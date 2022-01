Het was een korzelige gedachtewisseling in het kantoor van de hoofdredactie van NRC Handelsblad. De Iraanse delegatie, ambassadeur met assistent, maakte verontwaardigd bezwaar tegen de belediging van de islamitische republiek in NRC, door een cartoonist. Hij had een ayatollah getekend met een van bloed druipende baard, een getekend commentaar op het met dodelijk geweld neerslaan van protesten in Teheran in 2007.

Dat kón echt niet, vond de ambassadeur. Uitleg over de vrijheid van tekenaars (het was nog jaren vóór de aanslag op Charlie Hebdo) mocht niet baten. Als laatste redmiddel merkte een adjunct-hoofdredacteur op dat er wel meer landen van langs kregen in cartoons. Ook Israël, recent afgebeeld als een natie in de vorm van een dolk – ook met bloeddruppels.

De ambassadeur veerde op en zei: „Maar dat is terecht!”

Kortom, de waarheid is niet pluriform maar éénduidig – en staat aan mijn kant.

Het voorval dook op uit mijn geheugen door de bij tijd en wijle oplaaiende discussie over de plicht van media om ‘stelling te nemen’. Over klimaat, over democratie, over racisme, over het coronabeleid – waarover niet?

In NRC was het digitale ondernemer Alexander Klöpping die met het verwijt kwam dat media zich verschuilen achter neutraliteit, terwijl hij juist zo’n behoeft had aan stellingname, pluriformiteit, richting – en zelfs leiding. Die verwachtte hij van de hoofdredacteuren van kwaliteitskranten. Hij begon zowaar terug te verlangen naar het tijdperk van voor zijn geboorte: dat van de verzuiling, toen media nog sterk ideologische profielen hadden. Echte pluriformiteit!

Inderdaad, dat waren nog eens tijden. Toen de verzamelde hoofdredacteuren van die verzuilde pluriforme media zich uniform vastlegden op de afspraak met premier Drees om geen aandacht te besteden aan de daverende huwelijkscrisis op Paleis Soestdijk, die Duitse media in 1956 hadden onthuld en die dreigde uit te lopen op een constitutionele crisis. De tijden van die pluriformiteit waren dus ook die van het politiek-journalistieke kartel, in termen van Baudet.

Maar Klöpping heeft een goed gevoel voor trends. Ook elders klinkt de roep om „morele helderheid” in de media, zoals een antiracistische journalist in de VS het uitdrukte, in plaats van bloedeloze enerzijds/anderzijds-neutraliteit. Ook sommige abonnees van NRC lopen te hoop tegen betaalde advertenties voor oliebedrijven, reisorganisaties en andere activiteiten die haaks staan op de duurzame klimaatboodschap die de krant in hun ogen consequent dient uit te dragen. Anderen eisen dat de krant geen ‘platform’ biedt – of zelfs aandacht besteedt – aan extremistische politici of onwelkome opinies. Het is dagelijkse kost voor de redactie Opinie: waarom pláátst de krant deze mening? Het antwoord ‘omdat het een interessante, goed geschreven opinie is’, bevredigt dan meestal niet: kan zijn, maar ik wil dit niet lezen in ‘mijn’ NRC.

Die afkeer van ‘neutraliteit’ is ongetwijfeld een reactie op de urgente vragen van deze tijd, van klimaat tot racisme, maar ook op het tijdperk van Trump en, in Nederland, Wilders en Baudet. Alle drie radicale of extremistische politici die zouden zijn ‘grootgemaakt’ door de media, in hun zucht naar ophef, oplage en kijkcijfers. En ja, het is waar: er was een tijd, rond 2008, dat de Nederlandse media zich collectief lieten gijzelen door Geert Wilders. Eén sms’je van de peroxide-populist kon voldoende zijn voor de opening van een tv-journaal, op een vliegreisje heen en weer naar Londen, een pure publiciteitsstunt, werd hij vergezeld door tientallen verslaggevers.





Inmiddels zijn die tijden voorbij en zie je de slinger allang de andere kant op slaan: geen aandacht meer geven aan extremisten. In tv-interviews heeft zich een nieuwe assertiviteit meester gemaakt van journalisten, die soms óók kan uitlopen op een hinderlijk maniertje. In Nieuwsuur, bekroond om de venijnige gesprekken met lijsttrekkers eerder dit jaar, werden de fractieleiders van PvdA en GroenLinks onlangs op een gênante manier gegrild over hun beoogde samenwerking. De aanpak van de presentator was meteen aanvallend: wat stelde dit nu eigenlijk voor en wat schoten we ermee op? Na wat schuchtere antwoorden van het duo draaide hij zich prompt om naar het scherm. Daar verscheen zijn Haagse collega om uit te leggen dat het eigenlijk niet veel voorstelde en we er ook niets mee opschoten. De twee fractieleiders zaten erbij en keken ernaar – als beduusd publiek bij het cabaret.

Zo kan stelling nemen, pluriformiteit en het ‘controleren van de macht’ ook een pose worden met de impliciete, weinig democratische boodschap dat politici toch altijd maar wat raak kletsen en bij voorkeur moeten worden betrapt op een niet waargemaakte belofte of een tegenspraak, al is het in een voetnoot op pagina 532 van hun verkiezingsprogramma.

Maar hoe neemt een krant dan wél politiek en maatschappelijk stelling, en hoe verhoudt zich dat tot de pluriformiteit waar soms in dezelfde adem ook om wordt gevraagd? Je zou immers zeggen: wie ondubbelzinnig stelling neemt, is juist niet meer pluriform, die heeft nog maar één boodschap.

In feite gaat het om twee vormen van pluriformiteit, die soms door elkaar heen lopen: externe pluriformiteit tussen media onderling, en een interne, binnen een krant of omroep. Wat de eerste betreft: de inhoudelijke verschillen tussen Nederlandse journalistieke media zijn onmiskenbaar kleiner geworden, vergeleken met de meer ideologische uit Klöppings verzuilde prehistorie. Maar dat wil niet zeggen dat ze zijn verdwenen. Niemand zal Trouw verwarren met de Telegraaf, of het Algemeen Dagblad met NRC. En er is een heel nieuwe, scherpe scheidslijn bijgekomen: die tussen de ‘traditionele’ media, die op een ambachtelijke manier journalistiek bedrijven, en het woud aan sociale media en alternatieve bladen, waar stellingname en ideologie regeren.

In die professionele journalistiek is pluriformiteit geen synoniem voor een laf soort neutraliteit, maar eerder een methode om tot het meest betrouwbare resultaat te komen en lezers het breedste overzicht te bieden om hun eigen standpunt te bepalen. Feiten onderzoeken doe je weliswaar het beste met focus, maar niet met oogkleppen op. Het vraagt om een scherpe, maar open blik. Dat geldt tussen media onderling, maar ook intern: de inhoud van een krant wordt niet beter van een opgelegde uniformiteit in maatschappelijke, politieke of persoonlijke visie en stellingname.

Goede journalistiek is immers misschien wel een vak (zij het geen beschermd beroep), maar toch vooral een publieke dienst. Het veronderstelt engagement én weerbaarheid: met en voor de open, pluriforme democratische samenleving waarin onderzoek, discussie en opinievorming vrijuit mogelijk zijn. Dat maakt journalistiek dus ook niet vrijblijvend, een semi-afstandelijk ‘alleen beschrijven wat er gebeurt’. De bedoeling is uiteindelijk de burgerlijke, democratische samenleving met dat onderzoek van dienst te zijn, en wie weet beter te maken. Wie uitpluist waarom een dam is gebroken of een vliegtuig is neergestort, doet dat per slot van rekening, al is het impliciet, om herhaling te voorkomen.

NRC Handelsblad is ook nooit een ‘neutrale’ krant geweest, een medium dat zonder prioritering, weging of oordeel ‘de feiten wil doorgeven’. Wel was de krant altijd wars van etiketten, dogma’s en slogans. In de Beginselen van 1970 laten de oprichters zich het etiket ‘liberaal’ aanleunen („het is niet een naam waarvoor de nieuwe krant zich geneert”), met als kern: „het vrijheidsbeginsel, dat ons vóór alles dierbaar is”. En daarmee betrok de krant stelling, vóór de pluriforme democratie, tégen dogma’s en ideologische dwang.

Of dat altijd even goed in praktijk is gebracht, is een tweede - dat is ook aan de lezers, aan u dus, te beoordelen. Maar er staat wel iets op het spel, nu de pluriformiteit waar NRC zich van oudsher sterk voor wil maken allang niet meer vanzelf spreekt. Integendeel, die staat onder druk van krachten, van nationalistisch extreemrechts tot neocommunistisch links, die in een pluriforme democratie nog louter verval, decadentie of defaitisme zien. Tegen die krachten kan alleen een liberale krant weerbaar zijn die onderzoekt, bevraagt – maar waar nodig ook een streep trekt.