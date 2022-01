Hoe ze in de coulissen kijken naar Rutte IV

Je kunt denken dat ministers pas na de bordesscène gaan regeren, maar het begint vaak veel eerder. Toen in 2012 binnenskamers was beklonken dat Jeroen Dijsselbloem minister van Financiën werd, zocht het ministerie meteen contact met hem. Financiën was stilletjes een bank aan het redden, SNS Reaal, en de vraag was hoe de aanstaande minister dit zag.

Voor ambtenaren is een overgangsperiode als de huidige vaak cruciaal voor de relatie met hun nieuwe minister. Ineens zijn ze veroordeeld tot elkaar. Een wankel evenwicht. Gevoelige zaken, zoals zo’n bank, kweken een vertrouwensband – ze trekken een bewindspersoon weg van de politiek, het bestuur in, waar het niet draait om verbale scherpte maar om een evenwichtige uitkomst. Als je het vorige week navroeg hadden veel secretarissen-generaal al eerste contacten met hun nieuwe minister, vaak over gevoelige kwesties.

Dus hoe logisch het ook is bewindslieden van een nieuw kabinet te interviewen – observaties van ambtenaren zijn op dit moment zeker zo interessant. Zij hanteren eigen criteria. Zoals: een minister die zijn medewerkers wantrouwt mislukt vrijwel zeker. Idem een minister die alleen slaafse ambtenaren goede ambtenaren vindt. Of een minister die na een maand of drie nog steeds niet weet wat zijn drie hoofdthema’s worden. Zo’n minister, denken ambtenaren, raakt in tijdnood – en zal verdrinken.

En wat bij hen ook opvalt: terwijl politici tevreden zijn dat het kabinet wordt uitgebreid tot twintig ministers (Rutte I had er twaalf), zijn zij eerder beducht. Dit, denken zij, leidt zeker tot meer grensconflicten tussen ministers, „en daar heeft geen burger iets aan”.

Financiën is het assertiefst in contacten met zijn aanstaande minister. Vaak al weken tevoren sturen zij nota’s „aan de beoogd minister van Financiën”. Ooit, in 2006, legden ze de nieuwe minister van Financiën Wouter Bos een confronterende vraag voor: moesten ze nou afgaan op zijn eerdere moties als Kamerlid over de rijksfinanciën, of op het daarmee strijdige regeerakkoord?

Dit jaar viel ze in het coalitieakkoord op dat minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, anders dan zijn voorganger, het beheer over eigen geld krijgt (een Klimaatfonds). En met zijn partijleider Sigrid Kaag op Financiën heeft hij bovendien „riante rugdekking”, want „geld is macht”.

Maar je hebt ook sceptische ambtenaren. Een coalitieakkoord pas na afloop laten doorrekenen (dinsdag publiceert het CPB uitkomsten) leidt „zeker tot conflictstof” in het kabinet. Dualisme is mooi maar de Kamer is vast minder gretig als er bezuinigd moet worden. En vooral, zei een hoge ambtenaar: is zoveel geld uitgeven niet vooral onmacht, als dit het enige is dat een kabinet kan bedenken?

