nadat de organisatie van de Gouden Kalveren vorig jaar aankondigde dat ze niet langer een onderscheid zou maken tussen mannelijke en vrouwelijke acteerprestaties. Na invoering van de genderneutrale Gouden Kalveren, wonnen louter mannen in de belangrijkste categorieën.

