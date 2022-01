‘Iedereen is aan het verschuiven. De voorstellingen staan in de file’

Rolf Hauser (61) is hoofd Decoratelier Nationale Opera & Ballet in Amsterdam-Zuidoost. De logistiek van het decoratelier is al twee jaar lang ontregeld, hoewel sommige dingen juist weer wel goed gaan.

Hoe gaat het met je?

„We hebben het drukker dan ooit. Normaal ligt er een jaar tussen de presentatie van het decorconcept en de eerste voorstelling. Maar die orderportefeuille is nu niet meer haalbaar. De ene productie wordt opeens naar voren geschoven, zoals het ballet Made in Amsterdam door het Nationale Ballet. Andere komen in de wacht, soms wel drie jaar lang, zoals de opera Le lacrime di Eros, De Tranen van Eros.

„De zwaarste tijd was die van het begin van de lockdown, maart 2020. Het atelier moest dicht, het theater aan het Waterlooplein ook. We konden nergens terecht en voelden ons theatervluchtelingen. Ons team van makers is fysiek ingesteld. Ze maken iets met hun handen, ze werken niet via beeldscherm. Ik zelf moest vrijwel alles per Zoom doen, ook internationaal, en dan mis je de humor en het directe contact.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Zodra het weer kon zijn we naar het decoratelier en het theater gegaan. We hebben geen moment stilgezeten. We hebben de talloze achterdoeken en duizenden kostuums gearchiveerd en gedigitaliseerd, een project dat nog geruime tijd loopt. Daar was nooit tijd voor. In de toekomst doen we hiermee ons voordeel.

„We leerden flexibeler dan ooit te zijn en op inventieve wijze met telkens nieuwe regels om te gaan. Bijvoorbeeld: hoe maak je een opera intiem als er maar 200 of 300 mensen in de zaal zitten? Ook schoven we met het orkest: zit dat in de bak of komt dat op het podium? Dat laatste heeft grote gevolgen voor de scènische opbouw van het decor.”

Wat is je grootste zorg?

„De telkens veranderende regels en het uitstellen van premières is een mentale gezondheidsstrijd: we leven naar de première toe, dat is de vibe van dit werk. Het is lastig als dat wegvalt.

„Door de lockdown is iedereen aan het verschuiven, ook internationaal. Voorstellingen staan in de file. We werken met buitenlandse decor- en kostuumontwerpers, zangers en dirigenten. Sommige landen hebben strenge coronamaatregelen, zoals Oostenrijk. Dat heeft gevolgen voor de planning.”

Wat heb je nodig om 2022 beter te maken dan 2021?

„We hebben er aldoor naar gezocht om in elk aan corona aangepast decorontwerp de verbinding met de zaal en het publiek optimaal te houden. Die verworvenheid behouden we.

„Afgelopen week hebben we het decor van Le lacrime di Eros in volle glorie aanschouwd. Dat was een belangrijk moment. Hier achter de schermen werken we keihard, jarenlang; dat beseft niemand bij de première. Dat is goed ook, dat is het spel en de sensatie van live-theater.”