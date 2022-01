Italiaanse politie doorzoekt 18 woningen vanwege aanrandingen op Oudejaarsavond

De Italiaanse politie heeft dinsdag de woningen van achttien jonge mannen doorzocht in Milaan en Turijn vanwege een reeks aanrandingen tijdens de jaarwisseling. De politie schrijft dat het gaat om jongeren tussen de 15 en 21 jaar, zowel Italianen als buitenlanders.

Negen jonge vrouwen zeggen op 31 december seksueel te zijn misbruikt door groepen jonge mannen tijdens een feest op de Piazza del Duomo in het centrum van Milaan, volgens het Italiaanse persbureau Ansa. „We probeerden ze weg te duwen, mijn vriend sloeg en sloeg ze, maar ze lachten en ze bleven ons aanvallen. Ik had vijftien handen op me”, zei een van de vrouwen tegen Ansa. Een Duitse studente zei dat zij en een vriendin door een grote groep mannen werden aangevallen, terwijl er vuurwerk de lucht in ging en er harde muziek op het plein te horen was. „Ik realiseerde me dat ze me aanraakten en we wilden ontsnappen, maar het waren er te veel.”

De aanklachten doen denken aan wat er in het centrum van de Duitse stad Keulen gebeurde bij een oudjaarsviering in 2015. Toen werden honderden vrouwen door groepjes mannen belaagd, bestolen, betast, en aangerand. De camerabeelden van die incidenten waren van te lage kwaliteit om vast te stellen wie de daders waren en wie zich aan seksueel geweld schuldig maakte, zei de toenmalige politiechef van Keulen in februari 2016 tegen NRC. De Italiaanse politie heeft wel camerabeelden kunnen gebruiken om de verdachten van de aanrandingen op de Piazza del Duomo te identificeren.