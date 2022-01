Jan Paternotte gaat de Tweede Kamerfractie van D66 leiden

Jan Paternotte is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, zo maakte de partij dinsdag bekend. Hij werd unaniem verkozen door de D66-Kamerleden. Eerder leidden Rob Jetten en partijleider Sigrid Kaag de fractie, maar zij werden maandag tot respectievelijk minister voor Klimaat en Energie en minister van Financiën beëdigd in het kabinet-Rutte IV.

Paternotte is sinds 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66, waarvoor hij het woord voert over hoger onderwijs en coronacrisis. Hij pleitte als coronawoordvoerder voor een 2G-beleid, waarbij alleen mensen die gevaccineerd of recent van het virus hersteld zijn, worden toegelaten tot onder meer de horeca. Eerder was hij achtereenvolgens voorzitter van de jongerenorganisatie van D66, de Jonge Democraten, beleidsmedewerker van Europarlementariër Marietje Schaake en gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de D66-fractie in Amsterdam.

In 2017 schreef Auke Kok deze column over Jan Paternotte toen hij overstapte naar de Tweede Kamer. Lees ook: Handige jongen, die Jan Paternotte

Ook werd dinsdag bekend dat Sophie Hermans de Tweede Kamerfractie van de VVD gaat leiden. Sinds de verkiezingen was ze al waarnemend fractievoorzitter. Eerder kondigde het CDA aan dat Pieter Heerma fractievoorzitter van de partij blijft. Gert-Jan Segers zal als enige partijleider van een coalitiepartij een Tweede Kamerfractie aanvoeren, die van de ChristenUnie.