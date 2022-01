Grondige evaluatie van deze formatie is inderdaad hard nodig

Politieke stuurloosheid, te midden van een pandemie, geopolitieke spanningen, een klimaatcrisis en groeiende ongelijkheid, bijvoorbeeld op de woon- of arbeidsmarkt: je wenst het niemand toe. Toch heeft de Nederlandse burger bijna 300 dagen moeten kijken naar een slepende kabinetsformatie, de langste ooit in Nederland. Je kunt zeggen: eind goed, al goed. Maandag werden de leden van het kabinet-Rutte IV beëdigd. De nieuwe ploeg moet zich bewijzen, de problemen zijn onverminderd groot, maar Nederland wordt in ieder geval weer geregeerd, nietwaar? Moedig voorwaarts. En toch is ook een blik in de achteruitkijkspiegel nog steeds hard nodig.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Deze formatie was hoe dan ook te lang: in plaats van vier jaar heeft dit kabinet iets meer dan drie jaar om te bewijzen wat het kan. Dat betekent dat de coalitiepartijen al over twee jaar, in de aanloop naar de volgende verkiezingen, weer in de campagnestand staan – en met een grote boog om broodnodige, maar heikele beslissingen gaan lopen. Tenminste: als het kabinet niet tussentijds valt. Daar komt bij dat de tijd tussen de stembusgang en het formatieresultaat heel groot is: vormt het nieuwe kabinet nog wel een goede weerspiegeling van de kiezersgunst? De Nederlandse politieke cultuur heeft altijd iets onbevredigends: je stemt op een partij, en krijgt er een (wellicht ongewenste) coalitie voor terug. Als er tussen die twee gebeurtenissen tien maanden zitten, vergt dat wel heel veel inlevingsvermogen van stemgerechtigden.

Sinds 2012 wordt de formatie op een andere manier gedaan. De regisserende rol van het staatshoofd ging naar de Tweede Kamer. Door ‘het geheim van het paleis’ moest al het besprokene binnenskamers blijven. Dat kon transparanter: door de Kamer meer macht te geven, zou het proces aan „democratische legitimiteit” winnen. Betrokkenen konden makkelijker ter verantwoording worden geroepen. Als de jongste formatie iets laat zien, is het wel dat er op dit vlak nog veel te winnen valt. Zoals Kamervoorzitter Vera Bergkamp zelf aangeeft, werd ze vaak door informateurs en formerende partijen met een kluitje in het riet gestuurd. Herhaaldelijk zei ze: schiet eens een beetje op. „Maar dan kreeg ik een algemeen briefje terug van de informateurs.” Over eindverslagen werd gedebatteerd, maar tussendoor moest de Kamer gissen naar de stand van zaken. Hoezo regisserende rol?

Bergkamp vindt dat deze formatie niet voor herhaling vatbaar is en grondig moet worden geëvalueerd, zei ze bij WNL op Zondag. Ze heeft groot gelijk. De vraag is wel of het proces zelf het probleem is, of dat de oorzaken van deze wanvertoning moeten worden gezocht in het optreden van de belangrijkste hoofdrolspelers, inclusief Bergkamp zelf. Bij een Kamer die de regie heeft, past een doortastende voorzitter die initiatieven neemt. Dat gebeurde nu te weinig.

Formaties zijn nooit eenvoudig. De behoefte aan transparantie staat altijd op gespannen voet met de wens om er snel uit te komen. In een kerstinterview met De Telegraaf suggereerde premier Mark Rutte (VVD) dat de Koning terug moet komen. Zou het? Het ‘functie elders’ rondom Omtzigt, Ruttes reactie hierop (‘Niemand gaat hier uitleg over geven’), het krampachtig vasthouden aan partijbelang boven landsbelang: zouden die fouten niet gemaakt zijn met de Koning als ‘procesbegeleider’? Of was de formatie ‘gewoon’ lastig door de sterke fragmentatie van het politieke landschap? Laten alle hoofdrolspelers om te beginnen naar hun eigen optreden kijken. Dat is beter dan weer schuilen achter de brede rug van de Koning.

